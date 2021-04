Bodens Woche: Warum ich niemals Bundeskanzler sein könnte

Brandenburg/H

Nun steht also fest, wer alles ins Rennen um die Nachfolge von Bundeskanzlerin Merkel geschickt wird. Armin Laschet hat den Kampf gegen den Bayernkönig gewonnen, Annalena Baerbock hat sich ganz doll lieb mit Robert Habeck geeinigt. Beides finde ich irgendwie furchterregend. Zum einen, weil Herr Laschet entgegen aller Umfragen glaubt, dass die CDU-Basis sich über seine Kandidatur freut und er offenbar auf diesem Auge ziemlich blind ist. Zum anderen, weil die Harmonie, die „Annalena“ und „Robert“ nach außen versprühen, irgendwie nicht so richtig echt wirkt. Es scheint ja so, dass Habeck sich geradezu viel mehr über die Kandidatur von Frau Baerbock freut, als wenn er der Kandidat geworden wäre. Ich habe Schwierigkeiten, das zu glauben. Allerdings wäre Habeck in diesem Falle sehr klug, denn mal ehrlich: Wer will denn diesen Job eigentlich machen? Wenn man mich - zum Glück wird das nie passieren - fragen würde, ob ich nicht Bundeskanzler werden möchte, würde ich antworten: „Bist Du irre?“

Wir können uns jedoch auf sehr unterhaltsame Monate bis zur Wahl freuen. Das wird noch lustig, garantiert. Funfacts am Rande: Frau Baerbock heißt eigentlich Annalena Charlotte Alma Baerbock, wodurch sich die Initialen ACAB ergeben. ACAB ist jedoch immer mal wieder im Gespräch, verboten zu werden, weil es eigentlich „All Cops are Bastards“ bedeutet. Falls sich Herr Laschet über diese kleine Randnotiz diebisch freuen sollte: Aus Armin Laschet ergeben sich tolle Anagramme: „Arsch mit Elan“, oder „Lacher ins Amt“ zum Beispiel. Und für alle Verschwörungstheoretiker noch ein Anagramm, und zwar vom Namen Robert Habeck: „Ehrt Baerbock“. Noch Fragen?

Mittlerweile begegnet man fast jeden Tag Menschen, die geimpft wurden. Das ist auch kein Wunder, denn bereits über 20 Prozent der Deutschen haben ihren Anti-Corona-Stoff bekommen. Wenn man bedenkt, dass diese Impfstoffe erst letztes Jahr entwickelt und die ersten gegen Ende des Jahres zugelassen wurden, finde ich das ganz erstaunlich. Dadurch sind auch all die hitzigen, teils hysterischen Debatten-Schlachten rund um den schleppenden Anfang ein wenig in Vergessenheit geraten. Ich bin seit jeher ein Freund der alten Weisheit „Abgerechnet wird zum Schluss“ und je mehr Zeit ins Land geht, desto besser stehen wir da. Wir sind zwar nicht so weit wie die Amerikaner oder die Briten, aber die haben auch einen anderen, egoistischen Weg gewählt. Ich jedenfalls möchte nicht in einem Land leben, welches wie ein unsympathisches Kleinkind anderen nichts abgibt und alles für sich behält.

Aber nun geht es ja voran und auch in den sozialen Medien vergeht nicht ein Tag, ohne dass jemand aus meinem Bekanntenkreis überzeugt seinen Impfpass mit dem Aufkleber der Corona-Impfung als Foto präsentiert. Nach der Impfung bekommt man so einen üblichen, weißen Aufkleber in seinen Impfpass, daneben eine Unterschrift – fertig. Was mir an der Sache etwas Kopfzerbrechen bereitet, sind einerseits diese einfachen Aufkleber und auf der anderen Seite all die Impfgegner-Schwurbler, die da draußen rumrennen. Die wollen sich nicht impfen lassen und protestieren gegen den Impfzwang, den es nicht gibt. Wenn es allerdings erst mal so weit ist, dass man Reisen oder Restaurantbesuche nur noch geimpft machen darf, dann ist es für diese Menschen prinzipiell möglich, mit jedem Haushaltsdrucker für 50 Euro diese Aufkleber selbst zu machen.

Diese Leute rennen auf den Demos teilweise ja auch mit gefälschten Attesten rum, die sie von der Maskenpflicht befreien. Daher kann man auf den Gedanken kommen, dass demnächst solche Aufkleber verteilt werden. Und die müssen ja nicht mal gut gemacht sein, denn welcher Türsteher oder Security-Mitarbeiter prüft sowas schon auf Echtheit? Ich bin mir sicher, dass wir damit noch zu tun haben werden. Daher finde ich es wichtig, dass diese Impfpässe jetzt ganz schnell digital werden.

Von Stephan Boden