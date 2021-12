Brandenburg/H

In freien Stunden gehen wir gern mit Günther auf dem Land spazieren. So auch am vergangenen Wochenende an einem schönen, kalten und sonnigen Sonntag. Nach dem Frühstück packten wir unsere beiden „Jungs” Ivan und Günther ein, stiegen ins Auto und fuhren eine Weile raus ins Grüne.

Wir haben bei diesen Touren meistens kein Ziel, sondern fahren einfach irgendeine Straße entlang, bis wir mitten in der Natur sind. Mein Auto, ein Dacia Kombi, ist erst anderthalb Jahre alt und ich fahre damit auch nicht sonderlich viele Kilometer. Also sollte man eigentlich mit Pannen bei einem so neuen Auto nicht rechnen.

Das Problem an solchen Geschichten ist immer das gleiche, und zwar das Wort „eigentlich”. Denn genau das ist passiert. Mitten auf einem kleinen, geteerten Waldweg blinken plötzlich alle Lampen auf dem Armaturenbrett, danach geht der Motor aus und ich kann nur noch ausrollen und in eine kleine Einbuchtung im tiefsten Wald fahren, wo der Wagen dann letztlich stehen bleibt.

Das Auto springt nicht mehr an

Da stehen wir also, bei minus 2 Grad Celsius, die ganze Familie an Bord und keiner von uns weiß, wo genau wir uns befinden. Der Wagen reagierte auf keinen meiner Startversuche. Wie ausgeknipst. Die Elektrik war tot.

Da ich sehr viel für die Sportschifffahrts-Abteilung des ADAC schreibe, bin ich natürlich auch Mitglied und habe die Pannenhilfe-App auf meinem Handy. Also krame ich das Telefon aus meiner Tasche, um einen Pannenhelfer anzufordern. Das funktioniert immer sehr gut – ich konnte das sehr oft testen, als ich noch einen alten Twingo fuhr.

Das Dumme an diesem Versuch nennt man „Funkloch”. Denn dort im abgelegenen Wald war überhaupt kein Netz, weder auf meinem Telefon noch auf dem meiner Frau, die einen anderen Anbieter hat.

In diesem Moment wurde mir mulmig, auch weil es im Auto bereits kalt wurde. So saßen wir also da, niemand hatte eine Idee, was wir jetzt machen können und wie wir aus unserer Lage rauskommen könnten. „Ob hier jemals an einem Sonntagmorgen jemand vorbei kommt?”, fragte ich Anja. Die schüttelte nur leicht zweifelnd ihren Kopf.

Hilfslos in einem Funkloch

Ich hatte den Einfall, das Auto zu verlassen, um den Weg ein Stück zu gehen, solange, bis ich eine Mobilverbindung erhalte. Denn unsere Lage mit kleinem Kind und Kälte hatte zur Folge, dass ich irgendjemanden um Hilfe rufen musste.

Gerade, als ich diesen Gedanken in den kalten Innenraum unseres Autos sprach, fing Günther furchtbar an zu bellen, krallte sich wie wild aufs Armaturenbrett und starrte mit weit aufgerissenen Augen in den Wald. Als wir seinem Blick folgten, sahen wir, was er sah: Wölfe!

Ein Rudel Wölfe mitten auf dem Weg

Ein ganzes Rudel, das mitten auf dem Weg stand und uns beobachtete. Das war der Moment, als mein Gefühl sich von mulmig zu leicht panisch entwickelte. Was sollten wir tun? Aussteigen? Auf keinen Fall! Warten? Auch auf keinen Fall, denn es wurde immer kälter. Außerdem hatte ich die Thermoskanne und die Wasserflasche zu Hause vergessen. Die Zeit sprach also gegen uns.

Mit der Faust auf die Hupe

In solchen Momenten hilft es mir manchmal, laut zu fluchen. Was ich auch gleich tat und vor Wut und Verzweiflung mit der Faust auf die Prallplatte des Lenkrads schlug. Der Wagen hupte, und die Wölfe liefen davon. Moment mal: hupen?

Wenn der Wagen hupt, hat er doch Strom. Ich drehte den Schlüssel um und der Wagen sprang sofort an. Eilig verließen wir den Wald und kamen eine Dreiviertelstunde später warm, aber geschockt zu Hause an.

Günther Boden lässt sich mal wieder nicht aus der Ruhe bringen. Quelle: Stephan Boden

Spannende Geschichte aus dem Familienalltag, oder? Allerdings stimmt sie nicht. Sie ist frei erfunden.

Warum ich mir für diese Kolumne eine Lügengeschichte ausgedacht habe? Ich kann es begründen: Also zum einen haben Sie eben ein paar Minuten nicht an Corona gedacht und nichts über Corona gelesen. Das ist in diesen Tagen doch echt wohltuend, oder nicht?

Statt also Inzidenzen und Maßnahmen zu erfahren, haben Sie eben vermutlich ungläubig den Kopf geschüttelt oder wissend „na, typisch Billigauto” gedacht. Das ist immer noch besser, als von Coronademos, komischen Konzepten, vollen Stadien oder Buttersäureanschlägen auf Testzentren zu lesen.

Ich wollte den MAZ-Lesern also mal einen Gefallen tun und hoffe, dass es geklappt hat. Außerdem fielen mir nur blöde Corona-Themen für diese Ausgabe der Kolumne ein und ich habe ganz ehrlich gerade überhaupt keine Lust mehr auf dieses nervige Corona.

Es mal richtig krachen lassen

Des Weiteren wollte ich schon immer mal einen Artikel schreiben, der eine reißerische Überschrift hat. Ich habe mir also selbst mal einen Wunsch erfüllt.

Also, deshalb keine Sorge: Uns geht es gut und das Auto schnurrt wie ein Kätzchen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine schöne Adventswoche.

Von Stephan Boden