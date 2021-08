Brandenburg/H

Seit mit dem Smartphone Online-Navigation möglich ist, habe ich nicht mehr im Stau gestanden. Google Maps weiß immer den kürzesten Weg, kennt immer die jeweilige Verkehrssituation und findet schnellere Ausweichstrecken. Deshalb vertraue ich diesem Kartendienst und fahre blind der vorgeschlagenen Route hinterher. So auch neulich. Dazu kommt, dass ich lange Zeit kein Auto hatte und fast nur Bahn fuhr.

In Hamburg habe ich damals, als ich immer auf mehrmonatige Segeltouren ging, keines mehr gebraucht, danach kamen diese Sharing Cars und die habe ich auch während meiner Zeit in Berlin genutzt. Erst als wir nach Brandenburg an der Havel zogen und erst recht als unser Sohn geboren wurde, musste ein Auto her. In genau diesem Wagen fuhren wir am Sonntag früh hier los, weil wir Ivans Oma und Opa in Berlin Hohenschönhausen besucht haben.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf der Hinfahrt war nichts los und so kamen wir nach bereits 90 Minuten an. Zurück war es ein wenig komplizierter, denn überall war Stau - sowohl in Berlin als auch auf den Autobahnen. Da wir auf der Rückfahrt noch kurz in den Wedding mussten, weil ich meinem Steuerberater einen Umschlag in den Briefkasten warf, entschied Google Maps, dass ich über die Heerstraße stadtauswärts fahren soll. Diesen Weg habe ich schon oft genommen und dann heißt es, entweder über Groß Glienicke und Ketzin über die Landstraßen zu juckeln oder noch weiter fahren und dann die A10 zu nehmen.

Google leitet mich

Da Google mir an der Kreuzung nach Groß Glienicke sagte, ich solle noch ein paar Kilometer weiter geradeaus fahren und dann abbiegen, war ich mir sicher, dass Google über die A10 navigieren würde. Das Problem daran: an der Autobahnauffahrt habe ich nicht aufs stummgeschaltete Navi (wir hörten für Ivan Kinderlieder) geblickt, bog also ab und wunderte mich, dass Google neu berechnete. Die erwartete Restfahrtzeit sprang plötzlich von 45 Minuten auf 1 Stunde 45 Minuten.

Und da sah ich auch schon, dass ich in einen Stau fuhr. Google wollte nämlich gar nicht, dass ich abbiege, sondern mich erst weiter auf der B5 nach Nauen bringen. Google hatte also recht, ich nicht - was mich nicht sonderlich wundert. Und so stand ich seit etwa 10 Jahren mal wieder in einem langen Stau. Bis zur Ausfahrt Potsdam-Nord verging über eine Stunde und so standen und rollten wir, standen wieder, rollten wieder und so weiter. Warum ich darüber schreibe? Weil ich festgestellt habe, dass man an einem Stau mittlerweile schön sehen kann, wie unsere Gesellschaft drauf ist.

Die Masse lernt dazu

Zunächst war ich freudig verwundert, dass wir uns offenbar weiterentwickelt haben: Fast alle Autos fahren, bzw. stehen entweder ganz links oder ganz rechts, um eine Gasse für Rettungsfahrzeuge entstehen zu lassen. Das kannte ich so noch nicht. Die große Masse lernt also durchaus dazu. Nur ab und zu wird mal jemand ungeduldig und fährt in die Mitte, um zu sehen, was vorne passiert. Genau diese Fahrer sind es auch, die bei längeren Standphasen dann gern mal aussteigen und sich in den Türrahmen der Fahrerseite stellen, um noch weiter blicken zu können.

Dass man außer stehenden Autos gar nichts sieht, merken die offenbar nie. Dabei muss man nur auf die Verkehrsschilder schauen, die eine Baustelle in 6 Kilometer Entfernung und Staugefahr voraussagen. Dennoch ist es bei jeder Standphase das Gleiche. Sie steigen aus, gucken in die zweireihige, blecherne Einöde und starren so lange, bis es wieder weitergeht. Dann steigen sie ein, starten ihr Auto, was zu einer kurzen, größeren Lücke zum Vordermann führt, geben dann Gas und rollen weiter.

Was die Stauforschung weiß

Wer sich jemals mit Stauforschung auseinandergesetzt hat, weiß, dass dieses Lückenlassen dazu führt, dass weiter hinten der Stau immer länger wird. Auf einer zweispurigen Autobahn stehen bei 6 Kilometer Stau so rund 3000 Autos. Rechnet man beim Anfahren für jedes einzelne Auto eine Verzögerung von 10 Sekunden, sind das pro Spur 15.000 Sekunden, was etwa 4 Stunden bedeutet, die am Stauende drauf gerechnet werden müssen. Viele Leute denken aber offenbar nur nach vorn und nicht an die hinter einem.

Ein ganz spezielles Exemplar an Autofahrer fand sich dann neben uns auf der linken Spur - irgend ein flacher Sportwagen, der unfassbar laut röhrte. Mich interessieren Autos nicht sonderlich, schon gar keine Sportwagen, aber ich musste den mal googeln. Wenn man so um die 170.000 Euro ausgibt und 620 PS hat, ist ein Stau offenbar echt ärgerlich. Denn anders ist es nicht zu erklären, dass der nach dem Ende einer längeren Standzeit jedes Mal eine rund 500 Meter lange Lücke entstehen ließ, um diese dann mit Vollgas wieder zu schließen. Ob sich solchen Menschen auch mal selbst beobachten?

15 Minuten in der Rettungsgasse

Auf die Idee, dass ein Stau das Spiegelbild unserer Gesellschaft darstellt, kam ich aber erst, nachdem so alle 15 Minuten jemand die Rettungsgasse befuhr, um schneller als die anderen nach vorn zu kommen. Einer davon fuhr so geschätzte 100 Sachen. An einem Parkplatz ähnliche Auswüchse von “ich mach mir nichts aus anderen”: Dort bogennämlich zahlreiche Autos auf den Rastplatz ab, hielten aber nicht an, sondern fuhren danach einfach wieder auf die Einfädelungsspur der Autobahn, wo die anderen sie dann einreihen lassen mussten. So gewinnt man mal fix 500 Meter und alle anderen hinter einem müssen dafür länger warten.

Nicht mit dem Segelboot, sondern mit dem Auto war Stephan Boden diesmal unterwegs. Quelle: privat

Platz 1 der unsolidarischen Mitstauer indes hat eine große Limousine belegt. Als ein ADAC-Servicefahrzeug mit Gelblicht durch die Rettungsgasse fuhr, hängte der sich einfach kurzerhand mit Warnblinker hinten dran und fuhr dicht hinterher, bis ein Busfahrer diesen Trick erkannte, ihm in die Parade fuhr und die Lücke schloss.

Einspurige Fahrbahn löst Stau aus

Schließlich erreichten wir auch den Grund des Staus: Vor einer Baustelle wurde die Fahrbahn einspurig. Dort fädelt man bekanntermaßen ja im Reißverschlussverfahren ein, also einer nach dem anderen. Hält sich jeder dran, gibt es keinen langen Rückstau. Allerdings scheint es echt viele Menschen zu geben, die offenbar nur Druckknöpfe und keine Reißverschlüsse kennen. Denn dort wurde es richtig lustig. Die Einen versuchen, sich noch ganz vorn an einem Einfädler links vorbeizudrängeln um ein paar Meter zu gewinnen, Andere schließen auf der rechten Spur die Lücke zum Vordermann, um ja niemanden vor sich reinzulassen.

So steht man also eine Stunde in einer Solidargemeinschaft mit vier Rädern, Kindersitzen, Spurhalteassistenten und Klimaanlagen und bemerkt, dass eine solche Gemeinschaft nur dann funktioniert, wenn möglichst alle mitmachen. Da das aber nicht klappt, gibt es halt Staus. Wie heißt doch gleich die alte Weisheit: “Ihr steht nicht im Stau - ihr seid der Stau!”

Von Stephan Boden