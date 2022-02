Bodens Woche: Von Baggern, Baustellen und Muldenkipper-Liedern

Brandenburg/H

Ich hätte nie gedacht, dass Bagger mal so viel Gedankenraum in meinem Leben einnehmen werden. Woran das liegt? An Brandenburg an der Havel und an unserem bald zwei Jahre alten Sohn.

Ich kann es erklären: Mega-Stau, Verkehrs-Kollaps, Baustellen-Wahnsinn. Mir fallen auf die Schnelle nur drei Beschreibungen ein, die ich angesichts der neuen Straßensperrung am Neustädtischen Markt als Prognose gelesen habe. Es waren aber sehr viel mehr verkehrsapokalyptische Superlative, die sich in den vergangenen Wochen durch die Stadt gruben. Wo sich Baumaschinen ankündigen, ist die Empörung nicht weit.

Teilweise konnte man vermuten, dass wir nun für einige Monate nur noch im Stau stehen und von der Außenwelt völlig isoliert werden, weil der städtische Verkehr kollabieren wird. Nun war es also soweit: die Bagger rollten an, die Straße wurde gesperrt und nun muss man eine Umleitung von ein paar Kilometern in Kauf nehmen. Und was macht der Stau? Nix! Es gibt keinen. Jedenfalls keinen, der Attribute wie “Mega” oder “Super” verdient hätte. “Stauchen” wäre passend.

Beim Thema Baustellen fällt mir wieder ein großer Unterschied zwischen Brandenburg an der Havel und meinen früheren Wohnorten Hamburg und Berlin auf: die Stadt ist kleiner, die Aufregung meistens größer. Das was hier als Grund gilt, immer gen Rathaus zu meckern, lässt in Berlin und Hamburg die Menschen meistens kalt. Stau ist dort “Verkehr”.

Zurück nach Brandenburg. Hier fällt mir auf, dass die reflexartige Empörung meistens im Vorfeld größer ist und hinterher oft kaum Berechtigung hat. Jede angekündigte Baustelle wird kritisiert, oft liest man in den sozialen Medien Kommentare, in denen gefordert wird, doch erst mal eine Baustelle fertig zu machen, und erst dann die Nächste zu beginnen. Mit dieser Einstellung sollte man sich besser nicht als Verkehrsexperte oder Baubürgermeister bewerben. Die in der Stadt erforderlichen Baumaßnahmen und Straßenerneuerungen nach dem Motto “eins nach`m andern” vorzunehmen, würde dazu führen, dass irgendwann täglich Einwohner in tiefen Schlaglöchern verschwinden. Man kann sich eines aussuchen: entweder man regt sich über Baustellen auf oder über Schlaglöcher und kaputte Straßen. Beides zusammen geht leider nicht.

Der Autor Stephan Boden bei der Arbeit an seiner MAZ-Kolumne. Quelle: Stephan Boden

Aber das Thema ist in dieser Stadt offenbar eines, dass viele Menschen sehr reizt. Kaum anders ist es zu erklären, dass der nun angekündigte Brückenbau über die Bahnstrecke nahe Wust im Internet auch gleich wieder massiv kritisiert wurde. Unter einem Artikel las ich nicht einen einzigen, positiven Kommentar auf diese doch eigentlich wahnsinnig positive Nachricht. Bald entfallen die Wartezeiten an der Schranke und natürlich kann so eine Brücke nicht mit dem Hubschrauber fertig angeliefert werden - man muss sowas schon bauen, mit Baustellenschildern, Beton, Steinen, Baggern, Bauarbeitern und mit Einschränkungen im Verkehr.

Falls jemand die Hoffnung hat, dass die Baustellen irgendwann mal abgeschlossen sein werden, kann ich diese Hoffnung nehmen. Es wird immer Baustellen geben, mit Straßensperrungen, Fahrbahnverengungen, Umleitungen. Man muss sich unsere Stadt wie den Pariser Eiffelturm vorstellen: Wenn der von unten nach oben entrostet und saniert ist, muss man nach der Fertigstellung gleich wieder neu beginnen, weil er unten bereits wieder vor sich hingammelt. Es ist eine stetige Instandhaltung. Das ist mit unseren Straßen und der ganzen Stadt übrigens nicht viel anders als mit dem privaten Wohnraum, wo die Küche auch alle paar Jahre mal einen Topf Farbe gebrauchen kann.

Wir alle nutzen die Stadt und ihre Straßen nicht nur, wir nutzen sie auch alle gemeinsam ab. Wir alle wollen Wohnraum, schön sanierte Häuser, tolle Straßen, hübsche Gassen, Fahrradwege, Glasfaserkabel, Wasserrohre, Brücken und Stromleitungen und das alles in einem möglichst super Zustand. Das geht nicht ohne Bagger. Das geht auch nicht ohne Planung. Und das geht auch nicht, ohne mal den ein oder anderen kleinen oder größeren Fehler zu machen. Kennt doch jeder: Die bereits zitierte Küche soll gestrichen werden, dann löst sich eine Tapetenbahn, man hat vergessen, genug Farbroller zu kaufen, kleckert rum und tritt die Abdeckfolie kaputt. Wer also ohne Fehl und Tadel ist, der werfe die erste Rolle Absperrband.

Und wer sich über zu viele Bagger in der Stadt aufregt, der kriegt es übrigens mit meinem Sohn zu tun. Der findet Bagger nämlich toll. Er spielt mit Baggern, schaut sich gerne Baustellenbücher und Zeichentrickfilme mit Baumaschinen an, liebt das “Muldenkipper-Lied”. Ich bin wegen Mini-Boden voll im Thema drin und kann aus eigener Erfahrung sagen: Bagger sind gar nicht schlecht. Bagger können auch sehr beruhigend und ablenkend wirken. Vielleicht sollte man einfach auch als Erwachsener mehr Baggerbücher und Baggervideos gucken. Dann werden Baustellen echt zur Freude. Am Zentrumsring drei Ampelphasen warten zu müssen, dabei auf die Baustelle zu glotzen und gleichzeitig das Kinderlied vom gelben Bagger Jack hören, hat echt was. Versuchens Sie’s mal.

Von Stephan Boden