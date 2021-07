Bodens Woche: Vom Leben im digitalen Entwicklungsland

Brandenburg/H

Ein alter Freund von mir arbeitet in einer großen Werbeagentur. Seine Aufgabe ist es, Trends und Innovationen aufzuspüren und zu erkennen. Vor einigen Jahren machte er dafür eine Rundreise quer durch Europa, auf der er besonders innovative Start-Ups besuchte und sich mit den Machern unterhielt. Diese Start-Ups waren jedoch nicht nur Unternehmen, sondern auch Staaten. So besuchte er unter anderem die Regierungen der baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen.

Als er zurückkehrte, erzählte er mir voller Begeisterung, wie weit fortgeschritten dort die Digitalisierung war. Parkuhren bezahlt man mit dem Handy, Behördengänge werden über den PC erledigt, Ausweise mit dem Tablet bestellt. Das ist etwa zehn Jahre her. Damals glaubten wir fest daran, dass diese Entwicklung bei uns auch bald so kommen wird. Diese Einschätzung allerdings steht nun leider auf der Liste meiner größten Fehleinschätzungen. Warum ich das schreibe? Nun, ich habe gestern Post vom Land Brandenburg bekommen. Also so echte Post mit Briefmarke und Umschlag.

Nach unserer Corona-Erkrankung im vergangenen November habe ich - ich schrieb bereits darüber - einen Antrag auf Entschädigung für den Verdienstausfall gestellt. Bereits im Absonderungsbescheid der Stadt Brandenburg an der Havel, in der mir untersagt wurde, unsere Wohnung zu verlassen, wurde diese Möglichkeit der Entschädigung beim Landesamt für Soziales und Versorgung (LASV) erwähnt. In der Wohnung hatten wir zu der Zeit nur ein Netbook, mit dem ich lediglich Internetanwendungen machen kann. Mein Arbeits-PC steht unten im Erdgeschoss im Büro, und alle Unterlagen, die Fotoausrüstung, Literatur zur Recherche auch. Ich habe dieses Büro extra angemietet, um eben nicht in der Wohnung arbeiten zu müssen und nicht den ganzen Kram im Wohnzimmer zu haben. Auch aus diesem Grund konnte ich zwei Aufträge, die mir zu der Zeit vorlagen, nicht erfüllen.

Da dieser Antrag online, also digital, über das Portal des LASV gestellt werden konnte, dachte ich, dass die Bearbeitung zügig vonstatten gehen dürfte. Übrigens, weil es sowieso Sinn macht, Verdienstausfälle zeitnah zu erstatten. Digitale Übertragungen sind im Übrigen auch dazu gedacht, Verfahren zu beschleunigen. Den Antrag schickte ich mit allen erforderlichen Dokumenten und Unterlagen am 1. Dezember des vergangenen Jahres ab. Minuten später kam auf meine E-Mail-Adresse die Eingangsbestätigung. Also ein rein digitaler Vorgang.

Wie häufig ich in der Zwischenzeit in Statements von Politikern die Phrase “schnelle, unbürokratische Hilfe” gelesen und gehört habe, weiß ich nicht mehr - es wird aber wohl dreistellig sein. Als ich im vergangenen Februar mal per Email vorsichtig nachgefragt habe, wann und ob mein Antrag denn bearbeitet werden wird, bekam ich zunächst eine Empfangsbestätigung und ein paar Tage später - per E-Mail - die Antwort, ich solle mit einer Bearbeitungszeit von etwa 6 (in Worten: 6) Monaten rechnen. Gestern, also fast neun Monate (!) später, bekam ich also ein Anschreiben des LASV. Per Post. Also so richtig auf Papier, mit Briefmarke drauf und im Umschlag.

Wenn man allein ausrechnet, was Porto, Material und Arbeitszeit für Briefpost kostet, die sicherlich zigtausendfach verschickt wird, kommt man auf ein stattliches Sümmchen. Inhalt des Briefes: Ich möchte doch bitte noch den Einkommensteuerbescheid aus 2019 einreichen und dazu eine “Glaubhaftmachung”, dass ich die Tätigkeiten nicht von zu Hause aus ausführen konnte. Den Umstand, dass ich mein Büro nicht betreten durfte, hatte ich bereits im Dezember mit dem Antrag geschildert, und zwar ausführlich. Den Bescheid vom Finanzamt hätte man auch gleich beim Antrag anfordern können, denn dem Amt muss ja bereits damals klar gewesen sein, dass es diese Unterlagen benötigt. Im Fußballjargon würde mir der Begriff “Zeitspiel” einfallen.

Wer nun denkt, ich solle diese Unterlagen etwa auch per Post zurückschicken, liegt falsch. Nein, ich könne alles auch per E-Mail nachreichen, heißt es im Schreiben. Ach ja, und ich solle beachten, dass ich dieses Mal keine Eingangsbestätigung erhalte.

Ein fast schon lustiges Detail in diesem Brief: es wurde mir eine Frist gesetzt, die Unterlagen innerhalb von vier Wochen nachzureichen. Und das nach neun Monaten, bis sich dort überhaupt mal jemand gekümmert hat.

Dieser Vorgang - ich kann es nicht anders nennen - wirkt armselig. Abgesehen davon, dass es überhaupt keinen ersichtlichen Sinn macht, einen digitale Antragskette mit einem vorzeitlichen Brief zu unterbrechen und zu verlangsamen - warum wird ausgerechnet jetzt zum ersten Mal keine Eingangsbestätigung versendet? Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt, leider aber auch in einem digitalen Entwicklungsland. Wenn - was ich mittlerweile nicht mehr glaube - ich meinen Verdienstausfall erstattet bekomme, rechne ich nun mit einem Scheck, mit Goldtalern oder gar ausgedruckten Wertgutscheinen für Hufschmiede oder Wagenbauer.

Diese Kolumne wurde übrigens digital erstellt und per E-Mail an die MAZ-Redaktion übermittelt. Ich empfinde das nach diesem Vorgang als äußerst fortschrittlich.

