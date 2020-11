Bodens Woche: Viele atmen auf – Bald wird geimpft

Brandenburg/H

Edward Jenner war ein englischer Landarzt. Und Edward Jenner war ein kluger und experimentierfreudiger Mann. Im 19. Jahrhundert wüteten die Pocken, auch Blattern genannt, überall in der Welt. Noch im 20. Jahrhundert starben geschätzt 400 Millionen Menschen an den tödlichen Pusteln, die übrigens auch echt nicht gut aussahen.

In der Zeit, als Edward Jenner lebte, starben pro Jahr von 100.000 Menschen rund 2500 an den Pocken. Jenner nahm sich der Sache irgendwann an. Er fand heraus, dass Menschen, die sich mit einem Bläschenausschlag von Kuheutern infiziert hatten, niemals von den Pocken befallen wurden und offenbar immun waren. Also entnahm er einer an den “Kuhpocken” erkrankten Magd das Sekret aus den Bläschen und spritze es einem achtjährigen Jungen, der noch keine Blattern hatte.

Ich stelle mir das gerade in der heutigen Zeit vor: Der Arzt vom Dorf hier irgendwo in Brandenburg ruft bei mir an und fragt, ob er als Experiment meinem achtjährigen Kind mal ein paar Spritzen Flüssigkeit aus Kuheuter-Bläschen spritzen darf. Mögliche Antworten: A: „Klar, wann sollen wir den Jungen bringen?” B: „***Zitat von der Redaktion zensiert***.“

Es kommt noch besser, oder schlechter, je nachdem: Sechs Wochen später spritzte er dem Jungen das Sekret der tödlichen Pocken und siehe da – er infizierte sich nicht. Sein Körper hatte durch die erste Spritze Abwehrkräfte entwickelt. Das war die Geburt der Impfungen, so wie wir sie heute kennen. Seit Ende der Siebziger Jahre sind die Pocken weltweit ausgestorben.

Geschichtsträchtige Impfung

Die erste Impfung der Geschichte wurde somit im Jahre 1796 durchgeführt. Hessen und Bayern führten 1807 bereits die Impfpflicht ein, während die anderen Teile Deutschlands sich zunächst dagegen wehrten, unter anderem Preußen. Als aber 1870/71 eine Pockenepidemie in Deutschland rund 150.000 Todesopfer forderte, wurde 1874 das Reichsimpfgesetz erlassen.

„Reichs”? Ja, genau – das haben die erlassen, die damals mit den rot-weiß-schwarzen Flaggen herumliefen und deren heutigen Anhänger, also die mit den Flaggen, vor kurzem den Reichstag stürmten und immer noch behaupten, die Bundesrepublik wäre gar kein Staat und Deutschland immer noch das alte „Reich”, sich dieses Reich so sehr zurücksehnen, gleichzeitig aber gegen die Impfpflicht sind. Damit habe ich auch den kompliziertesten Satz dieser Kolumne verfasst, den ich selbst kaum verstehe. Aber das ist in diesen Tagen normal, denn man versteht vieles nicht.

Während der überwiegende Teil der Welt aufatmet, dass es offenbar in Rekordzeit gelungen ist, einen Covid-19-Impfstoff zu entwickeln, rennen die Schwurbler herum und schreien gegen die „Impfpflicht” oder „Zwangsimpfungen”, die gar nicht kommen werden. Jedenfalls keine von der Regierung verordnete Pflicht. Anders dagegen sieht es in privaten Unternehmen aus. Die Airline Qantas hat zum Beispiel angekündigt, nur noch Menschen mit nachgewiesener Impfung zu transportieren. Hieße ich Stephan Qantas, würde ich auch darüber nachdenken.

Als erstes Unternehmen im Ziel

Das erste Unternehmen, welches einen Impfstoff entwickelt hatte, ist ein deutsches: Biontech. Andere zogen schnell nach und nun werden wohl noch im Dezember die ersten, verschiedenen Impfstoffe zugelassen. Biontech besitzt zwei kleine Details, die zum einen den Wutbürgern und Diktatur-Schwurblern ziemlich aufstoßen und den Verschwörern erhebliches, übrigens auch irgendwie lustiges Futter bieten.

1: Biontech sitzt zwar in Mainz („Da sitzt doch auch das Systemmedium ZDF!”) und ist ein deutsches Unternehmen, es wurde zum Kummer vieler Schwurbler von Özlem Türeci und Uğur Şahin gegründet, einem Ehepaar mit türkischen Wurzeln. Es fällt nämlich auf, dass die, die sich nun gegen das „Merkel-Regime” stellen und gegen die „Diktatur”, häufig auch gegen jegliche Form von Migration, sprich: ausländerfeindlich sind.

Eine wahre Goldgrube

Soziologen können dieses Phänomen übrigens sehr gut erklären. Randnotiz: Dass gerade diese Leute sauer werden, wenn man demnächst in Airlines seinen Impfpass vorzeigen muss, ist schon fast komisch. Die wollen doch nicht etwa zu Ausländern fliegen?

Ein sehr schönes, wenn nicht mein liebstes Detail an Biontech, ist in der Adresse zu finden. Das Unternehmen wird an den hunderten Millionen Impfdosen sicherlich Geld verdienen, was übrigens auch Sinn eines Unternehmens ist. Offenbar hat Biontech das aber gar nicht mehr nötig, denn – Achtung, festhalten – das Unternehmen hat seinen Sitz an folgender Mainzer Adresse: An der Goldgrube 12. Noch Fragen?

