Brandenburg/H

Zur Sprengung einer Weltkriegsbombe wird am Donnerstag, 13. Juni, ein Teil der Quenzsiedlung und des Industriegebietes gesperrt.

71 Anwohner der Blosendorfer Straße sowie Teile der Briester Straße müssen ab 8 Uhr ihre Häuser räumen, die Belegschaften von TSR-Recycling und BES Elektrostahlwerk müssen ebenfalls die Betriebe verlassen.

Munition ist nicht mehr transportfähig

Der Grund: Im Industriegebiet Quenz wurde Munition aufgefunden, welche nicht mehr transportfähig ist. Diese muss nun vor Ort durch den Zentraldienst der Polizei, speziell durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst gesprengt werden.

Um eine Gefährdung der Bevölkerung zu vermeiden, wird die Räumung des gefährdeten Bereiches verfügt. Diese gilt am Donnerstag ab 8 Uhr. Die Stadt sperrt von Landseite, das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt vom Plauer See aus. Im Inneren darf nur der Kampfmittelräumdienst agieren.

Stadt erlässt Allgemeinverfügung

Heike Baumann vom Ordnungsamt hat dazu eine so genannte Allgemeinverfügung erlassen, der unbedingt Folge zu leisten ist. „Der gefährdete Bereich wird hiermit als Sperrzone festgelegt. Durch Ordnungskräfte der Stadt wird kontrolliert und sichergestellt, dass alle Personen die Sperrzone verlassen. Anweisungen dieser Ordnungskräfte ist Folge zu leisten.“

Es gebe zwar kontrollierte Sprengungen, doch bestehe dennoch die Gefahr umherfliegender Splitterteile. Wer sich der Evakuierung widersetzt, könne auch unter Zwang aus der Gefahrenzone herausgebracht werden.

Bußgelder werden angedroht

Zudem können laut Ordnungswidrigkeitsrecht Bußgelder von jeweils bis zu 1000 Euro verhängt werden.

In der Verfügung ist der Sperrkreis genau definiert: Im Norden wird er begrenzt von der Ecke Blosendorfer Straße/Altbensdorfer Straße, Briester Straße ab den Hausnummern 13/14 in Richtung Thüringer Straße sowie Kreuzungsbereich Woltersdorfer Straße/ Thüringer Straße. Im Osten liegt das Schulgebäude des Oberstufenzentrums Gebrüder Reichstein sowie ein Teil des BES-Geländes.

Schulgebäude nicht im Sperrkreis

„Das Schulgebäude selbst liegt nicht im Sperrkreis, sondern genau an dessen Rand. Dafür darf der Parkplatz an diesem Tag nicht befahren werden“, sagt Rathaussprecher Jan Penkawa. Im Süden liegt neben dem BEDS das Metall-Recyclinggelände von TSR. Im Westen ist nur die Landspitze Münchwerder im Uferbereich von Falkenbergswerder betroffen. Des Weiteren ist der Quenzsee vollständig und der nördliche Teil des Plauer Sees in Angrenzung zum Quenzsee gesperrt.

Um die genaue Beschreibung der Funde drücken sich derzeit Innenministerium und Stadtverwaltung. Zu erfahren war bislang nur, dass es sich nicht um Weltkriegsmunition handeln soll. Gut möglich, dass es sich um Hinterlassenschaften der russischen Armee handelt.

Von MAZ