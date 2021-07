Bodens Woche: Wie Jack aus Hamburg zum Günther aus Brandenburg wurde

Brandenburg/H

Mittlerweile leben wir seit zweieinhalb Jahren in Brandenburg an der Havel. Unsere Begeisterung für das Leben in dieser Stadt ist immer noch ungebrochen, sie rückt aber in den Hintergrund, weil so viel bei uns passiert. Es ist nicht so wie im ersten Jahr, wo einem die Unterschiede jeden Tag bewusst sind. Man gewöhnt sich auch an alles. Manchmal jedoch gibt es Situationen, die uns aus dem Alltagstrott herausreißen und uns zeigen, wie anders es für eine Ex-Berlinerin und einen Ex-Hamburger ist, hier zu leben – und wie besser.

Autor Stephan Boden an seinem heimischen Schreibtisch. Quelle: privat

Und damit meine ich nicht die Stunden, die man in der schönen Stadt, draußen in der Natur oder auf und am Wasser verbringt – es sind Kleinigkeiten, die für jeden Brandenburger sicherlich normal sind, für uns aber nicht. So eine Kleinigkeit ist uns kürzlich passiert, und dafür muss ich kurz ausholen.

Im Dezember 2019 mussten wir uns nach einer sehr dramatischen Krankheit von unserer geliebten Hündin Polly verabschieden. Dreizehn Jahre war sie immer an meiner Seite, vier Jahre an Anjas. So kurz vor Weihnachten war das eine schreckliche Zeit und wir beiden litten sehr. Anja war damals dazu noch schwanger und ich machte mir große Sorgen.

Eigentlich hatten wir vor, unseren Sohn erst einmal aufwachsen zu lassen, bevor wir wieder einen neuen Hund holen. „Eigentlich“ ist das entscheidende Wort im letzten Satz, denn es dauerte nur bis Mitte Januar. Irgendwann unterhielten Anja und ich uns über in Frage kommende Rassen. Polly war ein Parson-Russel-Terrier und diese Rasse wollte ich nicht mehr, weil mich jeder Hund immer an sie erinnert hätte.

Also saß Anja oben in der Wohnung, ich unten im Büro und ab und zu schickten wir uns Bilder von Hunden. Zwar fanden wir viele Rassen gut, aber bei keinem Bild kam der Gedanke auf, dass wir uns jetzt, also sofort wieder einen Hund holen würden. Dann kam Jack. Jack, der heute Günther heißt.

Wer könnte diesem Blick denn widerstehen? Auf diesem Bild ist Günther noch ein Welpe und heißt Jack. Quelle: Stephan Boden

Ich kannte aus meiner Hamburger Zeit das große Tierheim in der Süderstraße, weil ein guter Freund von mir dort gearbeitet hat. Nur aus reinem Interesse wollte ich auf der Website nachsehen, was es eigentlich in Tierheimen so an Hunden gibt. Doch auf einmal fuhr es mir wie ein Blitz durch die Glieder, denn es wurde ein Welpe zur Vermittlung angeboten, der im Tierheim geboren wurde, ein kleiner Mischling, sehr süß, sehr schüchterner Blick.

Ich schickte Anja ein Bild und bekam Sekunden später eine Antwort: „Ruf da an!“. Beim anschließenden Ausfüllen des Bewerbungsbogens (es gab hunderte Bewerber) war mir klar, dass wir keine Chance haben würden. Es wurde nach dem Wohnort gefragt, nach der Wohnsituation, der Etage, ob Aufzug vorhanden – all diese Dinge, die mir wenig Hoffnung machten. Ich war sicher, dass den Zuschlag eine der zahlreichen Familien aus Hamburg bekommen würde, die ein Haus mit Garten am Stadtrand haben. Davon gibt es zigtausende.

Zwei Tage später ein Anruf: „Sie können Jack haben, wenn Sie ihn morgen abholen.“ Ich sagte alle Termine ab und am nächsten Morgen um 5 Uhr fuhren wir los. Bei der Übergabe klärte sich, warum die Entscheidung auf uns gefallen ist: Die Leiterin des Hundehauses vom Tierheim kennt Brandenburg an der Havel sehr gut. „Das ist toll da für Hunde!“

Stephan Bodens Hund Günther ist ein treuer Begleiter der Familie. Quelle: Stephan Boden

Nun ist aus Jack unser Günther geworden und wir sind so furchtbar glücklich, dass wir – vor allem unser Sohn – diesen Mann in der Familie haben, denn er ist so wertvoll für uns alle.

Zurück zum Anfang der Geschichte: Neulich machten wir einen Spaziergang durch den Theaterpark, entlang des Stadtkanals, als mich plötzlich eine Frau ansprach: „Entschuldigung, wie lange haben sie diesen Hund schon?“ Bevor ich antworten konnte, passierten zwei Dinge: 1. sie schob die Frage hinterher, ob der Hund aus Hamburg sei und 2. ich erkannte sie.

Es war die Leiterin des Hundehauses, die uns Günther vermittelt hatte! Sie machte mit ihrem Mann auf dem Boot hier Urlaub, wie jedes Jahr. Was für eine außergewöhnliche Begegnung – mitten in Brandenburg! Sowas gibt es nur hier. Auch so etwas gehört für mich zu den wirklich schönen Seiten einer Stadt mit 72.000 Einwohnern, die aber oftmals im Kern noch viel kleiner wirkt. Wann immer man rausgeht, trifft man irgendwo jemanden. Das mag für Brandenburger nichts Ungewöhnliches sein, aber für unsere Großstadt-Historie ist das sehr erstaunlich und völlig anders.

Hund Günther ist auch ein Segler, manchmal. Quelle: Stephan Boden

In Berlin oder Hamburg trifft man fast nie jemanden auf der Straße, sondern schlägt sich immer nur mit fremden Menschen herum. Ja, manchmal gibt es Zufälle. Ich habe in New York mal einen ehemaligen Mitbewohner auf der Straße an einer Fußgängerampel getroffen oder eine Mitschülerin vorm Zeltplatz-Klo in Südfrankreich. Im Berliner oder Hamburger Alltag indes passiert so etwas fast nie.

In Brandenburg an der Havel ist es anders. Es ist schon beinahe auffällig, wenn man unterwegs auf der Straße niemandem begegnet, den man kennt. Diese vermeintliche Nebensächlichkeit macht jedoch viel mit einem Lebensgefühl, denn überall in der Stadt sieht man sehr oft Menschen, die sich gerade zufällig über den Weg gelaufen sind und einen Plausch halten.

Diese Kleinigkeit wird zwischenmenschlich gesehen zur Großigkeit, denn dadurch entsteht eine ganz andere Stimmung und ein ganz anderer Umgang miteinander. In Großstädten wird eher gehetzt und gerempelt, hier trifft man sich. Ich habe schon erwähnt, dass wir das Leben hier lieben, oder?

Von Stephan Boden