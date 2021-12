Bodens Woche: Wie Brandenburg an der Havel allmählich an Berlin vorbeizieht

Brandenburg/H

Auch wenn es mir schon schwer fällt, diesen Artikel nicht zum C-Thema zu verfassen, bleibt es bei meinem Versprechen, diese Kolumne im Dezember frei von Pandemien zu halten. Gerade als ich darüber nachdachte, zu welchem Thema ich in dieser Woche meinen Senf (natürlich der echte Bautz’ner) abgebe, flatterte eine Pressemitteilung in meinen Bürorechner.

Einer meiner Haupt-Jobs ist es, die Website der Sportschifffahrts-Abteilung des ADAC mit Inhalten zu füllen. Ich schreibe dort Ratgeber für Technik, Manöver, Sicherheit, Elektronik und alles rund um Boote, Revierberichte und -vorstellungen, Hafenführer und natürlich auch Meldungen, die den Bootssport betreffen. Daher bin ich natürlich bei allen relevanten Presseverteilern aus dem Bereich Wassersport angemeldet.

Montagfrüh erreichte mich eine Pressemitteilung, die vor allem den Berliner Schiffsverkehr – und nicht nur den Bootssport – ziemlich hart trifft. Eine sehr wichtige Schifffahrtsroute ist komplett gesperrt worden, bei Hobby-Kapitänen und den Tourismusdampfern sogar sicher eine der beliebtesten Routen Deutschlands. Der Grund: Die Elsenbrücke, die in Friedrichshain-Kreuzberg direkt am Molecule-Man über die Spree führt, ist nun dicht.

Elsenbrücke ist in Berlin eine wichtige Verbindung

Die Tragfähigkeitssensoren haben um 4.30 Uhr ausgelöst, weil das Bauwerk von 1968 nun vollends ermüdet ist. Bereits 2018 waren erhebliche Schäden festgestellt und die Brücke zur Hälfte abgeriegelt worden. Nun ist es also mit einer der wichtigsten innerstädtischen Verbindungen Berlins ganz vorbei.

Nun ist in Berlin also etwas passiert, was wir hier in Brandenburg an der Havel bereits sehr gut kennen und womit wir hier auch schon sehr viel weiter sind. Die neue Elsenbrücke soll erst 2028 fertig werden, mit BER-Faktor multipliziert also etwa 2081. Da ist unsere neue Altstadtbahnhof-Brücke schon fast wieder marode und abrissfällig.

Man kann also durchaus behaupten, dass Brandenburg an der Havel sozusagen Trendsetter für Berlin ist und mittlerweile viel weiter vorn liegt. Die Berliner, die durch die Brückensperrung betroffen sind, schäumen vor Ärger, während wir hier über kaputte Brücken nur noch müde lächeln können und auch bereits – mehr oder weniger – einen Neubauplan für unsere Ex-Brücke über den Altstadtbahnhof haben. Einem aufgebrachten Berliner würden wir hier also sagen: „lächerlich, entspann Dich“.

Einfach die Dinge mal so entspannt nehmen wie Günther. Quelle: Stephan Boden

Bisher hinkte Brandenburg an der Havel der Hauptstadt ja immer ein wenig hinterher. So brauchte unsere Stadt sage und schreibe sechs Jahre länger als Berlin, um auch endlich mal einen Michael-Müller-Bürgermeister zu bekommen. Die Gentrifizierung unseres Wohnraumes dauert noch an, während Berlin fast damit durch ist. Die Mietpreise steigen hier zwar auch, aber bis wir Berliner Niveau erreicht haben, wird es noch eine Weile und viele Zuzügler dauern.

In diesem Punkt haben wir aber Berlin auch bereits überholt: Während die Einwohnerzahl in der Hauptstadt 2021 erneut sinkt, steigt sie in Brandenburg an der Havel stetig an.

Stau in Brandenburg wegen Baustelle oder Schranke

Im Bezug auf Staumenge pro Fahrt liegen wir hier in Brandenburg auch vorn. Zwar steckt man in Berlin meistens länger im Verkehr fest, hier aber dafür wesentlich öfter, weil gleich hinter dem eben erst durchfahrenen Stau schon wieder der nächste wartet, entweder wegen einer Baustelle oder einer Bahnschranke.

Heute morgen wollte ich eigentlich Altglas zum Container bringen. Als ich mit Günther jedoch zuvor an dem Glascontainer vorbei ging, fiel mir auf, dass er voll war und die Leute bereits die Flaschen und Gläser daneben gestellt hatten. Das kannte ich bisher nur aus dem Wedding.

Als aber ich sah, welche Art Flaschen da auf dem Bürgersteig stehen, dachte ich, dass wir hier in Bezug auf die Lebensqualität, abgesehen von der schönen Stadt, dem Wasser und der Natur auch in anderen Bereichen mittlerweile besser dran sind als Berliner. Das zeigt sich nun auch am Altglas.

Schnapsflaschen in den Berliner Containern

Während in Berlin meistens Schnapsflaschen aus den Containern quillen, sah ich bei uns zwar auch mehrheitlich Weißglas, aber in einer wesentlich vielfältigeren Auswahl: Weißwein, Saft, Schnaps, Nudelsoßen und auffällig viel Babynahrung.

Der in Brandenburg an der Havel lebende Schriftsteller Stephan Boden. Quelle: Stephan Boden

Während der Berliner die eingeschränkte Adventszeit also offenbar nur im Suff ertränkt, wird hier ganz gepflegt und genussvoll getrunken, gesund gelebt, gekocht und anschließend gepoppt. Kein Wunder also, dass so viele Berliner hierher ziehen. In diesem Sinne: weiterhin eine schöne Adventszeit.

Von Stephan Boden