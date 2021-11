Bodens Woche: Paradies für Kolumnisten

Brandenburg/H

Wenn man wie ich eine wöchentliche Kolumne in einer Zeitung schreibt, ist die größte Herausforderungen, jede Woche ein neues Thema zu finden, das die Leser interessiert, unterhält oder informiert. Manchmal ist das nicht so einfach, vor allem immer dann nicht, wenn so rein nichts passiert. In solchen Zeiten drehe ich dann in der Früh immer eine Extra-Runde mit Günther, um mir ein Thema auszudenken, welches das Zeug hat, zwischen 3000 bis 5000 Zeichen zu füllen.

Im Moment sind die Hunderunden eher kurz, was bei diesem grauen und kalten Wetter ziemlich gut ist. Unterm Strich kann ich behaupten, dass mich die Entwicklung rund um Corona gesund hält, weil ich mich nicht so lange im nasskalten Draußen aufhalten muss. Danke, Corona!

Weihnachtsmarkt hat allein 15 Zeichen

Nun kommt aber ein anderes Problem dazu: Rund um unser liebgewonnenes und vertrautes Virus passiert derzeit so viel, dass ich überhaupt keine Idee habe, wie ich das in 5000, in Ausnahmefällen auch mal 6500 Zeichen packen soll. Nehmen wir nur mal das Thema Weihnachtsmarkt: „Weihnachtsmarkt” hat 15 Zeichen.

Wie soll ich darüber in der vorgegebenen Textmenge schreiben? Über dieses Event (durch Anglizismen spare ich Zeichen) und dessen Geschichte, wie der XMas-Markt (5 Zeichen gespart) aufgebaut wurde, wie 2G- und 3G-Regelungen verordnet wurden, wie er erst stattfinden sollte und nun nach nur zwei Tagen nach Landesverordnung doch nicht stattfindet?

Zwei Tage lang wusste man allein wegen dem Wort „möglicherweise” (14 Zeichen) gar nicht, ob der Markt nun stattfindet oder dann doch nicht. Da ich, würde ich diese Geschichte komplett beleuchten, nie und nimmer mit den Zeichen hinkommen würde, muss ich dieses Thema also sein lassen, auch wenn mir vor allem die Händler angesichts des Eierkurses leid tun.

Ebenso schwierig ist das Thema „Corona-Impfstoff-Höchstbestellmengen” (36 Zeichen), die sich unser mittlerweile ziemlich unglücklich agierender Bundesgesundheitsminister (25 Zeichen) in einem offensichtlich nicht so hellen Moment daheim in seiner Villa ausgedacht hat. Die Impfquote muss dringend erhöht werden und Jens Spahn hatte den sensationell genialen Einfall, den beliebtesten Impfstoff der Deutschen ab sofort knapp zu halten. Allein die Schimpfworte und die massive Zahl an Anführungszeichen, die mir angesichts dieser kontraproduktiven Maßnahme in den Sinn kommen, könnten eine gesamte MAZ füllen.

Neues von Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern

Deshalb kann ich dieses Thema leider auch nicht angehen. So bliebe die Möglichkeit, noch was zu Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern (25 Zeichen) zu schreiben. Die drehen ja derzeit wieder mächtig am Rad. In Wien wurde aus Schwurbler-Kreisen gewarnt, dass die über der Menschenmenge schwirrenden Polizei-Helikopter angeblich „flüssiges BionTech” auf die Demonstranten sprühen würden, man solle „einen Regenschirm benutzen und die Körperöffnungen geschlossen halten”.

Abgesehen davon, dass ich persönlich – sollte es tatsächlich sämtliche Körperöffnungen betreffen – die Schließung selbiger für eine ausgesprochen gute Idee halte, verbrate ich allein mit dem Begriff „Körperöffnungen” schon 15 Zeichen. Das kriege ich nicht unter.

Wenn Stephan Boden an die Verschwörungstheoriker denkt. Quelle: Stephan Boden

An anderer Stelle wurde aus „sicherer Quelle” berichtet, dass Staatsbedienstete unter den Gullydeckeln lauern würden und den gegen die Corona-Maßnahmen demonstrierenden Menschen heimlich in die Waden impfen. Man solle besser „hohe Stiefel tragen”, was mir den Begriff „Boot-stern” anstelle „Boostern” in den Kopf kommen ließ. Das Wort „dumm” ist sehr kurz, aber ich möchte den MAZ-Lesern keine 6000 Zeichen nur über Dummheit zumuten. Daher lasse ich auch dieses Thema liegen.

Warnungen in den Wind geschlagen

Kurz dachte ich darüber nach, eine Kolumne mit einer Auflistung zu schreiben, wie viele Warnungen bereits im Juli und August von Virologen, Experten und vom Robert-Koch-Institut in Richtung Politik abgegeben wurden, die für den Herbst genau das angekündigt haben, was jetzt gerade im Hinblick auf die Corona-Infektionszahlen passiert. Aber das waren so viele, dass ich alle Warnungen unmöglich in einer Kolumne unterbringen kann. Abgesehen davon ist es nun ja auch zu spät. Auf diese Voraussagen wurde ja offenbar im Sommer von Seiten der Verantwortlichen nichts gegeben.

So, und nun habe ich den Salat: Jetzt habe ich an dieser Stelle noch immer keine Kolumne aufgeschrieben und schon mehr als 4000 Zeichen verbraucht. Was mache ich also nun? Ich habs: ich gratuliere uns allen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Leser. Wir haben es geschafft und überstanden. Nun ist nach bald zwei Jahren die „epidemische Notlage nationaler Tragweite” endlich überstanden. Wie lange haben wir alle auf diesen Zeitpunkt gewartet?

USA warnt vor Reisen nach Deutschland

Eine Zeit voller Entbehrungen, voller Einsamkeit und mit nur wenig sozialen Kontakten. Endlich haben wir mit Klugheit, eiserner Disziplin, Impfungen und Abstand eine Notlage überwunden und deshalb wurde sie nun abgeschafft. Zwar hat die USA gerade eine Reisewarnung für ihre Bürger ausgesprochen, derzeit am besten nicht nach Deutschland zu verreisen, aber meine Güte – was kümmern uns schon die Amis?

Ich hoffe, in der kommenden Woche wieder eine längere Hunderunde mit Günther zu gehen, um ein Thema zu finden. Liebe Leser, Sie werden es erfahren.

Von Stephan Boden