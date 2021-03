Bodens Woche: Warum wir alle bekloppt sind

Brandenburg/H

Die Lektoratsleitung des Verlages, über den ich früher mal meine Bücher publiziert habe, hat mich mal als „Meister der kurzen Sätze“ betitelt. Ich fühlte mich sehr geehrt, da ich lange und verschachtelte Sätze nicht so mag. Die machen Knoten im Kopf. Aber ich mag andererseits auch Herausforderungen. Und heute stelle ich mich mal so einer. Meine Frau brachte mich dazu: „Beschreibe mal die derzeitige Corona-Situation in einem Satz.“ Okay - angenommen. Geht los:

Nach einem fast viermonatigen, zweiten Lockdown innerhalb der zweiten Corona-Welle, durch den die Inzidenzzahlen deutlich gedrückt werden konnten, wird nun wieder schrittweise gelockert, was dazu führt, dass die Inzidenzen erneut hochgehen - man spricht bereits von der dritten Welle - auch weil es zu wenig oder zweifelhafte Impfstoffe gibt und Tests rar sind, während sich aggressive Mutationen des Virus verbreiten und nun auch vermehrt jüngere Menschen infiziert werden, die aber gleichzeitig wegen der Aufhebung der Balearen als Risikogebiet zu zigtausenden nach Malle fliegen und dort das Virus verteilen, während Politiker sich mit Masken-Geschäften die Taschen vollmachen, was zu enormen Wahlniederlagen der Unionsparteien bei den Landtagswahlen im Saarland und Baden-Württemberg führte, wodurch erneut politische Entscheidungen unter Druck getroffen werden, die kaum Sinn ergeben und die auch fast niemand mehr versteht, erst recht nicht die Schwurbler, die in Dresden und anderen Städten der gespaltenen Republik auf die Straßen gehen und gegen das Tragen von Masken demonstrieren, nachdem sie vorher bei einem telefonisch gebuchten Termin in Einzelhandelsgeschäften shoppen waren, während die Schulen wieder aufmachen oder - wie jetzt in Berlin - nach wenigen Tagen wieder schließen.

So, fertig ist der Satz. Das waren 1299 Zeichen - ich hätte auch weiter noch machen können. Den Satz könnte man auch kürzer fassen: „Hilfe, wir sind alle bekloppt!“ Was anderes fällt mir zu dem ganzen Thema kaum noch ein.

Der Mensch behauptet ja immer von sich selbst, die intelligenteste Lebensform zu sein. Ich bezweifle das mittlerweile stark. Wir sind mitten in einer bedrohlichen Pandemie (außer, man verleugnet sie) und die Flüge nach Mallorca sind ausgebucht. Es gibt keine Leihwagen mehr auf der Insel und die Fluggesellschaft Eurowings hat gerade noch mal 300 zusätzliche Flüge organisiert, um die Menschen von Deutschland auf die Baleareninsel zu bringen. Während unser Pflegepersonal und die Ärzte in den Krankenhäusern bald nicht mehr können, gehen wieder tausende Menschen auf die Straße und demonstrieren für ihre Grundrechte. Gestern hörte ich im Radio eine Moderatorin, die sehr erzürnt war, weil die vorübergehende Einstellung der Verimpfung des Astra-Zeneca-Impfstoffes gegen „das Recht auf körperliche Selbstbestimmung” verstoßen würde - man solle doch selbst entscheiden, was man sich spritzt.

Okay - dann können wir auch Arsen und Heroin bei Aldi anbieten, oder? Soll doch jeder selbst bestimmen, was er sich reinzieht. Zurück zur „intelligentesten Lebensform”: Jede Kellerassel oder jedes Silberfischchen weiß: geht im Bad das Licht an, haue ich besser ab, denn es droht Gefahr. Würden Kellerasseln oder Silberfischchen sich so verhalten wie die Menschen gerade, würden sie auf ihr Grundrecht pochen und beim Anknipsen des Lichts wütend dagegen protestieren bis dann schließlich - Patsch! - der Pantoffel ihr Lebenslicht für immer ausknipst.

Man muss es so deutlich sagen: An der Entwicklung dieses Virus ist kein Politiker oder Virologe schuld. Wir selbst sind es. Würden sich alle entsprechend einer Pandemie verhalten, gäbe es dieses Problem nicht mehr. Würden wir uns mal vier Wochen wie eine stinknormale Kellerassel verhalten, wäre Corona nahezu ausgerottet. Aber dafür sind wir offenbar nicht intelligent genug. Weil wir uns für zu intelligent halten. Ich beziehe mich da übrigens mit ein, denn nur weil wir im November unvorsichtig waren, “diese eine Ausnahme” machten und zwei Personen zum Abendessen einluden, bekamen wir Corona. Selbst schuld, sagt man dazu.

Von Stephan Boden