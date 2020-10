Brandenburg/H

Am Freitag, dem 5. Juni 2020, beendete ich die täglichen „MAZ-Corona-Tagebücher”. Kurz zuvor schickte ich eine E-Mail an die Redaktionsleitung, in der ich schrieb, dass das Corona-Thema nun nicht mehr so viel Stoff hergeben würde, um jeden Tag darüber etwas zu schreiben. Heute, nur gut vier Monate später, kann ich diese E-Mail getrost in die Ablage „F” für „Fehleinschätzungen” verschieben. Mittlerweile könnte ich drei Artikel am Tag schreiben, so viel passiert gerade.

In Frankreich gibt es nun wieder eine Ausgangssperre. In den großen Städten darf man zwischen 21 und 6 Uhr nicht mehr auf die Straße. In Madrid übrigens auch nicht, denn auch Spanien hat es wieder voll erwischt. In den Niederlanden gibt es einen teilweisen Lockdown und in England explodieren die Zahlen mit täglich über 20.000 gemeldeten Neuinfektionen.

Deutschland noch Klassenbester

Deutschland indes ist - wie im vergangenen Frühjahr - mal wieder Klassenbester. Bislang jedenfalls. Um uns herum fliegt ein Laden nach dem anderen auseinander und landesweit gesehen steht Deutschland noch immer einigermaßen gut, wenn nicht sehr gut da. Sogar Schweden - in Diskussionen immer als tolles Vorbild genannt - hat mehr Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Und das, obwohl die Einwohnerdichte nur etwa ein Zehntel beträgt, oder anders gesagt: In Schweden wohnt ja niemand.

Dennoch drehen sehr viele Menschen hier wieder am Rad. Michael Wendler, von dem ich noch immer nicht weiß, wo der eigentlich herkommt, zerschießt sich sein komplettes B-Promi-Leben, weil er plötzlich ein Video veröffentlicht, sich auf die Hildmannsche Seite zieht und krudes Zeug redet. RTL verklagt ihn, Werbepartner Kaufland erst recht.

Für jemanden, der eh schon pleite ist, finde ich das bemerkenswert. Er ist sicher ein Experte. Das merkt man schon, weil er von „schweren Verstößen gegen die Verfassung und gegen das Grundgesetz” redet. Also gegen beides? Echt? Hammer! Er endet mit: „Seid schlau - folgt mir auf Telegram.” Wendler, und schlau - genau mein Humor!

99 Aluhüte

Sein gedanklicher Pate Hildmann indes schreibt auf seiner Telegram-Seite, er kenne noch 10 weitere Promis, die demnächst „Klartext” reden. Mittwoch dann kam - man konnte damit rechnen - Nena aus der Deckung. Ja, echt! Nena gibt’s noch, was mir auch neu war. Ich rechne demnächst mit einem neuen Song: 99 Aluhüte.

Ich bekomme in der letzten Zeit ab und zu Nachrichten von Menschen, die versuchen, mir zu erklären, das diese Pandemie eine riesige Verarsche sei. Unter anderem würden Merkel und Co. das alles nur machen, um ihre Karriere zu erhalten. Ich verstehe das also richtig? In Frankreich, Indien und Spanien darf man nicht mehr rausgehen, weil Merkel (die ja nächstes Jahr aufhört) ihre Karriere retten will? Frau Merkel, sollten Sie das hier lesen: Bitte machen sie weiter! Sie scheinen es echt drauf zu haben!

Wie schnell sich seltsame Schwurbelgedanken aufbauen, habe ich in der vergangenen Woche an mir selbst erlebt: Der Amerikanerkönig hatte auf einmal Corona, musste im Luxus-Krankenhaus behandelt werden und war nur drei Tage später wieder gesund. Natürlich ist Trump jetzt der beste Genesene aller Zeiten. Da bald die US-Wahlen sind, hatte ich den Gedanken, dass Trump vielleicht ja gar kein Corona hat, sondern nur so tut, um danach als der starke, unkaputtbare Präsident dazustehen.

Ich habe den Gedanken schnell wieder verworfen, weil man dann nämlich auch bei diesen Verschwörungsnummern mitmacht. Wenn alle nur noch das Gegenteil dessen vermuten, was berichtet wird, ziehe ich mit meiner Familie und Frau Merkel auf die Kanincheninsel.

Keiner weiß so richtig Bescheid

Ansonsten verbringe ich meine Zeit oft damit, herauszufinden, was man eigentlich derzeit darf und was nicht. Wie ich ja bereits erwähnte, arbeite ich für die Skipper-Seite des ADAC und schreibe dort Ratgeber, Reiseführer und News. Ich versuche seit Tagen herauszufinden, was nun eigentlich für wen und aus welcher Region gilt. Dazu telefoniere ich mit Behörden und recherchiere in allen möglichen Kanälen.

Ergebnis: Ich schreibe den Artikel nicht. Denn teilweise wissen nicht mal die Gesundheitsämter so richtig Bescheid, und wenn man mal eine Regelung herausgefunden hat, gibt es wieder ein Treffen der Ministerpräsidenten und schon wird die Regel wieder über ihren eigenen Haufen geworfen.

Gottlob gibt es noch andere Themen als Corona. Mein derzeitiges Lieblingsthema ist noch immer der Gendersprech. Mir ist etwas aufgefallen, von dem ich nicht weiß, ob ich das lustig finde, obwohl es ganz lustig ist. Wenn man mal genau drauf achtet, wird immer nur dann gegendert, wenn es positiv oder neutral behaftet ist. Dann sind es die „Kolleg*Innen”, „Expert*Innen” und „Bürger*Innen”.

Sobald es aber in irgendeiner Form einen negativen Rahmen gibt, wird nicht gegendert. Ich habe bislang noch nie „Rechtextremist*Innen”, „Schwerverbrecher*Innen”, „Terrorist*Innen” oder ähnliches gehört oder gelesen. Man sollte das maskuline Generikum daher in „negatives, maskulines Generikum” umbenennen.

Babyboomer

In einem Beitrag über die Räumung der Liebigstraße 34 in Berlin hat es die Kommentatorin tatsächlich hinbekommen, in einem Satz von „Bewohner*Innen” und anschließend von „gewaltbereiten Linksextremisten” zu sprechen. Nee, Mädel* - dann muss es auch „gewaltbereite Linksextremist*Innen” lauten, erst recht in der Liebigstraße.

Wäre ich so wie manche(r), der/die wegen eines Gendersternchens nachts nicht schlafen kann, würde ich sagen: Ich fühle mich diskriminiert. Aber ich bin ja ein „alter, weißer Mann”, was übrigens streng genommen eine dreifache Diskriminierung darstellt, mir aber egal ist. Ich bin ja auch „Boomer”. Das finde ich super: ich habe nämlich nichts gegen boomen und boome echt gern.

*Mädel, das. Sicher blanker Sexismus.

