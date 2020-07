Bodens Woche: Von Ameisen, Amseln und einem Regenwurm

Brandenburg/H

Ich bekam in der vergangenen Woche eine Pressemitteilung der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung aus Eberswalde. In dieser Meldung wurde darauf hingewiesen, dass der Ausbau der Havel-Oder-Wasserstraße voll im Plan liegt. Dabei geht es um einen etwa sieben Kilometer langen Kanal, der eine bisherige Lücke schließen soll.

In dieser recht kurzen Meldung fiel mir besonders ein Abschnitt auf, der in solchen Baumeldungen Pflicht ist: der Naturschutz. Es wurde darauf hingewiesen, dass eine ökologische Baubegleitung durchgeführt wird, zur „Sicherung geschützter Arten“. Soll heißen, Tiere, die dort leben, werden umgesiedelt, weil sie durch den Bau dort nicht mehr die Bedingungen vorfinden, die sie zu einem zufriedenen und glücklichen Leben benötigen.

Stephan Boden verfolgt das Tagesgeschehen. Quelle: Stephan Boden

Nun erwartete ich Tierarten, die selten sind, die man irgendwie von Artenschutzlisten kennt oder die sonst irgendwie besonders sind. Ein Adlerhorst zum Beispiel, Biber, Otter oder sowas in der Richtung. Es geht aber unter anderem um eine Gattung, die „auf geeignete Standorte umgesiedelt” werden soll. Und zwar die Waldameise. Ich kenne die immer noch aus meiner Kindheit. Damals hat man die mit der flachen Hand vom Bein ge(er)schlagen, wenn die Tierchen mal wieder an einem hochkrabbelten. Die werden umgesiedelt? Echt?

Ich frage mich, wie das in der Praxis funktioniert. Wird da der ganze Ameisenhaufen einfach abgetragen und woanders im Wald abgestellt? Oder transportiert man die kleinen Krabbeltierchen einzeln in die neue Bude? Das dürfte dann ein wenig dauern.

Zwei Exemplare der Kahlrückigen Waldameise (Formica polyctena) betasten sich auf einem Karton. Quelle: Ulrich Perry/dpa

Ich kenne diese Thematik mit Bauvorhaben und Tieren sehr gut. Meine Frau Anja arbeitet in Berlin und betreut dort Architekturprojekte und -wettbewerbe. Sie erzählt oft von den Problemen, die entstehen, wenn Tiere auf zu bebauenden Flächen leben. Immer kommt irgendwer um die Ecke und findet ein Lebewesen, wegen dem nicht gebaut werden darf.

Oft geht es dabei aber gar nicht um Tiere, sondern schlichtweg darum, dass Anwohner oft nicht wollen, dass bei ihnen vorm Haus noch ein Haus gebaut wird. Im vergangenen Jahr ging es mal um ein großes Bauprojekt, bei dem eine mit sechs Hektar riesige Brachfläche in der Mitte einer sächsischen Großstadt geschlossen werden sollte. Gegner des Projektes fanden dann heraus, dass dort eine Vogelart lebt und nistet. Um welche „seltene” Vogelart ging es? Um die Amsel! Und zwar ein einziges Amselpärchen, das sein Nest in einem Gebüsch gebaut hatte. Daraufhin wurde ernsthaft vorgeschlagen, um dieses Gebüsch herumzubauen.

Wo wäre Rom geblieben?

Ich dachte nach der Meldung eine Weile darüber nach, wie die Welt wohl aussähe, wenn am 21. April 753 v. Chr., als damit begonnen wurde, Rom zu erbauen, jemand gerufen hätte: „Halt ein, o Romulus! Es nisten Rotkehlchen und Amseln hier und auch die Ameise hat hier seine Heimstätte! Wir können hier nicht bauen!” Wie wäre dann wohl die Menschheitsgeschichte verlaufen? Besser? In Höhlen könnten wir nicht leben, denn dort stören wir ja die Fledermaus.

Wenn ich solche Geschichten lese, bekomme ich immer ein ganz schlechtes Gewissen. Denn seit einer Woche stehen in unserer Wohnung zwei Fruchtfliegen-Fallen. Und ich bin mit diesem Fallen ein sehr erfolgreicher Hobby-Trapper, denn die beiden sind schon ziemlich voll. Darf ich das überhaupt noch? Die kleinen Tierchen sterben ja in den Fallen. Müsste ich die eigentlich umsiedeln? Wenn ja, wohin? Zum Packhof? Und was, wenn dort schon eine Amsel ihr Nest gebaut hat? Und überhaupt habe ich diese Fliegenfallen bei Aldi gekauft, was man ja glaube ich überhaupt nicht mehr darf, weil Aldi ja böse ist.

Gar nicht erst erwähnen darf ich dann, was sich in der Woche am Hafen abspielte, als Anja das Boot von innen reinigte und ich mit Günther und Ivan auf dem Gelände die Zeit verbrachte. Günther ist ein echter Allesfresser und kaut ständig auf irgendwelchem Zeug herum. An diesem Tag aber sahen wir plötzlich, wie er einen langen Regenwurm verspeiste. Das darf ich niemals jemandem sagen. Denn das gibt sicher richtig Ärger.

Von Stephan Boden