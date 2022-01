Bodens Woche: Von einem, der auszog, klimafreundlicher zu werden - Teil 2

Brandenburg/H.

Wie ich in der vorvergangenen Woche schrieb, ist das Thema Ladestationen für E-Autos in Brandenburg an der Havel nur auf den ersten Blick gut. Schaut man näher hin, wird die praktische Umsetzung kompliziert. Eine Sache ist immer, wie etwas für Außenstehende wirkt – die andere, wie es für Betroffene im Alltag taugt. Und da gibt es meines Erachtens große Defizite. Um es kurz zusammenzufassen: das Aufladen, vor allem schnelles, zeitgemäßes Laden, ist bei uns noch sehr ausbaufähig und bis auf eine Ausnahme nicht vorhanden.

Besitzt man irgendwo draußen am Rande der Stadt ein Eigenheim, ist die Sache ganz einfach. Man bestellt sich eine sogenannte Wallbox, die dazu noch von der KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau (Wiederaufbau ist ziemlich lustig in diesem Zusammenhang) gefördert wird und dann lädt man seine Kutsche einfach nachts auf, während man schläft.

Bei Wallboxen, die wie hier in der Stadt mit einer 11-kW-Ladefähigkeit angeboten werden, würde der Wagen meiner Wahl die ganze Nacht brauchen, um wieder einigermaßen voll zu sein. Über Nacht oder am Wochenende ist dem E-Mobilisten die Ladedauer jedoch völlig egal.

Anders ist es in unserer Wohnsituation, die übrigens einen sehr großen Teil der Bevölkerung ausmacht: Mietwohnung in einem innerstädtisch gelegenen Mehrfamilienhaus. Nun sind Wallboxen nicht nur auf Einfamilienhäuser beschränkt, sondern können natürlich auch an Mehrfamilienhäusern installiert werden. Zunächst hatte ich also die Idee, selbst eine Wallbox zu kaufen, um an dieser meinen Wagen bei Bedarf nachts laden zu können.

Da ich aber davon ausgehe, dass in Zukunft mehr Mieter in unserem Haus auf Elektroautos umsteigen werden, vielleicht sogar werden müssen, finde ich es besser, wenn nicht nur ich, sondern auch andere hier am Haus ihre Autos mit Strom füllen können. Ich rief also unseren Vermieter an. Dieses Gespräch dauerte nicht lange. Er fand die Idee super, würde sofort eine solche Wallbox anbringen. Die Frage ist nur, wo am Haus?

Der Innenhof scheidet aus

Wir haben einen Innenhof mit einer sehr schmalen Durchfahrt. Hinter der Durchfahrt stehen die Mülltonnen, dahinter sind Schuppen, unter anderem unser Fahrradschuppen. Ein übliches, innerstädtisches Szenario. Dort ist kein Platz für eine Ladestation, zumal dann auch niemand mehr mit dem Fahrrad rein oder raus käme und unser Hausmeister die Mülltonnen nicht mehr an die Straße stellen könnte.

Nun gibt es eine andere Möglichkeit, die jedem unkompliziert denkenden Menschen sofort einfallen würde. Vor meinem Büro, welches sich in unserem Wohnhaus befindet, gibt es eine Fläche, die zum Gehweg zählt. Diese Fläche ist als Fußweg allerdings „tot”, weil sie an der Grünfläche unseres Nachbarn endet. Ich kann nicht nur mit Fug, sondern auch mit Recht behaupten, dass dort nie jemand geht. Wenn jemand diese Fläche nutzen möchte, dann nur, um in Nachbars Vorgarten zu pinkeln. Ich schrieb bereits über diese Fläche, im Zusammenhang mit dem Ordnungsamt.

Stephan Boden möchte auf der Fläche vor seinem Büro eine Möglichkeit zum Laden von E-Autos einrichten. Quelle: Stephan Boden

Das Thema Klimaneutralität und E-Mobilität ist nicht neu und wird in kurzer Zeit ziemlich vehement über uns alle hereinbrechen, egal, wie man dazu steht. Bislang lagen die Gesetzesentwürfe in Schubladen, nun liegen sie stapelweise bereits auf den Tischen unserer neuen Regierung und diese Gesetze werden kommen, ganz sicher. Um die Klimaziele zu erreichen, wird uns nichts anderes übrig bleiben, solche Themen wie Ladestationen anzugehen. Meine Idee, hier vorm Haus eine solche Station einzurichten und damit einen Teil beizutragen, scheitert allerdings gerade behördlicherseits.

Mir ist schon klar, dass nicht jeder aus der Wohnung ein Kabel über die Straße zu seinem Auto legen kann. Aber es gibt innerstädtische Flächen, die man prinzipiell aber schnell zu Ladestationen umnutzen könnte. Meine Idee, dieser Gedanke, der einer grünen, wundervollen Blumenwiese gleichkommt, wurde jäh vom Amtsschimmel zu einem zerfurchten, braunen und matschigen Acker zertreten. Oder anders gesagt: ich bin scheinbar furchtbar naiv. Der Amtsschimmel hält offenbar nichts von unkomplizierten Lösungen, ja er will sie nicht einmal näher betrachten.

Der Autor Stephan Boden bei der Arbeit an seiner MAZ-Kolumne. Quelle: Stephan Boden

Ich rief nämlich bei der Stadtverwaltung in der entsprechenden Fachgruppe an, ob es nicht grundsätzlich möglich sei, hier eine Wallbox zu installieren und auf einer ungenutzten Gehwegfläche, auf der niemand geht, Autos zum Ladevorgang zu genehmigen und dieser Fläche endlich einen Sinn zu geben. Der Bürgersteig ist sogar extra abgesenkt, damit Autos zum Ladevorgang (in diesem Fall nicht Strom, sondern be- und entladen für die Geschäftsräume) diese Fläche erreichen können, so jedenfalls mein kleiner Wissensstand zum Thema Bürgersteigabsenkungen.

Der Anruf bei der Fachgruppe endete indes mit einer Enttäuschung, eine Enttäuschung für meine Idee, die ich noch immer für zumindest bedenkenswert und durchführbar halte. Antwort: Das ist ein Gehweg und dort darf man nicht stehen. Ja, ich weiß – aber es ist nur auf dem Papier ein Gehweg – in der Praxis geht dort niemand. Wer dort entlang geht, ist als „orientierungslos” oder als “Wildpinkler” zu bezeichnen.

Der Amtsschimmel ist in Brandenburg an der Havel zu Hause

Man erklärte mir, ich könne gern einen Antrag einreichen, aber der würde sowieso abgelehnt. Auf die Idee, vielleicht mal gucken zu kommen und zu überlegen, ob mein Vorschlag nicht wenigstens den Hauch einer Substanz hat und zumindest mal Überlegenswert ist, kommt ein Amtsschimmel offenbar aber nicht.

Der Herr am Telefon war sehr nett, gab sehr kompetent und einleuchtend Auskunft und klare Antworten sind immer besser als unklare. Mir ist auch schon klar, dass die Fachgruppe sicher gar nicht anders entscheiden kann, es also keine persönliche Sache, sondern eine rechtliche ist.

Ideen für die E-Mobilität in Brandenburg an der Havel

Aber ich frage mich: Wenn es mit einer solchen Fläche schon nicht klappt, sie nicht einmal geprüft wird, nicht werden kann oder es auch gar keine Möglichkeit von Seiten der Stadt gibt, diese Fläche zur Umnutzung freizugeben oder wenigstens darüber nachzudenken – wie wollen wir das eigentlich hinkriegen? Wie wollen wir es schaffen, bereits in wenigen Jahren viele Menschen zum Umstieg auf E-Automobile zu bewegen? Wenn wir keine innerstädtischen Flächen für die Ladeinfrastruktur haben? Wenn wir den Menschen, die letztlich diese Autos kaufen, fahren und laden sollen, die ganze Sache ziemlich unkomfortabel machen?

In jedem Falle werden Sie erfahren, wie das weitergeht. Mein Akku ist noch immer randvoll. Ich gebe nicht auf. Ich bin nämlich gerade einer Sache auf die Spur gekommen, die im Bezug auf die genannte Fläche noch sehr spannend werden kann.

Von Stephan Boden