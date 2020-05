Bollerwagen, Bier und Bandmaß: Das ist der Herrentag in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Bei schönstem Sonnenschein am Himmelfahrtstag zieht es die Brandenburger ins Freie. So traf sich in der Watstraße in Brandenburg an der Havel schon am Vormittag eine Gruppe ehemaliger Kollegen, um mit ihren Mopeds vom Typ „Schwalbe“ oder „S 50“ als kleine „Simson-Clique“ durch die Landschaft zu düsen. „Danach satteln wir noch auf das Fahrrad um, und am Nachmittag wird gemeinsam gegrillt“, erzählt Jens Anuth, bei dem sich die jungen Männer trafen.

Zur Galerie Endlich raus bei tollem Wetter: Im schönsten Sonnenschein am Himmelfahrtstag wollen die Brandenburger nur eins: ins Freie. Der Herrentag ist Ausflugstag. Und dabei gab es skurrile Überraschungen.

Die Truppe ist sonst gut 30 Mann stark, aber die Corona-Einschränkungen haben auch hier für Zurückhaltung gesorgt. Auf der Mopedtour führte ihr Weg auch zur „Malge“. Das wohl beliebteste Ausflugslokal, nicht nur an Himmelfahrt, war gerüstet für den Ansturm der feierfreudigen Männer und ihrer Familien, so sie denn mitdurften.

Die Malge ist gut besucht

Unter den Gästen waren auch die beiden Biker Ralf Hörß und Enrico Schröter. Auch die Beiden sind übrig geblieben von einer sonst größeren Truppe, und sie haben ihrer Motorräder zuhause stehen gelassen. „Am Herrentag nehmen wir eigentlich immer die Havelfee, um über die Gewässer hierher zu kommen. Die darf aber nicht fahren, also haben wir ein Taxi gechartert und können uns jetzt entspannt auch ein Bierchen mehr gönnen,“ lächelt Enrico Schröter.

Während vormittags auch die „Malge“ noch recht überschaubar besucht ist, ändert sich das zur Mittagszeit hin recht schnell. Immer mehr Brandenburger finden den Weg hinaus in das Ausflugslokal und wollen feiern. Dabei immer auf den richtigen Abstand wegen Cotona zu achten ist schwer. Aber das Team hat die Tische entsprechend auseinander gestellt und die Gäste setzen sich auch mit Abstand hin oder stehen nur in kleinen Gruppen.

Sonne und den Blick über den Breitlingsee genießen Remo Röding mit Frau Uta und die Freunde Peter und Ramona Schubert sowie Heiko Vogt im Garten der Malge zu Himmelfahrt. Quelle: Rüdiger Böhme

Direkt am Uferbereich hat Remo Röding mit seiner Frau Uta und Freunden einen Platz ergattert, der auch mit Abstand genutzt werden kann. „Wir sind, wie jedes Jahr, mit dem Radel da, das ist bei uns Tradition zu Himmelfahrt. Ein Bierchen und eine Bockwurst und den Tag genießen“, erzählt Remo Röding. Sie hoffen darauf, das es bald Lockerungen gibt und man sich endlich wieder normal treffen und sehen kann.

Während sich im Biergarten die Plätze füllen und alle selbst darauf achten, sich nicht zu nahe zu kommen, wird es vor dem Eingang enger. Hier finden weder Fahrradfahrer noch Biker einen Stellplatz für ihr Gefährt. So musste auch die „Kumpelcrew Kirchmöser“ erst einmal freie Plätze für ihre Drahtesel suchen. Wie in jedem Jahr, manch einer von ihnen macht die Tour schon über 30 Jahre mit, radelten sie von Kirchmöser entlang der Bahnstrecke zur „Malge“ und feierten ihrer Ehrentag.

Vor dem Eingang zur Malge waren diese vier BMW-Militärmotorräder aus dem Jahr 1942 Hingucker und Fotomotiv. Quelle: Rüdiger Böhme

Gleich daneben, am Straßenrand, sorgte eine Gruppe ganz besonderer Motorräder für Aufmerksamkeit und manchen Handy-Schnappschuss. Eine Bikertruppe aus Bad Belzig machte Stopp zu ihrer Ausfahrt und ist mit aufsehenerregenden Maschinen dabei. Dabei handelt es sich um Militär-Beiwagen-Krads der Marke BMW aus den Baujahren 1942 und 1943.

Auffällig waren aber nicht nur die originalgetreue Ausstattung und Lackierung der Maschinen, auch ihre Besatzungen waren stilecht gekleidet und die Gruppe sorgte auch später noch im Stadtinneren bei ihrer Durchfahrt für Aufsehen.

Dass die „Malge“ das Ziel am Himmelfahrtstag schlechthin ist, zeigten die vielen kleinen Gruppen, die entlang der Wilhelmsdorfer Straße unterwegs waren. An der Planebrücke musste eine Gruppe junger Fußballer von Klein Kreutz einen Boxenstopp einlegen. Sie hatten aber genug Bierproviant in ihrem Anhänger mit und aus einem kleinen Radio dröhnten Ballermann-Hits. Ausgelassen machten sie Rast und lockten den ein oder anderen Neugierigen an, der dann gleich ein Bier mit abbekam.

Während die einen sich richtig auf Tour machten, nutzten andere vor allem die Möglichkeit, endlich wieder einmal ins Eiscafé oder die Gaststätte gehen zu können. So waren auch die Stein- und die Hauptstraße in Brandenburg an der Havel mit ihren Terrassen gut besucht.

Leckeren Maibock und Schmalzstullen ließen sich Markus und Adrian (v.li.)vor der „Agentenzentrale" in der Kurstraße schmecken. Quelle: Rüdiger Böhme

Auf den frischen Maibock und eine Schmalzstulle hatten sich auch Markus und Adrian gefreut, die es sich vor der „Agentenzentrale“ in der Kurstraße gemütlich gemacht haben. „Das passt hier, mal sehen, ob es vielleicht noch weiter geht“, sagte Adrian.

Zum späten Mittag hatten da Axel Bolz und Jens Goebe schon eine ansehnliche Radtour hinter sich. Vor dem „Elfmeter“ am Werner-Seelenbinder-Sportplatz in der Brielower Straße machten sie ihren voraussichtlichen Endstopp. „Wir waren von Nord über die Jahrtausendbrücke, zum Bienenkorb und dann zur Malge und dem Buhnenhaus unterwegs. Das Bier haben wir uns verdient“, erzählt Axel Bolz.

Ganz entspannt am Sportplatz

Ganz entspannt und gemütlich sitzen dagegen die fünf ehemaligen Fußballer im Biergarten des Restaurants auf dem Marienberg. „Wir sind sonst immer mal woanders mit dem Fahrrad unterwegs, aber die Einschränkungen haben uns dieses Jahr nur zum „Roten Bill“ geführt,“ sagt Stephan Metzner. Auch hier wird sehr auf Abstand geachtet und die Gäste haben Platz. Dagegen kann es sich schon einmal am Eingang, wo sich der Kiosk befindet, drängeln, wenn Kioskkunden anstehen und andere Gäste ins Lokal möchten.

Bei einer Tour durch die Stadt war zu spüren, das die Menschen es genossen haben, wieder draußen zu sein, sich ein Eis zu holen oder mal essen zu gehen. Andere machten es sich nur auf der Wiese bequem oder saßen in kleinen Gruppen entlang der Havel. Allerorts war Musik zu hören und es wurde gefeiert, aber eben nur fast so, wie sonst zu Himmelfahrt.

Von Rüdiger Böhme