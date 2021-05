Bodens Woche: Zwischen Günther und Ivan besteht eine echte Männerfreundschaft

Brandenburg/H

Letztens krabbelte der mittlerweile ein Jahr alte Mini-Boden morgens durch die Küche, während unser Hund Günther dort sein heiß geliebtes Trockenfutter aus dem Napf mampfte. Mini-Boden sah Günther und natürlich fand er die Szenerie sehr spannend. Was dann folgte, war ein Musterbeispiel dafür, dass Hunde als sehr soziale Wesen gelten, denn als sich Ivan näherte, ging Günther, der ja selbst erst anderthalb Jahre alt ist, zehn Schritte zurück, um dem Kleinen das Futter zu überlassen. Wir erleben dieser Tage solche Situationen ständig.

Günther sieht seine vornehmlichste Aufgabe in unserer Familie/Rudel darin, auf Ivan aufzupassen, ihn zu beschützen und mit ihm zu spielen. Egal, wo Ivan auch gerade herumkrabbelt oder steht - Günther ist dabei. Günther ist ein halber Yorkshire-Terrier, gemixt mit einem Windhund. Es ist eine etwas kapriziöse Mischung und führt dazu, dass er beim Spiel richtig auf die Tube drücken kann und manchmal ein wenig ungestüm agiert. Eine Mischung aus Terrier-Willen und Windhund-Geschwindigkeit.

Nicht so indes, wenn Ivan mit ihm spielt. Ivan darf alles, sogar Günther seinen Ball entreißen, den er sonst immer sehr (spielerisch) verteidigt. Mit Ivan geht Günther unglaublich behutsam um. Es treibt uns manchmal echte Tränen in die Augen, das zu sehen und erleben zu dürfen. Ich hatte schon sechs Hunde und wusste, dass deren Sozialverhalten unglaublich gut ist. Aber das, was da zwischen unseren beiden Jungs abgeht, schlägt wirklich alles bisher Erlebte.

Bevor man jetzt auf die Idee kommen könnte, ich schreibe heute über Hunde, um mein Hunde-Buch zu bewerben, erkläre ich besser, weshalb ich über das Sozialverhalten von Günther spreche. Ich habe neulich nämlich ein neues Wort gelernt, welches mich mal wieder zu dem Schluss kommen lässt, dass der Mensch im Gegensatz zum Hund manchmal zu den augenscheinlich unsozialsten Lebewesen gehört. Nachdem ich vor Kurzem schon den Begriff „Impfneid“ gelernt habe, kam nun ein neues Wort dazu, welches fast noch schlimmer ist: „Impfdrängler“. Hintergrund ist der, dass viele Menschen offenbar sehr viel Druck, bis hin zu aggressiven Handlungen gegenüber Hausärzten ausüben, weil sie nun endlich ihre Impfung haben möchten, am besten vor allen anderen.

Ärztevertreter warnen mittlerweile vor erheblichen Spannungen in Impfzentren und Arztpraxen. Manche drängeln und schimpfen, um endlich ihre Erstimpfung zu bekommen, andere wollen unbedingt ihre zweite Dosis vorziehen, um in den Genuss der Lockerungen zu kommen. Dazu addiert man dann noch ganzen Impfneider. Das ist das genaue Gegenteil von sozialem Verhalten.

Das Gleiche konnte man beobachten, als darüber diskutiert wurde, ob vollständig geimpfte zum Beispiel wieder ins Restaurant dürfen. Häufig wurde geschimpft, dass sei ungerecht und würde nicht dem Gleichbehandlungsprinzip entsprechen. Auch manche Politiker sagten, es wäre den Menschen nicht zumutbar, Geimpften beim Feiern zugucken zu müssen, ohne selbst dran teilnehmen zu dürfen. Ich dagegen finde, Solidarität kann auch in die andere Richtung gehen, nämlich dass man sich zum Beispiel für die Menschen freut.

Vor allem Alte und Vorerkrankte haben ihre vollständigen Impfungen bislang bekommen. Gerade diese Menschen haben im vergangenen Jahr oft sehr gelitten, viel mehr als andere. Genau wie medizinische Angestellte, Pflegekräfte - all die, die in der Hochphase der Pandemie viel für uns alle gearbeitet haben. Statt im vergangenen Jahr für diese Menschen zu klatschen, kann man ihnen durchaus auch gönnen, jetzt wieder eher als andere am halbwegs normalen Leben teilnehmen zu dürfen. Wo ist das Problem?

Nun aber stehen sie also vor den Hausärzten, regen sich auf, beschimpfen, machen Druck, sind wütend und neidisch. Ich stelle mir einen solchen geistigen Zustand unfassbar anstrengend vor.

In der Vergangenheit dachte ich öfter mal, dass es toll wäre, mit Hunden sprechen zu können. Ich habe sogar - nun wird es doch Werbung - ein Buch geschrieben: „Gespräche mit meinem Hund“. Mittlerweile finde ich es gut, wie es ist. Denn wenn der liebe Günther unsere Sprache sprechen würde, könnte er auch all die Nachrichten verfolgen und dort von „Impfneidern“ und „Impfdränglern“ erfahren. Ich möchte ihm das nicht zumuten.

Von Stephan Boden