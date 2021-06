Bodens Woche: Willkommen im Corona-Kuriositäten-Kabinett

Brandenburg/H

Seit 17 Monaten haben wir nun dieses Coronadingens in Deutschland. Am 27. Januar 2020 wurde der erste SARS-CoV-2-Infizierte aus Bayern gemeldet, seitdem ist die Welt eine völlig andere Welt geworden, und zwar eine, die man sich vorher nicht so hätte vorstellen können. Normalerweise schreibt man im Juni keine Rückblicke, aber da Corona bei uns ja gerade wieder Sommerpause macht, habe ich letzte Woche mal alte Schlagzeilen zum Thema Coronavirus gegoogelt, und da fand ich wirklich lustige Meldungen. Denn Überschriften, die vor Corona völlig undenkbar gewesen wären, sind heute schon fast normal, ebenso Verhaltensweisen von eigentlich ganz normalen Menschen. Aber seit Corona liest man Schlagzeilen wie die über einen Einsatz der Kölner Polizei, die in einem Hotel tatsächlich auf Touristen stieß!

Unverschämtheit - Reisende in einer Unterkunft für Reisende? Schön auch die Meldung der chinesischen Luftfahrtbehörde, die im Dezember 2020 darüber nachdachte, ob das gesamte Flugbegleiter-Personal Windeln tragen soll, um nicht aufs Klo gehen zu müssen, wo man sich leichter infiziert. Zugbegleiter haben mit Corona offenbar viel bessere Erfahrungen gemacht - wie eine Ticket-Kontrolleurin in Hessen. Als sie im Regionalzug die Fahrscheine kontrollierte, kam sie zu einem schon etwas älteren Herrn, der sich der Kontrolle entziehen wollte und der Schaffnerin deshalb in den Arm biss. Glücklicherweise ist nichts passiert, denn er trug beim Biss eine Maske. Der Menschenbiss war also dank Corona eher ein sanfter Kneifer. Noch besser war allerdings wohl das Zugfahren auf Mallorca - denn da war Sprechen in Zügen generell verboten, um Aerosole zu vermeiden. Was für eine herrliche Vorstellung: man sitzt im Zug und niemand telefoniert laut neben einem mit der Schwiegermutter oder dem Chef. Können wir nicht ein paar dieser Maßnahmen einfach behalten?

So geht das die ganze Zeit, wenn man alte Meldungen zum Thema Corona durchsucht. Da ist von illegalen Friseursalons und Razzien der Polizei auf Betriebsfeiern zu lesen, von Schimpansen in Tschechischen Zoos, die per Videoschaltung miteinander verbunden wurden, um die Langeweile zu vertreiben und von boomenden Hühnerverkäufen an deutsche Privathaushalte - wohlgemerkt lebende Hühner, die im Garten gehalten werden und dort für frische Eier sorgen sollen. Überhaupt Verkäufe: Wohnmobile, Boote, Computer, Fahrräder, Kleingärten, Küchengeräte, größere Kühltruhen und so weiter - das Zeug ging in den letzten Monaten weg wie warme Semmeln. Von Nudeln, Klopapier und Hefe mal ganz zu schweigen. Übrigens sind auch unsere Wettervorhersagen ungenauer geworden, was an viel weniger Flugzeugen liegt, die in der Luft unterwegs sind. Deren Messwerte wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windstärke und -richtung machen die Wetter-Modellberechnungen wesentlich genauer, und nun fehlen halt Zehntausende dieser fliegenden Messstationen. Man wundert sich ja fast heute noch, wenn mal ein Flieger am Himmel zu sehen ist.

Überschriften wie “Urlaub zu Ostern an Nord- und Ostsee verboten” sind fast schon normal, ebenso Begriffe wie “Maskenverweigerer” und “Impfneider”. “Neue Mutante” - da hätte man früher an einen schlechten Film gedacht.

Nach meinen 30 Jahren auf St. Pauli, wo man wie selbstverständlich beim abendlichen Lebensmitteleinkauf auf dem Weg heim seine Lidl-Tüten an Sex-Shops, Prostituierten und Nackt-Bars vorbeischleppt, fand ich auch die Meldung der Gesundheitsbehörde von New York interessant: Da die gesamte Rotlichtszene im Lockdown war, wurde den Menschen zur Masturbation geraten, um sich abzureagieren. Masturbieren, so die Behörde, würde Corona nicht verbreiten, wenn man sich “vorher und danach mindestens 20 Sekunden lang mit Wasser und Seife die Hände wäscht.”

Eine andere Meldung lässt mich zum Schluss kommen, dass die New Yorker offenbar jedoch nur mäßig von dem Vorschlag gebrauch gemacht haben. Seismologische Messungen haben nämlich ergeben, dass die Erde während der Lockdowns so still wie noch nie war. Die weltweiten Maßnahmen haben dazu geführt, dass die seismischen Erschütterungen erheblich zurückgegangen sind. Ob da in New York was anderes gemessen wurde, habe ich allerdings nicht herausfinden können. Übrigens ist Corona auch für die Umwelt gut: Von Nordindien aus kann man nun den Himalaya wieder sehen, was die letzten 30 Jahre wegen der Luftverschmutzung unmöglich war.

So, und damit habe ich mein Kolumnen-Kontingent auch schon wieder verbraucht. Ich kann eines Versprechen: Trotz vieler schlechter Nachrichten jeden Tag - die Welt bleibt irgendwie immer auch lustig.

Von Stephan Boden