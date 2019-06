Wust

Der neu gewählte Ortsbeirat von Wust ist am Donnerstagabend erstmals zusammengetreten und die wichtigsten Personalien für die kommende Wahlperiode beschlossen. Neuer Ortsvorsteher ist seit Donnerstagabend der CDU-Kommunalpolitiker Bodo Kaßau.

Einstimmige Wahlen

Die drei Ortsbeiratsmitglieder haben den 65 Jahre alten Rentner einstimmig gewählt. Ohne Gegenstimme blieb bei der Wahl des stellvertretenden Ortsvorstehers auch der Kfz-Schlosser Matthias Foest, der auf der Liste der Wählergruppe Feuerwehr Wust kandidiert hatte.

Bei der Kommunalwahl am 26. Mai hatte die CDU-Liste 49,2 Prozent der Stimmen erhalten und stellt daher mit Bodo Kaßau und Gerhard Schneider (75) zwei Ortsbeiratsmitglieder. Für die Wählergruppe Feuerwehr Wust hatten sich 39,4 Prozent der Wähler entschieden.

Im August beginnt inhaltiche Arbeit

In die inhaltliche Arbeit ist der neue Ortsbeirat noch nicht eingestiegen. Das soll in der zweiten Sitzung im August geschehen. Zuvor möchte Kaßau die ordentliche Übergabe aller wesentlichen Dinge mit seinem Amtsvorgänger Lothar Schmidt regeln, der nicht mehr zur Wahl angetreten war, aber mehrere Wahlperioden lang an der Spitze des Ortsteils gestanden hat.

Der neue Ortsvorsteher, der bis Ende 2017 als selbstständiger Bauunternehmer tätig war, hat außer seiner politischen Aufgabe im Brandenburger Ortsteil auch ein Stadtverordnetenmandat erhalten, sodass Wust nun auch in dem höchsten städtischen Gremium eine Stimme hat. Kaßau schaffte den Sprung in die SVV, obwohl er nur auf Platz 17 der CDU-Liste kandidiert hatte.

Von Jürgen Lauterbach