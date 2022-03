Borkheide

Unbekannte Täter nutzen die Abwesenheit des Eigentümers und gelangten am Freitagabend zwischen 18.45 Uhr und 20.30 Uhr durch das Aufhebel eines Fensters in das Einfamilienhaus im Rotdornweg. Im Inneren durchwühlten die Täter Schränke und Kommoden. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurde eine noch unbekannte Menge an Bargeld entwendet. Nachbarn konnten noch beobachten, dass in der Tatzeit ein Bewegungsmelder anging, dachten sich jedoch nichts dabei. Zur Spurensicherung kam die Kriminalpolizei zum Einsatz, eine Anzeige wegen Wohnungseinbruchdiebstahl wurde aufgenommen.

Von MAZ