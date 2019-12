Brandenburg/H

Die Gruppe Boppin’ B hat am am Samstagabend des Publikum im Brandenburger Paulikloster verzückt. Mit 90er Jahre Hits brachte die Band schönste Partystimmung in die altehrwürdigen Mauern. Veranstalter waren die Stadtwerke Brandenburg.

Zur Galerie Die großen Hits der 90er Jahre haben am Samstagabend die fünf Musiker der Gruppe Boppin’B auf die Bühne des Brandenburger Pauliklosters gebracht. Das Publikum feierte die Künstler.

Die Stimmung im festlich beleuchteten Saal tobte und die fünf Musiker gaben alles. Die MAZ zeigt die schönsten Fotos des Abends in der Bildergalerie.

Von Jacqueline Steiner