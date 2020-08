Botschafterin für Weltoffenheit und Toleranz: Generalsuperintendentin Heilgard Asmus verabschiedet

Brandenburg/H

Mit der Rückgabe des Amtskreuzes an den Bischof der Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Christian Stäblein, ging für Heilgard Asmus jetzt offiziell ihre 16-jährige Amtszeit als Generalsuperintendentin der Sprengel Cottbus und Potsdam zu Ende. Sie war die erste Frau, die in dieses Leitungsamt der Landeskirche gewählt worden war.

Am vergangenen Wochenende fand in der Potsdamer St. Nikolaikirche, in der sie einen Predigtauftrag hatte, ihre Entpflichtung in einem feierlichen Gottesdienst statt, in dem auch Landtagspräsidenten Ulrike Liedtke anwesend war und Grußworte sprach.

Anzeige

Heilgard Asmus in der Nikolaikirche in Potsdam. Quelle: Varvara Smirnova

Weitere MAZ+ Artikel

Nicht als wehmütigen Abschiedsgottesdienst wollte die in Brandenburg an der Havel lebende Heilgard Asmus diese Stunde in St. Nikolai verstanden wissen. In ihm können sich schnell melancholische Erinnerungen einstellen, sondern als eine wunderbare Möglichkeit des Dankes an zahlreiche Weggefährten und vor allem für die Segnungen Gottes, die sie für ihr Wirken als Generalsuperintendentin erhielt.

Doch solch eine Stunde bedeutet eine Zäsur und ist unausweichlich mit Erinnerungen verbunden, ob man es will oder nicht. Lebensabschnitte kann man noch einmal Revue passieren, Zeiten und Begegnungen lebendig werden lassen.

In Lehnin geboren

Die in Lehnin geborene Pfarrerstochter wollte Theologie studieren. Doch der Besuch der Erweiterten Oberschule in der DDR wurde ihr trotz guter Zensuren verwehrt. Nach einer Berufsausbildung mit Abitur begann sie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena dann das Theologiestudium.

Danach kehrte sie in die Mark Brandenburg zurück, zunächst als Vikarin an der Auferstehungskirche Brandenburg. Anschließend wurde sie Gemeindepfarrerin an St. Gotthardt. Auch als Krankenhausseelsorgerin wurde sie in dieser Zeit verpflichtet.

Mehrere Stellen in Brandenburg an der Havel

Von 1987 bis 1999 hat sie in diesen pfarramtlichen Diensten in Brandenburg an der Havel gewirkt. In bester Erinnerung sind Heilgard Asmus die Tage des Herbstes 1989, als Menschen auch in Brandenburg den Mut fanden, gegen die Alleinherrschenden der DDR zu opponieren und ihren Ruf nach Demokratie, freier Meinung und für Gewaltlosigkeit immer lauter werden ließen. Pfarrerin Asmus organisierte am 7. Oktober 1989, dem 40. Jahrestag der DDR, ein erstes Friedens-Fürbittengebet in der Auferstehungskirche.

Leiterin des Pastoralkollegs

Von 1999 an war Heilgard Asmus fünf Jahre lang Leiterin des Pastoralkollegs im Amt für kirchliche Dienste, das in Räumen des Brandenburger Domstifts beheimatet ist. Diese Fortbildungseinrichtung der Landeskirche stellt das Vermitteln und Reflektieren von praktischer Theologie und kirchlicher Praxis für angehende Pfarrerinnen und Pfarrer in den Mittelpunkt. Eine Arbeit, die ihr sehr am Herzen lag.

Der Stadt Brandenburg an der Havel ist sie auch in der Zeit ihres Amtes als Generalsuperintendentin der beiden Sprengel Cottbus und Potsdam immer verbunden geblieben. Sie wohnt mit ihrer Familie nach wie vor in dieser Stadt und war bis vor kurzem Domherrin des Brandenburger Doms.

Täglich in die Landeshauptstadt gependelt

Von der Havelstadt fuhr sie täglich zu ihrem Amtssitz in die Landeshauptstadt, zu den Sitzungen der Kirchenleitung nach Berlin und landauf, landab in die Kirchengemeinden des weitläufigen Sprengels. Zahllose Predigten hat sie gehalten, zu Jubiläen von Kirchen und Orgeln, zu Gemeindefesten und Kreiskirchentagen.

Doch konnte sie es nicht schaffen, alle 770 Kirchen zwischen dem Fläming, der Uckermark und der Prignitz zu besuchen und in ihnen auf der Kanzel zu stehen. Bei ungefähr 50 Sonntagen im Jahr würde das wohl auch in zehn Jahren mathematisch nicht machbar sein.

Ein Job, der kaum Feierabend kennt

Das Amt der Generalsuperintendentin oder des Generalsuperintendenten ist vielschichtig. Es ist ein Job, der kaum Feierabend kennt. Heilgard Asmus war stets verlässliche Ansprechpartnerin, Seelsorgerin und Ratgeberin für die Pfarrerinnen und Pfarrer, für kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Kirchengemeinden.

Heilgard Asmus wird April 2008 Chefin des Aktionsbündnisses gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, rechts Superintendent Heinz Jürgen Lohmann, von dem sie das Amt übernahm. Quelle: Bernd Gartenschläger

Als sie vor zehn Jahren ihren Dienst im Sprengel Potsdam antrat, gab es noch 14 Kirchenkreise, heute sind es durch Fusionen nur noch neun. Das war für sie und für alle Beteiligten eine große Herausforderung.

Ein langer Prozess bahnte sich für die Kirchenkreise an, sicherlich mit manchen Enttäuschungen, doch vor allem mit Hoffnungen für eine Kirche der Zukunft.

Aktiv gegen Rechtsextremismus

Im Land Brandenburg war die Generalsuperintendentin auch als Vorsitzende des Aktionsbündnisses gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit aktiv und ihr Rat war bei Politikern stets gefragt. Ihr engagierter Einsatz wurde 2016 mit dem Verdienstorden des Landes Brandenburg ausgezeichnet. Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) würdigte sie als „Botschafterin für Weltoffenheit und Toleranz“.

Die 61-jährige Pfarrerin Heilgard Asmus geht noch nicht in den Ruhestand. Eine Verlängerung des Generalsuperintendenten-Amtes bis zu ihrer Pension lehnte sie jedoch ab. Nun wird sie sich wieder einer neuen Herausforderung stellen, im Bereich der evangelischen Erwachsenenbildung. Das ist, wie sie schon im Pastoralkolleg bewiesen hat, für sie eine Herzensangelegenheit.

Von Klaus Büstrin