Bodens Woche: Wenn ein Selfie die Politik verändert

Ich gehörte früher wohl zu dem, was man heute Mainstream nennt, weil ich wie so viele Menschen die Zeitung auch auf dem Klo gelesen habe. Heute habe ich nur noch digitale Abonnements, lese also auf dem Handy. Heute, am Mittwoch früh morgens, wieder. Das Erste, was ich sah, war das Instagram-Selfie von Annalena Baerbock, Robert Habeck, Christian Lindner und Volker Wissing. Alle vier zusammen auf einem Bild. Was für ein Statement!

Die vier Parteiverantwortlichen von Grünen und FDP haben sich, während sich die CDU gerade nebenan zerfleischte, heimlich still und leise getroffen und erste Gespräche geführt. Die Außenwelt erfuhr erst davon, nachdem das Bild auf Instagram auf den Profilen der vier Teilnehmenden veröffentlicht wurde. Keine Pressemitteilung, kein “Durchstechen”, keine SMS vom Klo an Journalisten. Niemand, wirklich niemand wusste davon. Großartig! Ganz wertfrei jenseits von politischen Ansichten finde ich, dass ich lange nicht mehr so etwas Wohltuendes erlebt habe, wenn es um Politik geht.

In den letzten Jahren wusste man schon immer vorher, was hinterher passiert, weil alles öffentlich im Vorfeld breitgetreten und ausgefochten wurde. Gestern fand gleichzeitig die Sitzung der CDU statt, die BILD berichtete live in ihrem TV-Format davon und ein Redakteur erhielt aus dem Saal ständig geheime Nachrichten von teilnehmenden Informanten. Ich frage mich, wann diese Menschen mal merken, dass solches Verhalten nachhaltig kontraproduktiv ist. Außerdem ist das Wahlvolk davon offenbar mehrheitlich genervt. Siehe Wahlergebnisse.

Was die Vier gestern als vermeintlich kleines Bildchen gepostet haben, ist ein völlig neuer Stil und gleichzeitig ein Fingerzeig auf streitende CDU und auch auf die SPD, deren Vorsitzenden “NoWaBo” und Saskia Esken in den letzten Tagen Christian Lindner ganz offensiv beschimpft haben, statt sich selbst zu sortieren. Ich glaube, da ist nach dem Foto vielen in der CDU, der SPD und den Medien die Kinnlade auf die Zehen geknallt. Neudeutsch nennt man das einen “krass guten Move”. Nicht nur, dass Instagram als junge Plattform gewählt wurde - auf dem Foto sieht man auch für politische Verhältnisse recht junge Menschen, schließlich ist Robert Habeck mit 52 der Älteste auf dem Bild. Kein Wunder, dass bei den Erstwählern FDP und Grüne fast gleichauf die ersten beiden Plätze belegt haben.

Wie groß der Unterschied dieses völlig neuen Stils zu den Politikern der alten Garde ist, zeigt sich an den Reaktionen und Statements nach der Wahl. Herr Laschet scheint jeglichen Bezug zur Realität verloren zu haben und spricht das Ergebnis zuerst gut, dann versucht er, noch irgendwie seine Karriere zu retten und verliert dabei, wie ich auf Twitter las, sowohl sein Gesicht als auch seine Würde. Olaf Scholz macht trotz Wahlsieg den bedröppelten Bückling und jedes seiner Worte scheint ein Anbiederungsversuch an Grün/Gelb zu sein, damit er bloß Kanzler wird. Denn dieses Mal weiß jeder, dass die ganze Sache anders gelaufen ist und nun die kleineren Parteien entscheiden werden, wer dieses Land künftig regiert.

Übrigens fand ich ehrlich gesagt auch die Statements der klar unterlegenen Frau Tiemann in unserem Wahlkreis ziemlich unpassend. Klar, es wurde zunächst höflich und pflichtbewusst der Gewinnerin, Frau Eichwede, “ganz herzlich” gratuliert, um gleich hinterherzuschieben, dass die “Bürgerinnen und Bürger sich hinterher die Frage stellen müssen, ob sie das richtig gemacht haben”. Im nächsten Interview kündigte Frau Tiemann an, dass sie in ein paar Monaten mal nachfragen wird, ob sich die Wähler gut von Frau Eichwede vertreten fühlen. Im Fußball würde man so etwas wohl als “Nachtreten” bezeichnen. Ob Frau Eichwede ihre Sache gut macht, wird man übrigens bei der nächsten Wahl in vier Jahren sehen. Die Wähler in der Masse sind nämlich nicht dumm, keine Kleinkinder oder anders gesagt: Wahlergebnisse lügen nicht. Das allerdings scheinen viele Politiker der alten Sorte offenbar noch nicht ganz verstanden zu haben.

Dieses Selfie ist mehr als ein Bild. Es ist ein Statement an die Anderen nach dem Motto: “Schaut mal her, wir machen das ab jetzt mal alles anders.” Ich hoffe, es hat einen Lerneffekt und setzt sich durch.

Von Stephan Boden