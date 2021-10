Bodens Woche: Wenn Fußballer als Vorbilder herhalten müssen

Brandenburg/H

Joshua Kimmich ist Fußballprofi beim FC Bayern München und hat vor Kurzem seinen Vertrag verlängert. Nun soll er angeblich statt bisher 10 Millionen 20 Millionen Euro brutto pro Jahr verdienen. Das sei ihm gegönnt, weil er wirklich gut kicken kann und sich viele Spielergehälter durch den weltweiten Verkauf von Trikots auch häufig refinanzieren. Wer würde ein solches Gehaltsangebot ablehnen?

Kimmich hat vor einem Jahr mit seinem Mitspieler Leon Goretzka eine Initiative ins Leben gerufen, die mehr als löblich ist und auch viel erreicht hat. Unter dem Namen “We kick Corona” sammeln die beiden Spenden und geben dieses Geld an soziale Einrichtungen und karitative Initiativen weiter. Mittlerweile sind dort - vor allem von anderen Sportlern - über 6 Millionen Euro an Spenden eingegangen. Kimmich selbst spendete eine Millionen aus seiner zugegeben großen Tasche.

Bis hierhin war das eine schöne Geschichte, ab jetzt wendet sie sich: Kimmich, das steht seit letzter Woche fest, ist nicht geimpft und hat das vorerst auch nicht vor.

Natürlich dauerte es nicht lange, bis er in einem Interview nach seinem Impfstatus gefragt wurde. Er hätte sich bisher dagegen entschieden, weil es bei den jetzt eingesetzten Impfstoffen keine Langzeitstudien gäbe und auch noch gar nicht wisse, ob es Langzeitfolgen geben wird. Daher hätte er entschieden, sich erst nach der Zulassung eines sogenannten Tot-Impfstoffes gegen Corona impfen zu lassen.

Kimmich gilt - in Fußballer-Kreisen - als kluger Mann, vor allem, weil er ein gutes Abi gemacht hat. Nun muss ein Abitur nicht unbedingt was mit Klugheit zu tun haben, aber einigen wir uns darauf, dass er eine der helleren unter vielen sonst nur leicht glimmenden Kerzen auf der Fußballer-Torte ist. In seiner Aussage mit den Langzeitfolgen steckt allerdings ein weit verbreitetes Missverständnis, Unwissenheit und keine Klugheit. Langzeitfolgen von Impfungen bedeutet nicht, dass irgendwann, lange Zeit nach der Impfung, irgendwelche Krankheiten oder Spätfolgen eintreten.

Das wird dummerweise häufig so interpretiert. Langzeitfolgen bedeutet, dass bei einigen Personen nach manchen Impfungen Probleme auftreten können, die lange Zeit anhalten können. In der bisherigen Geschichte der Impfungen sind Nebenwirkungen, auch problematische Erkrankungen, immer innerhalb von maximal zwei Monaten aufgetreten. Es hat niemals länger als acht Wochen gedauert. Meistens geht das aber sehr viel schneller und bereits nach ein paar tagen treten Folgeschäden auf. Bei mittlerweile rund drei Milliarden vollständig geimpften Menschen weltweit kann man also sagen, dass es keine nennenswerten Problem gibt und Langzeitfolgen nur in absoluten Ausnahmefällen zu erwarten sind. Man kann das, was Kimmich also als Grund anführt, sich nicht impfen zu lassen, nahezu ausschließen. Eine bessere Erkenntnis als bei der Hälfte der auf der Erde lebenden Menschen kann es nicht geben. Das ist die beste Studie, die es je gab. Manche Menschen reagieren auch allergisch auf Zahnpasta, deshalb ist Zahnpasta aber kein Gesundheitsrisiko.

Aber es kam so, wie es kommen musste: Die Impfgegner und Schwurbler nehmen Kimmich nun als “Seht-alle-Her”-Ikone, Impfbefürworter brandmarken, beschimpfen und bedrängen ihn. Sogar in der Bundespressekonferenz sagte Regierungssprecher Steffen Seibert, die Bundesregierung würde sich wünschen, dass Kimmich sich jetzt impfen lässt. Mit jedem Tag, der seither vergeht, finde ich Kimmichs Gehalt übrigens mehr als angemessen, angesichts dessen, was sich da derzeit über ihn ergießt.

Besonders das Argument, er sei als Fußballer ja ein Vorbild, finde ich immer sehr, sehr befremdlich. Wieso sollte ausgerechnet ein Kicker gesellschaftliches Vorbild sein? Als ich jung war, musste ich Aussagen von Andy Möller (“Mailand oder Madrid - Hauptsache Italien”), Horst Hrubesch (“Wir müssen das Spiel noch mal Paroli laufen lassen”) oder Fritz Walter jun. (“Jürgen Klinsmann und ich, wir sind ein gutes Trio”) über mich ergehen lassen. Das habe ich ehrlich gesagt nie mit Vorbildern verknüpft.

Einer aus der Branche, den ich für wirklich klug halte, ist der Trainer Jürgen Klopp. Der wehrt sich in Interviews ständig dagegen, etwas zu Corona zu sagen, weil er sich dafür nicht als den richtigen Ansprechpartner, sprich Experten hält. Er versteht zu recht nicht, weshalb ausgerechnet ein Fußballtrainer oder -spieler sich dazu äußern sollte - man solle sich auf Experten, Mediziner und Virologen verlassen, weil die was davon verstehen.

So aber entbrannte in der Fußballszene unter Funktionären, Reportern und Kommentatoren eine Impfdiskussion, in der man schnell merkte, dass da eben keine Medizinexperten debattieren, sondern Leute, die sich überwiegend mit Unwichtigkeiten wie Abseits oder Handspiel beschäftigen und deren Expertisen in anderen Fragen - vorsichtig ausgedrückt - ausgedünnt oder löchrig sind. Wenn ein Kicker von “Tot-Impfstoff” und “Langzeitfolgen” redet, weiß weder er, noch keiner von den anderen Fußballexperten, was das überhaupt ist. Dann nicken sie alle und diskutieren weiter. Das ist stellenweise ganz unterhaltsam, aber Vorbilder? Nein, ernsthaft, damit überfordert man jeden Fußballer und auch den Begriff “Vorbild”.

Wenn ich mir als Jugendlicher unter Fußballern ein Vorbild hätte suchen müssen, dann wäre ich sicher beim Engländer George Best gelandet, der mal über sein Lebensmotto sagte: ”Ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben, den Rest habe ich einfach verprasst.” Damit habe ich mich früher gut anfreunden können.

Von Stephan Boden