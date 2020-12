Brandenburg/H

Am Sonntag, im Zeitraum zwischen 12 und 16 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt auf ein nicht abgesperrtes Gelände Am Seeblick in Plaue. Dort entwendeten sie einen abgestellten Anhänger für Boote. Zuvor nahmen sie die Kennzeichen ab und ließen diese auf dem Gelände zurück. Laut Polizei entstand ein Schaden von mehr als 1000 Euro. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Von MAZ