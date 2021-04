Bodens Woche: Warum Kritik nichts mit Meinungsfreiheit zu tun hat

Brandenburg/H

In der vergangenen Woche war eines der großen Themen die Video-Kampagne unter dem Hashtag #allesdichtmachen. Zahlreiche deutsche Schauspieler haben bei einer Video-Aktion mitgemacht und kurz darauf festgestellt, dass die Nummer ziemlich in die Hose ging. Die sehr schnell hochkochende Kritik an den Videos, welche die Grenze zwischen Satire, Ironie und blankem Zynismus ziemlich unscharf zogen, überraschte Heike Makatsch, Jan Josef Liefers und Co. offenbar sehr. Einige der Teilnehmer zogen sofort ihre Videos zurück, andere rechtfertigten sich in langen Statements, wieder andere schwiegen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ich selbst finde die Aktion ausgesprochen dumm, weil es abzusehen war, dass man mit solch einer Machart direkt in den Armen der Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner und AfD-Anhänger landet, was auch gleich passierte. Rechte und Schwurbler feierten die Videos auf ihren Kanälen. Liefers betonte auf seinem Twitter-Account am Morgen nach der Veröffentlichung, dass ihm keine Partei so fern läge, wie die AfD. Doch zu diesem Zeitpunkt feuerten Alice Weidel und Hans-Georg Maaßen bereits Statements raus, die diese Aktion bejubelten. Die Aktion lief unter dem Deckmantel, Kulturschaffende zu unterstützen und auf ihre schwierige Situation wegen Corona hinzuweisen. Man sieht jedoch hoch bezahlte Schauspieler, die auch nach drei Jahren Lockdown nicht unters Armenrecht fallen dürften und mehrmals täglich warm essen können. Vielleicht hätte man die Produktionskosten für die sehr wertigen Filme besser für Kultureinrichtungen spenden sollen. So aber ist es einzig und allein Publicity. Wer sagt ihnen nun, dass die nach hinten los gegangen ist?

Auf meiner Facebook-Seite schrieb ich daher auch, dass ich die Aktion sehr dumm finde. Das ist meine Meinung. Es dauerte jedoch nicht lange, bis ich bei mir und in anderen Kommentarspalten las, dass wir keine Meinungsfreiheit mehr hätten, weil man manches „ja nicht mehr sagen darf.“ Doch - darf man! Sofern es nicht gegen Gesetze verstößt. Aber sonst darf man seine persönliche Meinung in Deutschland ungestraft äußern. Man muss sich allerdings bewusst sein, dass Meinung auf Kritik stoßen kann. In den sozialen Medien mehr als anderswo. Und vor allem dort wird Kritik oft gleichgesetzt mit der Einschränkung der Meinungsfreiheit. Diese Behauptung ist ebenso absurd wie wie „Diktatur“- und „Merkel-Regime“-Rufe und Schilder auf den Demos. Ich sah am Wochenende ein Foto von einer Demo in Berlin, auf der ein Protestler zu sehen war, der auf einem Schild die fehlende Meinungsfreiheit anprangerte. Mitten in einer Demo, in der regierungskritische Meinungen propagiert werden. Seit Monaten. Wer sagt’s ihm?

Ich glaube, es liegt an den sogenannten Filterblasen. Man kann immer wieder beobachten, dass Menschen in den sozialen Kanälen alle anderen wegblocken, die nicht ihrer Meinung sind. Heraus kommt ein vorsortierter Kreis, in der diese Leute dann das Gefühl bekommen, dass die ganze Welt so denkt wie sie selbst, weil sie alle anderen Meinungen nicht oder nur am Rande mitbekommen. Auch deshalb nennt sich dieses kleine Grüppchen, welches jeden Montag auf dem Neustädtischen Markt demonstriert, „Brandenburg steht auf“. Dabei sind es 80 Personen, also müsste es heißen: „0,11 Prozent von Brandenburg steht auf“. Eine andere Erklärung habe ich dafür nicht.

Diese gefilterten Meinungsblasen und Gruppen führen auch dazu, dass diese Leute von „Lügenpresse“ und „staatsgeführten Medien“ sprechen. Ich schreibe nun seit über einem Jahr für die MAZ und ich habe noch nie irgendwelche Ansagen bekommen oder Änderungswünsche oder gar Zensuren. Ich schreibe meine Texte, schicke sie an die Redaktion und kurze Zeit später sind sie öffentlich zu lesen. Und ich vertrete in dieser Kolumne immer meine Meinung. Ab und zu bekomme ich E-Mails von Lesern, meistens wohlwollend, manchmal nicht. Das gehört dazu. Ich erwarte auch niemals, dass alle Welt meiner Meinung ist. Ich halte es mit Voltaire.

Wie es ist, wenn andere Meinungen nicht zugelassen werden, kann man sich in Russland ansehen. Manche kritischen Journalisten leben plötzlich nicht mehr. Oppositionelle werden vergiftet oder verschleppt. Kurioserweise informieren sich die, die behaupten, wir hätten in Deutschland keine Meinungsfreiheit mehr, häufig bei „RT Deutsch“, also einen vom russischen Staat gegründeten und finanzierten Auslandsfernsehsender. Wer sagt’s ihnen?

Von Stephan Boden