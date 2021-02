Bodens Woche: Wie der Winter kurzzeitig zum Thema Nummer eins wurde

Brandenburg/H

Corona hatte kurzzeitig Konkurrenz, und zwar mit einer solchen medialen Vehemenz, dass ich zeitweise dachte: Das war’s! Wir werden alle sterben! Der Grund dafür kam von oben und ist das, worüber man sich früher freute, was heute aber offenbar einer Naturkatastrophe gleicht. Ich rede von: Schnee.

Nun ist es ja wieder warm geworden und der Schnee so schnell verschwunden, wie er kam. In der Nachbetrachtung wird wohl jeder sagen: „Nun ja, da lag mal ne Woche Schnee.“ In der Vorankündigung indes war dieser einwöchige Wintereinbruch (mitten im Winter!) zum Angst und Bange werden. Meine Wetter-App schickte fast im Minutentakt Warnmeldungen aufs Handy, Nachrichten überschlugen sich. Und schließlich fing es dann wirklich an zu schneien. Am nächsten Morgen schaltete ich den Fernseher - einen Nachrichtensender – ein, um zu sehen, was sich in der Nacht in der Welt so abgespielt hatte.

Ich kam rechtzeitig zu einer Liveschaltung eines Außenreporters, der auf einer Autobahnraststätte im Münsterland stand. Da lagen so etwa zehn Zentimeter von dem weißen Zeug. Viel zu wenig, um darüber live zu berichten und ein Kamerateam durch die Lande zu schicken. Aber da man nun ja mal dort war, musste man auch berichten. Und das möglichst dramatisch. Der Reporter begann die Einleitung damit, dass auf der Autobahn sehr wenig Verkehr sei. Wie furchtbar! An einem Samstagmorgen um 9 Uhr! Dann trat er ein Stück zur Seite und moderierte an, wie viel denn schon gefallen sei.

Dieser Schritt zu Seite war schlau - dort hatte man offenbar etwas Schnee zusammen geschippt und daher lag er dort höher. Die Kamera schwenkte auf seine Füße und er kommentierte dazu, dass man ja sehe, dass an manchen Stellen schon sein Schuh (kein Winterschuh) fast bedeckt sein. Und dann kam der Hammer: Die Kamera schwenkte zurück und zoomte auf. Nun erst sah man, dass er sich direkt an der Tankstelle befand. Hinter ihm hatte sich ein Lkw festgefahren, was als Beweis für die katastrophalen Zustände herhalten sollte. Sogar der Lkw-Fahrer wurde live befragt. Was er denn jetzt machen könne und wie er da raus käme. Der Fahrer antwortete, dass das Problem eigentlich eine defekte Differentialsperre sei. Der gute Mann hatte also einfach nur eine Panne. Zurück ins Studio.

Zu aufgeregt und hysterisch

Ich finde, wir sind alle ein großes Stück weit zu aufgeregt und zu hysterisch. Das kann man 1:1 so auf die Pandemie übertragen. Auch zum Thema Schnee meldete sich irgendwie jeder zu Wort. Und jeder hat was anderes beizutragen. Der Klimaexperte Mojib Latif hatte im Jahre 2000 nach einem warmen Winter in einem großen Nachrichtenmagazin festgestellt, dass es „Winter mit starkem Frost und Schnee in unseren Breiten nicht mehr geben wird“ - eine Folge der Erderwärmung. Jetzt, vor ein paar Tagen, erklärte er im gleichen Magazin, dass ihn „dieser Wintereinbruch nicht überrasche.“ Es sei halt ein Wetterphänomen, bedingt durch den Klimawandel. Und nein – ich leugne den Klimawandel keinesfalls.

Der in Brandenburg an der Havel lebende Schriftsteller Stephan Boden. Quelle: Stephan Boden

Um den Wandel zu übersehen, muss man gar nicht hinschauen. Es ist nur so, dass es vielleicht manchmal besser ist, nicht ständig irgendwelche Thesen rauszuhauen. Denn solche widersprüchlichen Aussagen, von denen es ja sehr viele gibt, sind Wasser auf die Mühlen von Leugnern. Ja, es gab schon immer Schnee. Deshalb gibt es auch in Brandenburger Kellern Schlitten und Schneeschaufeln. Wo ist das Problem?

Ich hatte zunächst auch mit wirklich katastrophalen Zuständen gerechnet, als die Berichterstattung über die sibirische Front losging. Nach zwei Tagen konnte man allerdings schon ahnen, dass es nicht schlimm werden wird, denn weder Karl Lauterbach noch Kalle Rummenigge äußerten sich dazu. Das beruhigt immer ungemein.

Stundenlanger Stau bei Bielefeld

Und ja – in Bielefeld am Berg standen Menschen stundenlang im Stau, weil nichts mehr ging. Ich als gebürtiger Bielefelder muss allerdings sagen, dass früher jeden Winter am Berg auf der A2 Menschen stundenlang am verschneiten Berg festsaßen. Das war ziemlich normal. Und ohne Liveschalte.

Nun kündigt sich also der Frühling an und es wird angenehm warm. Die Hysterie ist wieder gen Corona gezogen. Sollte diese Pandemie mal irgendwann vorbei sein, kann ich mir gut vorstellen, dass bei einem Schneefall im Jahre 2023 zur Prime-Time eine Sondersendung läuft, bei der Karl Lauterbach und Kalle Rummenigge zusammen von einer Autobahnraststätte im Münsterland berichten. Das allerdings hätte was.

Von Stephan Boden