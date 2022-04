Borkheide/Ludwigsfelde

Vier geniale Köpfe arbeiten seit 2018 an einer Drohne, die das Löschen von Bränden nicht nur in Brandenburg, sondern auch in Deutschland einfacher und vor allem ungefährlicher machen soll. Einer von ihnen ist Holger Meyer aus Borkheide. „Auf die Idee sind wir anlässlich der Waldbrände im Jahr 2018 gekommen“, erklärt der Pilot.

Zur Galerie Der Prototyp der Löschdrohne mit der Bodenstation steht in Ludwigsfeld und befindet sich noch in der Entwicklung. Wenn die Erfinder Investoren finden, dann nimmt das Projekt schneller Fahrt auf.

Neben ihm gehören zu den Erfindern Harald Müller, Metallbauer und Inhaber einer Metallfirma, Erik Grädener, Professor an der HTW Berlin für Luft- und Raumfahrt sowie Maschinenbau, und Softwarespezialist Martin Schmitt-Degenhardt. Die Löschdrohnen sollen die herkömmlichen Löschformate ergänzen, nicht ersetzen, betont Konstrukteur Harald Müller aus Ludwigsfelde, wo der erste Prototyp der Löschdrohne gebaut wurde und derzeit erprobt wird.

Die automatischen Löschdrohnen sollen, so die Idee der Erfinder, von einer Station aus starten, wo sie mit Löschmittel beladen und die Akkus getauscht werden. Die Bodenstation ist mobil und innerhalb von zwei Stunden einsatzbereit, erklärt Harald Müller. Einsätze nicht nur in Deutschland, sondern auch im Mittelmeerraum können sich die Erfinder auch sehr gut vorstellen. „Dort sind immer sehr viele und große Brände.“

Eine Drohne befördert 50 Kilogramm Löschmittel Die Löschdrohnen werden mit zwei Elektromotoren, die direkt am Rotormast angebracht sind, mit einem sogenannten Koaxialrotorsystem angetrieben. Jeder Motor ist direkt mit einem Rotor verbunden. Der große Energievorteil dieser Löschdrohnen ist, dass kein Getriebe benötigt wird und die Batteriekapazität optimal ausgenutzt wird. Die maximale Gesamtleistung der Drohne liegt bei 30 Kilowatt je Stunde. Die Drohne hat ein maximales Startgewicht von etwa 120 Kilogramm. Neben dem 50 Kilogramm Löschmittel, wiegt ein Akku 30 Kilogramm. Hinzukommen noch die 40 Kilogramm Gewicht der Löschdrohne. Für jede Drohne stehen drei Akkus in der Bodenstation zur Verfügung. Die Erfinder der Löschdrohnen arbeiten eng mit der Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz (LSTE) zusammen. Weitere Informationen unter www.https://www.naturetec.flights.

Die maximale Distanz von der Bodenstation zum Brandherd beträgt zehn Kilometer, erklärt Harald Müller. Die Drohne kann maximal 35 bis 40 Minuten fliegen und eine Strecke von 40 Kilometern zurücklegen. Das heißt, bei einer Entfernung von zehn Kilometern fliegt die Drohne etwas 20 bis 25 Kilometer hin- und zurück. Hinzukommt noch eine Reserve von 15 bis 20 Kilometern. „Das ist schon relativ viel“, betont Harald Müller.

Die Wasserversorgung und die Aufstellung der Bodenstation liegen in den Händen der Feuerwehr. Ein Generator als Stromlieferant ist in der Anlage eingebaut. Sowohl für die Bodenstation als auch für einzelne Teile der Drohne haben die Erfinder bereits Patente angemeldet. „Es ist verwunderlich, dass bisher noch keiner auf diese Idee gekommen ist, so etwas zu bauen. Wir haben ja nichts neu erfunden, sondern führen die vorhandenen Dinge nur zusammen“, sagt der Ludwigsfelder.

Weltweit kein vergleichbares komplexes System

Nach eigenen Recherchen sind die Erfinder weltweit auf kein vergleichbares komplexes System mit so einer Bodenstation und dem Einsatz so vielen Drohnen gestoßen, betont Holger Meyer. Die Vorteile der Löschdrohne liegen für das vierköpfige Team klar auf der Hand. „Die Drohne kann, ohne dass Menschen in Gefahr geraten, sehr nah an Brandstellen heranfliegen. Aufgrund des Elektro-Antriebes spielen Rauch und Temperaturen innerhalb der Flugstrecke keine so große Rolle wie beim Hubschrauber“, erklärt der Pilot.

Die Löschdrohne fliegt ohne Sicht und damit auch bei Tag und Nacht. „Besonders über Gelände mit Munitionsresten kann die Drohne sehr nah an den Brandherd heranfliegen. Ein Hubschrauber muss dort 1000 Meter Abstand halten, was den sinnvollen Einsatz im Gelände mit Munitionsbelastung verhindert“, erklärt der Borkheider weiter. Die Drohne ist unbemannt und birgt daher kein Einsatzrisiko für Feuerwehrleute oder Besatzungen.

Drohnen können auch nachts fliegen

Aufgrund des elektrischen Antriebs ist die Drohne unempfindlich gegenüber Rauchgasen und plötzlicher Temperaturschwankungen in der Flugstrecke, sagt Holger Meyer. Ein Verbrennertriebwerk benötigt immer genug Luftdichte und Sauerstoff, so der 62-Jährige. „Kommt es durch plötzlich hohe Temperatur zur starken Abnahme der Luftdichte, kann eine Hubschrauberturbine plötzlich ausfallen. Diese Gefahr besteht bei dieser Drohne nicht“, verdeutlicht Holger Meyer.

Das gesamte Drohnen-System kann mit einem Löschhubschrauber der Bundespolizei durchaus mithalten, ergänzt Harald Müller. Jede Drohne hat eine Kapazität von 50 Litern. „Alle 15 Sekunden startet von der Bodenstation aus eine Drohne. Das wären etwa 12.000 Liter Löschmittel pro Stunde. Ein Löschhubschrauber hat laut Aussage eines Feuerwehrmitarbeiters und je nach Hubschraubertyp ein Fassungsvermögen von etwa 2000 Litern, schafft aber nur drei bis vier Starts pro Stunde, also insgesamt dann sechs bis acht tausend Liter. Unsere Drohnen können zusätzlich noch bei Nacht fliegen.“

Geeignete Investoren erforderlich

Gegenüber dem Einsatz von Löschhubschraubern punkten die Löschdrohnen mit ihrem enormen Kostenvorteil, betont der Ludwigsfelder. Der Prototyp der Löschdrohne steht im Brandenburgischen Ludwigsfelde und ist fast fertig, auch die erste Bodenstation ist zu einem Teil fertiggestellt.

„Dieses Jahr wollen wir noch in die Erprobungsphase gehen“, sagt Harald Müller. In Vorserie sollen dann die ersten zehn Löschdrohnen gebaut und unter realen Bedingungen vorgeführt werden, so der Firmeninhaber. Für die weitere Entwicklung des Projektes sind vor allem geeignete Investoren erforderlich, erklärt Holger Meyer.

Punktgenaue Bekämpfung der Brände

„Sollte es zügig weiter gehen, mit Investoren, dann könnte in zwölf Monaten ein Brand mit Unterstützung von Drohnen bekämpft werden“, sagt der Borkheider optimistisch, der in der Erfindergruppe für die Genehmigungsverfahren, Kommunikation, Dokumentation und Ideen finden zuständig ist.

Ein sinnvoller Einsatz der Löschdrohnen wäre auch bei der Bekämpfung von Waldbränden auf ehemaligen Truppenübungsplätzen. Gerade die Möglichkeit des extrem zielgenauen Fluges erlaubt die punktgenaue Bekämpfung der Brände, so Holger Meyer. „Durch die Leistung von 12000 Liter Löschmittel pro Stunde ist auch die präventive Vernässung und damit das Legen von Feuersperren möglich“, erklärt er.

Noch befindet sich die Löschdrohne in der Erprobungsphase, doch Holger Meyer und das Team hoffen, dass sie rasch einen oder mehrere Investoren finden, die das Potenzial und die Möglichkeit der Löschdrohnen erkennen.

