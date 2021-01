Brandenburg/H

Offiziell werde ich als „Autor für Segelliteratur“ geführt. Das ist soweit auch korrekt, sieht man mal von einem recht erfolgreichen Hundebuch, einem regional etwas erfolgreichen Buch über den Umzug nach Brandenburg sowie dieser Kolumne ab. Für diese Kolumne ergab sich das Thema Segeln bislang nicht. Das hat sich nun geändert - und zwar auf ganz erstaunliche Weise. Erstaunlich auch für Nichtsegler. Und deshalb schreibe ich in der MAZ drüber. Es gibt nämlich große Parallelen zur Pandemie.

Hintergrund ist die gerade beendete Vendée Globe, die härteste Regatta der Welt, Einhand (also allein), nonstop um den Globus. Diese Regatta findet alle vier Jahre statt, es geht von Les Sables d’Olonne den Atlantik runter, um Afrika herum, unterhalb Australiens durch, um Kap Hoorn und wieder zurück. Das sind fast 60.000 Kilometer, davon die längste Strecke immer knapp über der Eisgrenze der Antarktis. Der diesjährige Sieger benötigte dafür 80 Tage. Gewonnen hat, so wie immer, ein Franzose.

Deutscher unter den Top 3

Dieses Mal war die Vendée Globe auch in den deutschen Medien ein Thema, denn mit Boris Herrmann startete zum ersten Mal ein Deutscher. Boris kommt aus Hamburg, ich kenne ihn ganz gut. Zum letzten Mal habe ich ihn gesehen, als er mir bei einem gemeinsamen Essen erzählte, dass er die Vendée mitfahren will und Sponsoren und ein Boot sucht. Daher habe ich mich sehr gefreut, als er mit Pierre Casiraghi, dem Sohnemann vom Monaco-Albert, einen solventen Unterstützer fand. Boris war letztes Jahr schon häufig in den Nachrichten, weil er Greta Thunberg nach New York zur Klimaschutzkonferenz segelte.

Diese Regatta ist die Hölle, das muss man echt wollen. Diese Boote sind so unglaublich schnell. Man kennt ja Segelboote, die am Horizont langsam vorbei dümpeln, während man am Strand ein Buch liest. Damit hat diese Sache nichts, aber auch gar nichts zu tun. Mit genug Wind fahren diese sehr zickigen, filigranen Carbonkisten so schnell wie Autos in Tempo 50 Zonen, dazu ist der Geräuschpegel unfassbar hoch, bis zu acht Meter Wellen lassen die Boote schlagen und im Southern Ocean ist es bitterkalt und fast immer stürmisch.

Sowas wie eine Koje gibt es nicht, man schläft sowieso nur in kurzen Zehn-Minuten-Rhythmen - wenn man überhaupt schläft - im Sitzen in einer Plastikschale. Das Essen kommt aus Beuteln oder Tuben. Ich bin vor Jahren mal auf einem High-Speed-Katamaran, der damals den Weltrekord hielt, mit“gesegelt“. Ich hatte bei 49 Knoten Speed (fast 100 km/h) keinen blassen Schimmer davon, was die Crew da gerade macht. Andere Welt.

Boote, die aussehen wie Wurstwagen

Nun habe ich diese Regatta in den letzten 80 Tagen sehr intensiv verfolgt und natürlich auch die Reaktionen der Menschen darauf. Boris war die ganze Zeit gut dabei und bereits da fiel mir auf, dass es viele Segler gibt, die in ihren Kommentaren dem Vollprofi Unfähigkeit vorwerfen und alles besser gemacht hätten. Wohlgemerkt Menschen, die Boote segeln, die aussehen wie Wurstwagen und deren Geschwindigkeitsrekord etwa dem eines Kinder-Dreirads entspricht. Sie segeln auf dem Steinhuder Meer, dem Müggelsee und wenn es hoch kommt auch mal auf der Ostsee.

Aber sie glauben, sie wissen es besser als jemand, der in der Hochsee-Segler-Szene zu den absolut Besten gehört. Als er auf Platz drei liegend kurz vor Kap Hoorn einen großen Riss im Segel hatte und diesen Schaden bei Sechs-Meter-Wellen und Sturm beheben konnte, fiel er durch die eintägige Reparatur auf Platz 11 zurück. Da kommentierten hunderte dieser Menschen, dass er wohl „mental dieser Sache nicht gewachsen sei“ und „große taktische Fehler mache“, oder „ich wäre ja innen an den Falklands vorbei gefahren“, so als würde man die Falklands mit der Kanincheninsel vergleichen können. Im Südatlantik kämpfte Boris sich auf den dritten Platz vor und selbst da gab es Kommentare wie „das versemmelt der eh wieder, weiter westlich ist besserer Wind“.

1200 Meilen unterhalb Afrikas unterwegs

Da sich Herrmann zuvor etwa 1200 Meilen unterhalb von Afrika, also fast im Südpolarmeer, an einer Rettungsaktion beteiligte, weil einem Mitstreiter bei schwerer See und Sturm das Boot sprichwörtlich in der Mitte durchbrach und er allein auf offener See in einer Rettungsinsel saß (er wurde zum Glück gefunden), bekam Boris eine Zeitgutschrift von sechs Stunden. Daher hatte er beste Chancen, beim Zieleinlauf an dritter Position liegend in der Nacht zum Donnerstag zu gewinnen, was eine absolute Sensation gewesen wäre. Warum schreibe ich „wäre“?

Weil Boris auf der offenen Biskaya, ein paar hundert Kilometer vorm Ziel, in der Nacht einen Fischtrawler rammte. Nur mit viel Glück blieb sein Boot schwimmfähig und so schleppte er sich mit fast verlorenem Mast und großen Schäden mit nur noch sieben bis acht Knoten (etwa 15 km/h) ins Ziel, was immer noch viel schneller ist als die segelnden Datschen der Kommentatoren. Der Sieg war natürlich futsch.

Noch in der Nacht, als die Meldung kam, gingen diese Kommentare wieder los. Niemand wusste genau, was passiert ist, aber alle wussten es besser. Er hätte „halt mal nach vorne gucken sollen, statt immer nur auf den Computer“. „Man weiß doch, dass dort Fischer unterwegs sind. Oder: „Der arme Fischer in seinem Boot - hoffentlich geht’s dem gut.“ Es war übrigens ein riesiger Fischtrawler, laut Boris’ Aussage rammte er eine Wand aus Stahl.

Auch hier tauchen die Verschwörungstheoretiker auf

Und natürlich dauerte es nicht lange, bis auch die Verschwörungstheoretiker auftauchten. Es sei doch von den Franzosen inszeniert, damit bloß der Deutsche nicht gewinnt, sondern ein Franzose. Da es sich um ein französisches Fischerboot handelte, „liege die Sache doch eindeutig auf der Hand“. Es war übrigens ein spanisches Schiff.

Diese ganzen Posts und Kommentare sind wie beim Thema Corona: Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, wissen alles besser. Die überwiegende Mehrheit saß schweigend und traurig zu Hause, aber diese Minderheit ist sehr, sehr laut und auffällig. Die Vendée Globe ist ein Spiegelbild von Corona. Und dieses Halbwissen macht auch vor den Medien nicht halt, auch das ist durchaus manchmal vergleichbar. Am Donnerstagmorgen, als der Sieger bereits seine Pressekonferenz gegeben hatte und sicher schon im Bett lag, kamen im Radio die Nachrichten mit der Meldung, dass Boris Herrmann wegen einer Kollision nur „noch geringe Chancen auf den Gesamtsieg hat“. Da war er bereits Fünfter und noch immer nicht im Ziel. Vielleicht sollte man mal für ein Jahr das Internet ausmachen.

