Weiß eigentlich noch irgendjemand, was man darf und was nicht, und wenn ja oder nein: wann, beziehungsweise wo und mit wie vielen Personen? Diese immer wieder erweiterten und geänderten Maßnahmen sind der reine Wildwuchs.

Nicht, dass ich etwas gegen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus hätte - ganz im Gegenteil, ich würde mir strengere Verordnungen getreu dem Motto „kurz und knackig“ wünschen - aber das jetzt ist Flickschusterei und niemand weiß mehr, was gerade erlaubt oder nicht erlaubt ist. Ich kann von mir behaupten, gut informiert zu sein, aber bei den teilweise regionalen, nach Inzidenz-Werten geregelten Maßnahmen gebe ich häufig auf. Oder, um mal den von mir hochgeschätzten Helge Schneider zu zitieren: „Da wirste bekloppt von.“

Mischung aus Expertise, Parteipolitik, Eitelkeit und Wahlkampf

Meine Schwiegereltern leben in Berlin-Hohenschönhausen. Über ihnen wohnt ein Nachbar, der weit über 80 Jahre alt ist. Letzten Freitag rief er an: „Wollt ihr heute Nachmittag auf einen Kaffee zu mir kommen? Ab Sonntag dürft ihr ja zu zweit nicht mehr in meine Wohnung, ich aber alleine zu euch kommen.“ Der Mann hat recht. Das geht. Und das ist wirklich bekloppt.

Ich weiß, es ist immer so wahnsinnig einfach, vom heimischen Sofa aus zu meckern, wenn man selbst nicht in Verantwortung steht und solche Beschlüsse fassen muss. Aber so langsam bekomme ich den Eindruck, dass dieser „Lockdown”, der noch immer keiner ist, eine Mischung aus Expertisen, Parteipolitik, Eitelkeit, Angst vor Medienschelte und Wahlkampf darstellt. Vor allem der bevorstehende, beziehungsweise schon angelaufene Wahlkampf spielt diesem Virus in Deutschland voll in die Hände.

Sieht so ein echter Lockdown aus?

Wahlkampf erkennt man immer dann, wenn (Achtung, ich gendere jetzt mal kurz) Politiker*Innen, von denen man in den letzten drei Jahren fast nichts gehört hat, wieder auftauchen und eine Meinung nach der anderen öffentlich raushauen. Auffällig oft Meinungen der Art, die den Bürgern, beziehungsweise den in Frage kommenden Wählern ein zustimmendes Kopfnicken abringen. So spricht gerade irgendwie jeder beim Thema Corona lautstark mit, sucht jedes Mikro, jede Kamera und - falls die nicht vorhanden sind - die sozialen Medien gehen immer. Und so entsteht eine solche Gemengelage, wie wir sie nun haben.

Wozu das führt, sieht man jeden Tag auf der Straße und an den Zahlen, die das RKI veröffentlicht: zu nichts. Die Neuinfektionen gehen nicht runter, die Todeszahlen steigen und mal ehrlich: Sieht das draußen aus wie ein Lockdown, wenn man mal von den Fußgängerzonen und Einkaufszentren absieht? Ich saß am vergangenen Sonntag eine ganze Weile in dem Erker unserer Wohnung, von wo aus ich die Stadt betrachten kann und habe mich gewundert, wo die ganzen Leute eigentlich hinfahren. Die Straßen sind voll wie immer, ein Auto nach dem anderen. Die fahren alle sicher nicht den ganzen Tag einen 15-Kilometer-Kreis um die Stadt, oder?

Hickhack führt dazu, dass sich keiner an die Regeln hält

In der Woche rede ich mir immer ein, dass die Menschen zur Arbeit oder zum Einkauf düsen, aber an einem Sonntag? Abgesehen von den noch immer vielen auswärtigen Kennzeichen, die wesentlich weiter entfernt als 15 Kilometer beheimatet sein müssten - die Leute gehen doch nicht alle spazieren. Und schon gar nicht in der Zeit von 20 bis 22 Uhr, wo noch immer viele Autos unterwegs sind. Ich befürchte, es treffen sich trotz aller Regeln täglich sehr viele Menschen zum fröhlichen Virenaustausch.

Man kann es ihnen irgendwie nicht verübeln. Dieses Hickhack führt dazu, dass die Maßnahmen nicht richtig ernst genommen werden, zumal ja auch niemand kontrolliert. Ganz ernsthaft: Nee, so wird das nix, Leute.

