Boom in der Corona-Zeit: So wächst die Skaterszene in Brandenburg an der Havel

Skateboarding ist für Anton Strehlau Freiheit. Der Brandenburger fährt auf dem Rollbrett durch das Industriemuseum, steuert eine Rampe an, dreht sein Board und fährt hinunter.

Mehr als 130 Skater in der Havelstadt

Seine Geschwister Clara und Carl teilen die Begeisterung für den Sport und trainieren ihr Können bei einem Workshop. Skater Christian Heise bietet die Kurse gemeinsam mit der Volkshochschule an. Er stellt fest, dass der Sport in der Havelstadt boomt.

„Aktuell haben wir locker 100 Kinder und 20 bis 30 ältere Jugendliche, die zur aktiven Szene gehören. Sie lernen Ausdauer, Disziplin, Dinge, die für das Leben wichtig sind. Denn beim Skaten spielt es keine Rolle, wer du bist, sondern was du machst. Es ist toll, dass wir so viele junge Sportler sehen, die schon richtig was drauf haben. Wenn das so weiter geht, kommt der nächste Europameister irgendwann mal aus Brandenburg an der Havel“, sagt er.

Zehnjähriger startet bei EM im Industriemuseum

Wenige Meter von ihm entfernt fährt ein junges Talent. Mit seinen zehn Jahren ist Carl Strehlau am 4. September der jüngste Teilnehmer der zweiten Freestyle-Skate-EM im Industriemuseum. Bislang haben auf der Facebook-Seite des Veranstalters 136 Gäste aus verschiedenen Ländern ihre Teilnahme am Skate-Event zugesagt, 360 sind interessiert.

Für den Jungen geht ein Traum in Erfüllung, denn er skatet erst, nachdem er 2019 die erste Skate-Europameisterschaft in der Havelstadt gesehen hat.

Doch was fasziniert ihn am Sport? „Ich finde es krass, was mit diesem kleinen Rollbrett alles möglich ist, die Vielzahl der Tricks und Sprünge, das ist beeindruckend“, sagt der Brandenburger. Dann trainiert der Skater einen sogenannten Shove-It, bei dem er sein Board unter den Füßen um 180 Grad dreht und anschließend wieder landet.

Seine nächste Herausforderung ist ein sogenannter Rail-Flip. Bei diesem Trick steht der Zehnjährige auf der Kante seines Boards und versucht mit dem hinteren Fuß das Brett herunterzudrücken. Das Board dreht sich daraufhin anderthalb mal um die Längstachse und dann landet er wieder auf dem Boden.

Nachfrage so groß wie nie

Seine achtjährige Schwester Clara schaut zu und bewegt sich mit jedem Tipp sicherer auf dem Board. Sie hat sich vorbereitet, trägt Schoner für die Knie, Ellenbogen und einen Helm.

„Das Skaten wird bei Mädchen immer beliebter. Waren es vor ein paar Jahren noch ein bis zwei Sportlerinnen, die angefangen haben, sind es jetzt bis zu 40. Das ist klasse, denn beim Sport ist das Geschlecht egal. Die Nachfrage war noch sie groß, in 30 Jahren nicht“, kommentiert Christian Heise.

Er betont, dass andere Städte wie Magdeburg und Potsdam die Skateszene und Angebote in Brandenburg an der Havel beneiden. Hotspots für Sportler sind das Packhofgelände, die Skaterbahn in der Sophienstraße und der Hauptbahnhof.

Doch worauf müssen Neulinge achten? „Es ist immer wichtig, das Gleichgewicht zu halten. Dafür muss man am besten breitbeinig auf dem Board stehen und die Arme einsetzen, wenn es wacklig wird. Dabei kommt es drauf an ruhig zu bleiben und in kleinen Schritten anzufangen, denn Übermut bringt nichts. Der Rest kommt dann von ganz allein“, sagt Anton Strehlau. Seine Geschwister hören ihm zu und nicken, dann steigt das Trio wieder aufs Board.

Für 2020 hat Anton Strehlau noch ein Ziel. „Ich war im letzten Jahr bei der Freestyle-Skate-EM dabei und bin als Rookie Fünfter geworden. In diesem Jahr ist der erste Platz mein Ziel“, sagt er und testet den nächsten Trick.

Von André Großmann