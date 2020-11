Brandenburg/H

Zuerst die gute Nachricht: die Regale der Supermärkte sind wieder prall gefüllt mit Toilettenpapier. Man kann sich getrost zwischen Dreilagig, Vierlagig, Recycling oder für das edle Papier mit Kamille-Geschmack entscheiden.

Irgendwie sind Hamsterkäufe auch nicht mehr das, was sie mal waren, denn im Frühjahr hielt die Verknappung noch wochenlang an, heute nur ein paar Tage. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil die Restaurants ja geschlossen haben und wir weniger verdauen. Jedenfalls physisch, den psychisch gibt es einiges, was verdaut werden muss.

Klopapier im Überfluss: In Brandenburg an der Havel wird nicht so viel gehamstert wie im Frühjahr. Quelle: Stephan Boden

Mehr gute Nachrichten fallen mir aber ehrlich gesagt nicht ein. Denn schon wenn man am Morgen aufsteht und die ersten Schlagzeilen liest, möchte man am liebsten in den Winterschlaf fallen, bis alles wieder vorbei ist. Wenn das so weitergeht, komme ich irgendwann vielleicht mal auf die Idee, Kamille-Klopapier zu rauchen, um mich von diesem ganzen Mist abzulenken.

Heute morgen war es wieder so: Ich wollte auf Twitter mal nachsehen, wie es um die Wahl des Königs von Amerika so steht. Der erste Tweet, den ich sah, war von Donald Trump. Das Ungewöhnliche daran und etwas, was man sich eigentlich vor nicht allzu langer Zeit gar nicht hätte vorstellen können: Twitter blendet häufig Tweets von Trump aus. Der Nachrichtendienst hat sich nämlich dazu verpflichtet, Falschmeldungen als solche zu kennzeichnen.

Und die meisten dieser Kennzeichnungen erhält in meiner Filterblase wer? Genau: der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika! Die Nachrichten werden dann überlagert mit einem Hinweis, dass „einige oder alle Inhalte...möglicherweise irreführend sind.” Man klickt dann auf „Anzeigen” und dann kann man seine Meldungen lesen, die vom „großen Wahlsieg”, „Wahlbetrug der anderen Seite” und anderem Quatsch handeln. Der Amerikanerkönig twittert Fake News, also genau das, worüber er sich immer aufregt. Es ist wirklich völlig absurd, was sich da draußen abspielt.

Noch schlimmer allerdings ist offenbar, dass die Leute es gar nicht mehr interessiert, ob eine Meldung stimmt oder nicht. Die Hauptsache ist, diese Meldung passt einem in den Kram. Dann wird sie geteilt. Jeder kann übrigens sehr gut selbst nachprüfen, ob es sich um Fake-News oder Wahrheiten handelt, die man eventuell weiterverbreitet.

Kuscheln mit Hund Günther hebt die Stimmung bei MAZ-Kolumnist Stephan Boden. Quelle: Stephan Boden

Der Verein „Mimikama” hat sich zur Aufgabe gemacht, durch mühsame Faktenchecks „Internetmissbrauch zu verhindern”. Die arbeiten sehr seriös und man findet dort Unmengen dieser falschen Fotos, Videos und Nachrichten. Dort kann man fast alles selbst prüfen. Manchmal kommt es sogar vor, dass man dort erfährt, das manche Meldung, die man für Unfug hält, wahr ist.

Aber auch selbst wenn klar ist, dass eine Nachricht überhaupt nicht stimmt, wird sie weiterverbreitet, und zwar sehr häufig sogar wissentlich. Solche Meldungen werden dann zig tausendfach geteilt und als Beleg für seine Ansichten genommen, auch wenn man weiß, dass es gar nicht stimmt. Trump zum Beispiel schrieb von „großen Wahlsiegen”, obwohl jeder wusste, dass die Wahl noch gar nicht beendet und er zu diesem Zeitpunkt sogar hinten lag.

Aber auch das ist seinen glühenden Anhängern egal. Sie bejubeln die Meldung, teilen sie, feiern sie. Der Mann hat in seiner Amtszeit nachweislich etwa 20.000 mal gelogen, wird aber dennoch von zig Millionen Amerikanern, die das wissen, erneut gewählt. Lügen und Unwahrheiten sind offenbar gesellschaftsfähig geworden.

Selbstversuch mit Fake News

Ich habe letzte Woche jetzt auch mal eine Falschinfo rausgehauen. Der Brandenburger Oberbürgermeister Steffen Scheller hat auf der Website der Stadt und auf Facebook eine Selfie-Aktion ins Leben gerufen, bei der sich die Brandenburger mit einem Statement-Plakat zum Ausdrucken selbst fotografieren, um Solidarität im Kampf gegen die Verbreitung des Corona-Virus zu zeigen.

Ich fand die Aktion gut und für mich war das keine Frage, dort mitzumachen. Ein paar Tage später wurden die ersten Bilder auf der Facebook-Seite der Stadt Brandenburg veröffentlicht und nur kurz darauf las ich einen Kommentar, wo jemand vermutete, dass „die Leute bestimmt dafür bezahlt” wurden. Ich fand allein diese Vermutung schon so absurd, dass ich nicht anders konnte, als mit dem gleichen Niveau darauf zu antworten. Ich schrieb: „Ich hab’ das Plauer Schloss und zwei Tesla für das Bild bekommen, dazu ewiges Leben und ein Kilo Hackepeter.”

