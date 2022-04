Bodens Woche in Brandenburg an der Havel: Spargel – die ewige Diskussion ums Kultgemüse

Brandenburg/H

Nicht nur die Sonne und die nun endlich wärmeren Temperaturen führen dazu, dass sich der Frühling, der bereits vor einem Monat begann, sich nun auch wie ein Frühling anfühlt. Frühling ist irgendwie auch immer dann, sobald am Tisch die Sauce hollandaise über den Spargel gegossen wird.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spargel, so las ich dieser Tage, hat schon immer die Menschen gespalten: in die Gruppe, die ihn liebt und in eine andere, die ihn hasst. Bis vor einiger Zeit war der Grund, Spargel zu hassen, ein rein geschmacklicher. Seit ein paar Jahren macht es allerdings den Eindruck, als würde die Anti-Spargel-Front immer wütender werden und immer neue Argumente gegen das urdeutsche Kultgemüse hervorkramen.

Zuerst kam massive Kritik an den Folien auf, mit welcher die Felder bedeckt werden. Das sei umweltschädlich, würde unnötigen Plastikmüll produzieren und Kleinstlebewesen töten, so wurde mit teils höchstmöglicher Empörung skandiert.

Autor Stephan Boden an seinem heimischen Schreibtisch. Quelle: privat

Danach ging es um die vorwiegend aus Rumänien kommenden Erntehelfer, die zu schlecht bezahlt und noch schlechter untergebracht würden. Die Diskussion schaukelte sich von Frühjahr zu Frühjahr immer weiter hoch, bei manchen Menschen entsteht mittlerweile so etwas wie eine „Spargelscham”, die dazu führt, dass die Stangen zwar weiterhin vertilgt werden, man aber nicht mehr darüber spricht, um Beschimpfungen und Diskussionen aus dem Wege zu gehen.

Kritiker schmähen Spargel und haben förmlich Wutschaum vorm Mund

Bisheriger Höhepunkt war für mich die Kolumne einer (Berliner) Journalistin aus dem Jahr 2019, deren Text vor Wutschaum kaum noch lesbar war. In dieser wurde der Spargel als „alter weißer Mann der Kulinarik” beschrieben, ein Phallus-Ersatz und als eklig dargestellt.

Gestern dann wurde dieser Höhepunkt nochmals übertroffen, als ich den Artikel eines (Berliner) Journalisten las, der laut eigener Aussage Spargel „abgrundtief hasst“, ihn als Sinnbild für den „toxischen Nachkriegsmuff” sieht und in dem Zuge auch gleich über Männer schreibt, die Frau und Kinder schlagen – wohlgemerkt in einem Artikel über Gemüse. Geht’s eigentlich noch?

Spargel wird in Brandenburg an der Havel gerne gegessen

Falls Sie sich fragen, wie ich zu Spargel stehe: Ich mag Spargel, finde ihn äußerst lecker und von April bis Juni kommt er auch ab und zu auf den heimischen Tisch – in diesem Jahr bislang zwei Mal. Ich verehre ihn aber nicht religiös, es ist eher wie beim Grünkohl, den man als gebürtiger Westfale schon im Mutterleib verabreicht bekommt – wenn Saison ist, wird er gern gegessen. Danach ist er egal, bis wieder Saison ist.

Spargelscham ist übrigens völlig überflüssig: Die Folien sind wesentlich besser als ihr schlechter Ruf. Im Regelfall werden sie bis zu zehn oder gar zwölf Jahre genutzt und danach recycelt. Aus den geschredderten Spargelfolien wird später ein Granulat hergestellt, aus dem später zum Beispiel Wasserschläuche gemacht werden.

Erntehelfer bei der Arbeit auf einem Spargelfeld auf dem Gut Herrenhölzer. Quelle: Rüdiger Böhme/Archiv

Bis dahin jedoch sparen sie erhebliche Mengen an Wasser, die beim Spargelanbau sonst erforderlich wären. Außerdem verhindern sie Unkrautwuchs, was weniger Arbeit erfordert und Mittel dagegen einspart.

Erleichterung für Erntehelfer aus Rumänien

Nach der Ernte, die wegen der Folien früher als normal erfolgt, bieten die Felder und die blühenden Pflanzen einen hervorragenden Lebensraum und Nahrung zum Beispiel für Insekten – und das in Zeiten (Mai bis September), in denen andere Pflanzen vor allem für Bienen weniger Blütenpollen bieten. Und letztlich haben die Folien den Vorteil, dass wesentlich weniger Erntegänge erfolgen müssen, was ja den rumänischen Erntehelfern zugute kommt.

Und noch etwas zu den Rumänen: Man kann sicher darüber streiten, ob die Löhne angemessen sind. Allerdings ist diese Arbeit bei den Rumänen beliebt. Rumänien ist kein sonderlich lebenswertes Land, schon gar nicht mit guter Arbeit und guten Löhnen. Die Bevölkerungszahl schrumpft seit Jahren erheblich, weil die Bewohner millionenfach wegziehen, um anderswo in der EU, meistens auf dem Bau, in Schlachtbetrieben oder in der Landwirtschaft, zu arbeiten.

In Rumänien sind Arbeitsplätze knapp und die Armut ist groß

Gerade las ich in dem Buch von Juan Moreno („Glück ist kein Ort”) ein paar Fakten über Rumänien: Der Leiter der Antikorruptionsbehörde musste wegen Verdachts auf Korruption zurücktreten, der Ministerpräsident wird der Geldwäsche verdächtigt. Beim Alkoholkonsum liegt Rumänien auf Platz eins der EU, beim Zahnpastaverbrauch auf dem letzten Rang.

Zur Eröffnung der Landesgartenschau in Beelitz gab es frischen Beelitzer Spargel. Quelle: Julius Frick

Abhauen und woanders arbeiten, so Moreno, sei das „Rumänischste”, was man in diesem Land machen könne. Kurzum: diese Leute sind offenbar froh, dass es diese Arbeit gibt, und wir können froh sein, dass sie kommen und in Jobs malochen, die wir Deutschen schon lange nicht mehr machen wollen.

Zum Schluss noch eine amüsante Geschichte rund um den Spargel. Sie fiel mir wieder ein, als wir über Ostern in Berlin weilten und ich früh morgens bei der Hunderunde eine offene Dose Stangenspargel auf der Straße stehen sah.

Spargel gibt es auch in Dosen. Quelle: Stephan Boden

Vor einigen Jahren erzählte mir die Marketingchefin eines großen, internationalen Food-Konzerns in einem Meeting, welches Produkt in der Zeit von Mai bis Juli das meistverkaufte ist: Spargelsuppe. Kein Witz, noch vor Sauce hollandaise. Wohlgemerkt aus der Tüte – einfach in heißes Wasser kippen, umrühren, fünf Minuten warten und fertig.

Auch wenn es dieses Produkt das ganze Jahr über gibt, greifen Millionen von Menschen vor allem während der Spargelzeit zu diesem Fertigprodukt, in dem die wohl geringste Zutat gefriergetrocknete Spargelabschnitte sind. Mit Dosenspargel ist das übrigens ähnlich.

Von Stephan Boden