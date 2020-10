Bodens Woche: Schluss mit dem ständigen Ost-West-Gefasel

Brandenburg/H

Dauerthema 30. Jahrestag der deutschen Einheit: Man kann kaum den Fernseher anschalten, ohne dass man von irgendeiner Ossi-Wessi-Doku oder - noch schlimmer - Talkshow erwischt wird. Kein Medium, welches nicht darüber in zig Beiträgen und Artikeln berichtet. Ich habe aufgegeben, mich mit diesen Berichten und Dokus zu beschäftigen.

In nahezu jedem Beitrag über die Einheit wird versucht, Unterschiede zwischen den Menschen der ehemaligen DDR und der früheren BRD herauszuschälen. Und am Ende heißt es - auch in den Festreden und Ansprachen - man müsse die „Mauer in den Köpfen” nach so langer Zeit endlich überwinden. Die Frage, die sich mir schon lange stellt: Ist solch eine Mauer überhaupt da? Ist es nicht eher so, dass Menschen aus verschiedenen Regionen schon immer nicht deckungsgleich lebten und leben?

Vergleicht man einen Ostfriesen mit einem Pfälzer oder einen Hessen mit einem Bayern, wird man sehr große Differenzen erkennen können. Und das ist nicht nur in Deutschland so: Ein Bretone und ein Bewohner der Camargue unterscheiden sich genauso wie ein Mailänder und ein Sizilianer. Diese Unterschiede gibt es regional noch kleinteiliger, sogar innerhalb von Städten. Der Spandauer ist auch anders druff als der Neuköllner, von St. Paulianern und Pöseldorfern, in Hamburg auch gern „Schnöseldorfer” genannt, ganz zu schweigen.

Wer im Süden des Landes in der Bodenseeregion mal herumfährt, wird feststellen, dass es in einer Bäckerei „Fleischkäs`semmel” und nur zwei Kilometer weiter „Leberkäs`weckle” heißt. In dieser Zeit hat man nämlich die Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg überschritten. Und die Leute da unten sind sich teilweise überhaupt nicht grün. Östlich des Hügels trägt man Lederhosen, westlich davon „isch Kehrwoch”. Wenn man jemanden, der in Freiburg lebt, sagt, er würde Schwäbisch sprechen, wird der sauer und sagt, es sei „Allemannisch”.

Es gibt aber nicht nur diese kulturell und regional gewachsenen Unterschiede, die oft besprochen werden. Ein anderes, großes Thema sind die sozialen Unterschiede zwischen Ost und West. Auch da sehe ich das nicht so dramatisch, wie es oft konstruiert wird. Auch diese Unterschiede gibt und gab es auch im Westen schon immer.

Während in Düsseldorf auf der Kö die Porsches auf und ab fahren, fährt man nur eine Stadt weiter, in Essen, durch regelrechte Slums. Von Hamburg-Eppendorf nach Steilshoop sind es ein paar S-Bahn-Stationen und man kommt vom Reichtum in die Armut. Der Münchner, der für den gleichen Job sehr viel mehr Geld bekommt, bezahlt für seine 45-Quadratmeter-Bude in Glockenbach das Gleiche, was der Essener für ein ganzes Einfamilienhaus an Miete überweist. Und auch das ist kein deutsches Problem.

Vor drei Jahren sind Anja und ich mal nach London gesegelt. Dort, direkt an der Tower Bridge, kosten die Apartments in der St. Katharine Docks Marina 22.000 Pfund. Pro Woche! (Alle vermietet). Ein Freund, der als Forscher am Francis Crick Institute arbeitet und recht viel Geld verdient, fährt jeden Tag fast drei Stunden mit der Tube (U-Bahn) in die Einflugschneise nach Heathrow in eine WG, weil er sich nichts anderes leisten kann. In England sind die sozialen Unterschiede stets ein großes Thema. Überall auf der Welt sind sie das, nur bei uns wird das „Ossi-Wessi”-Etikett drangeheftet.

Kräuti und Jägerschnitzel

Ich stamme aus dem Westen, kurioserweise aus Ostwest(!)falen, was auch anders ist als woanders. In Hamburg habe ich lange Zeit nahe der Ost-West-Straße gewohnt. Nun lebe ich im Osten, bin mit einer waschechten Ossi-Frau verheiratet. Anja schmunzelt immer, fast schon etwas genervt, wenn sie jemandem erzählt, dass sie in Berlin geboren sei. Es kommt - ausschließlich von Wessis - immer, wirklich immer die Frage: „In Ost- oder Westberlin?”. Interessiert das heute überhaupt noch jemanden? Macht das heute noch einen Unterschied? Ich denke, diese Frage ist das Ergebnis von dem ständigen Ost-West-Gefasel, welches jedes Jahr immer Anfang Oktober immer noch am köcheln gehalten wird.

Anjas Familie, die nun auch meine ist, ist sehr groß. Die eine Hälfte lebt in Sachsen, die andere in Berlin. Dieses Ossi-Wessi-Thema ist und war nie eines. Eher wird ganz selten mal freundschaftlich zwischen Sachsen und Berlinern gefrotzelt. Als ich in diese Familie kam, gab es keine Schwierigkeiten oder gar fremdeln von irgendeiner Seite. Man lernte sich kennen, mochte sich, sitzt heute bei Kräuti und Jägerschnitzel zusammen und hat großen Spaß. Familie.

Nicht in der ollen Suppe fischen

Manchmal mache ich Witze mit meinen Schwiegereltern, wenn ich erzähle, dass ich früher im goldenen Westen immer morgens im Hermelinmantel zu den Pferden auf die Koppel gleich neben unserem Schloss ging. Aber das war es auch schon. Wenn ich heute mal mit Bekannten oder Kunden im Westen rede und die mich fragen, wie es denn im Osten mit Ossis so ist, antworte ich nur ein Wort: „Hä?”

Als ich im Frühjahr mein Buch „Raus!” veröffentlichte, in dem ich über die Erfahrungen des Umzuges nach Brandenburg an der Havel schrieb, fiel mir erst im Nachhinein nach einer Leserzuschrift auf, dass ich dieses Thema Ossi-Wessi überhaupt nicht aufgegriffen habe.

Es findet bei mir im Kopf einfach nicht statt. Ich finde, nach dreißig Jahren kann man mal damit aufhören, ständig in dieser ollen Suppe zu fischen. Erst wenn wir akzeptieren, dass wir nicht alle gleich reden, leben und sein müssen, ist die Mauer in den Köpfen derer, die sie ständig immer wieder hochziehen, überwunden.

Von Stephan Boden