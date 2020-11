Brandenburg/H

Dieser Lockdown „Light”, der nur deswegen als Lockdown bezeichnet wird, weil ihn jeder so nennt, ist offensichtlich nicht ausreichend. Die Zahlen fallen nicht, die Kurve flacht bundesweit nur ein wenig ab. Brandenburg an der Havel hängt dem Trend etwas nach, was man daran merkt, dass hier die Zahlen unaufhörlich steigen und der Inzidenzwert nun Richtung 100 klettert. Zur Erinnerung: Vor einigen Wochen galt der Wert von 50 noch so hoch, dass Städte, Gemeinden, Länder, die diesen Wert erreichten, als „Hochrisikogebiete” eingestuft wurden. Über solch einen Wert würde man sich heute freuen.

Ob Menschen mit ihren Prognosen Recht haben, kann man nachprüfen, in dem man Aussagen in der Vergangenheit mit der heutigen Realität vergleicht. Nur mal zwei Beispiele: Herr Höcke, ich nenne ihn statt „Politiker” mal „Populitiker” von der AfD, den man ja laut Gerichtsbeschluss „Faschist” nennen darf, hatte vor nicht allzu langer Zeit noch im TV gesagt, Corona sei vorbei und es käme auch nicht zurück.

Frau Merkel sagte etwas später, dass ihr die Maßnahmen nicht reichen, um die Zahlen in den Griff zu bekommen. Beide sagten das live in die Kameras. Es sind keine Fake-News oder aus dem Zusammenhang gerissene Textstellen. Also, wer hatte recht? Oder anders gefragt: Wer hat eigentlich immer unrecht?

Heute morgen veröffentlichte das Robert-Koch-Institut ( RKI) die neue Rekordzahl von über 23.000 Infizierten. Und das, obwohl nun weniger getestet wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir demnächst mit wesentlich stärkeren Maßnahmen zu rechnen haben. Und ich finde das übrigens auch richtig, weil uns sonst – siehe das EU-Ausland – unser Laden um die Ohren fliegt.

Groteske Vergleiche

Während die Lage also dramatisch wird, versammeln sich auch in Brandenburg an der Havel jeden Montag Menschen, die auf dem Neustädtischen Markt gegen die Maßnahmen protestieren. Das ist ihr gutes Recht, auch wenn ich den Wochentag für unangemessen halte. Der Tag ist jedoch genau aus diesem Grunde ausgewählt worden, weil man eben jenen Vergleich zu den Montagsdemos vor über 30 Jahren ziehen will.

Das sieht man auch daran, dass die Demonstranten während ihres Protestmarsches „Frieden, Freiheit und keine Diktatur” rufen. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie mit einer Diktatur gleichzusetzen, und das laut schreiend auf einer Demo ist grotesk. Das Gleiche in Berlin. Wenn ich lese, dass in Telegram-Gruppen dazu aufgerufen wird, Kinder mit zur Demo zu bringen und als eine Art Schutzschilde gegen die Polizei einzusetzen, dann verspüre ich eine Form von Abscheu.

Die heutigen Demos mit denen Ende der 80er in der damaligen DDR zu vergleichen, ist nicht nur absurd, es verhöhnt auch all diejenigen, die damals wirklich für Freiheit auf die Straße gingen – und zwar in einer echten Diktatur, wo Regimekritiker verhaftet und Menschen an der Grenze erschossen wurden.

Damals wurde für echte Freiheit demonstriert, nicht gegen Stofftücher oder geschlossene Kneipen. Der größte Unterschied ist jedoch folgender: Die Menschen, die damals immer Montags zusammen kamen, setzten ihr eigenes Leben aufs Spiel. Die, die heute als selbst ernannte „Querdenker” auf der Straße sind, ohne Masken, ohne Ab- und auch ohne Anstand, setzen das Leben anderer aufs Spiel.

Keine Revolution ohne Parkplatz

Zum Glück gibt es rund um diese unsäglichen Event-Demos auch lustige Dinge zu beobachten. Zum Beispiel wenn man sich die Chatgruppen der Demonstranten durchliest. Bei der Berliner Demo schrieb jemand, er sei auf dem Weg zur Revolution wieder umgedreht, weil er keinen „Parkplatz gefunden hat”. Ein Anderer stellte die Frage, was denn mit den Hartz-IV-Bezügen sei, wenn man jetzt die Regierung stürzen würde – das Geld käme ja dann erstmal nicht mehr.

Ich bleibe dabei – das fühlt sich noch immer so an wie ein Monty-Python-Film. Das kann doch alles nicht echt sein, oder?

