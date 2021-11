Brandenburg/H

In der kommenden Woche soll nach einjähriger Corona-Pause wieder mit dem Aufbau des Brandenburger Weihnachtsmarktes begonnen werden, der dann am 22. November seine Pforten öffnen und das Brandenburger Glühwein-Volk in seinen Bann ziehen soll.

Doch wie soll das vonstatten gehen, fragen sich die Gewerbevereinsmitglieder rund um Vereinschef Michael Kilian, der jetzt mitten in den Vorbereitungen steckt? Schließlich steigen die Inzidenzzahlen in der Region sprunghaft und dass Wirrwarr der Regelungen und Ausnahmebestimmungen ist selbst für Fachleute längst ein Buch mit sieben Siegeln.

Vieles bleibt beim alten beim Weihnachtsmarkt

Etwas Licht in Weihnachtsmarktdunkel bringt die Dienstag von der Landesregierung verfasste Mitteilung dazu, unter welchen Voraussetzungen Weihnachtsmärkte im Zuge der aktuellen Corona-Umgangsverordnung stattfinden können. Faktoren sind dabei unter anderem die Besucherkapazität und ob der Weihnachtsmarkt unter freiem Himmel stattfinden, wie es in Brandenburg seit Jahr und Tag der Fall ist.

Seit Gestern ist Kilian nun etwas schlauer und weiß: Der Markt darf stattfinden, wenn er ein schlüssiges Hygienekonzeptes umsetzen kann, das den Zutritt und die Zahl der Besucher steuert. Sicher ist: Der Gewerbeverein wird sich an den Regelungen für Veranstaltungen bis zu 1000 Besucher orientieren, das vereinfacht das Verfahren.

Denn in diesem Fall, so steht es im Scheiben des Gesundheitsministeriums, kann man auf eine Testpflicht der Besucher verzichten: „Die Testpflicht gilt nicht für Veranstaltungen unter freiem Himmel mit bis zu 1000 gleichzeitig teilnehmenden Besucherin.“

Weihnachtsmarkt Brandenburg Havel im Jahr 2017. Quelle: Rüdiger Böhme

Allerdings sind die Personendaten aller Besucher in einem Kontaktnachweis zu erfassen. Dafür muss der Zugang zum Weihnachtsmarkt-Gelände auf dem Neustadt Markt kontrolliert werden. Da aber der Gewerbeverein schon für den im Vorjahr ausgefallenen Weihnachtsmarkt entsprechende Einlass-Technik angeschafft hat und das Gelände sowieso umzäunt ist, ist die Forderung für die Havelstadt kein Problem.

Wenige Einschränkungen bei 2-G

Die Besucher werden aufgefordert, den Mindestabstand einhalten. Eine generelle Maskenpflicht für Weihnachtsmärkte besteht nicht, könnte aber von der Stadt verhängt werden, wenn in den fünf Wochen der Marktzeit dies „wegen örtlicher Besonderheiten oder aufgrund eines regionalen oder lokalen Infektionsgeschehens notwendig ist“.

Werden sich die Veranstalter für eine 2-G-Regelung (Geimpft oder genesen oder unter 12 Jahre alt) oder die sogenannte 3G-Regel (Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete) entscheiden? Bei der 2G-Regel dürfen nicht mehr als 1000 Menschen zeitgleich auf dem Platz sein und es gelten kaum noch Corona-Einschränkungen. Schutzmaßnahmen wie Abstand, Maske und Personengrenzen entfallen.

Was wird aus den jungen Leuten?

„Doch damit würde man viele junge Leute zwischen 12 und Anfang 20 ausschließen, die häufig nicht geimpft sind“, sagt Kilian. Im Vorstand des Gewerbevereins seinen „die meisten Mitglieder für die 2-G-Regelung“, sagt Kilian. Entschieden sei noch nichts. Denn denkbar sei auch, dass der Markt von Montag bis Mittwoch mit 3-G und von Donnerstag bis Sonntag mit 2-G die Pforten öffne.

Was das bedeutet, wenn die Testpflicht für Veranstaltungen unter 1000 Leuten entfalle – was die Erklärung des Ministeriums nahe legt – will Michael Kilian jetzt mit dem Gesundheitsamt klären. „Ohne Test wäre es uns am liebsten. Aber muss man dann überhaupt noch den Impfstatus kontrollieren?“, fragt er.

Personal ist geimpft

Sicher ist, auf dem Weihnachtsmarkt wird ausschließlich geimpftes oder genesenes Personal zum Einsatz kommen. „Das haben wir in den Verträgen verankert“, sagt er. Und ist überzeugt: „Die Menschen werden kommen. Das sagen alle Kollegen, die in den zurückliegenden Monaten derartige Veranstaltungen gemacht haben. Die Leute sind ausgehungert.“

Und sie können sich genau darauf freuen, was sie in all den Jahren zuvor auch geboten bekommen haben. Von den 39 Ständen, die 2019 dabei waren, sind 38 wieder am Start. Nur der schwedische Glögg wird fehlen. Gerettet hat die Händler in der Coronazeit die Spendierhose des Bundes. 75 Prozent des Umsatzes, den die Händler im Jahr 2018 bei der Steuer angaben, wurden als Hilfe ausgezahlt. Kilian: „Alle haben überlebt!“

Weihnachtsmarkt als Wirtschaftsfaktor

Bei deutlich über einer Million Euro liegt der jährliche Umsatz des Brandenburger Weihnachtsmarktes, insbesondere die sieben (in diesem Jahr sind es nur sechs) Glühweinbuden treiben den Umsatz. Wobei, so der Veranstalter, „gute Bratwurststände soviel Umsatz machen wie schlechte Glühweinstände.“ Und auch nachgefragte Fahrgeschäfte – in diesem Jahr ist ein Fliegender Teppich dabei weil ein Riesenrad nicht aufzutreiben war – würden ordentliche Gewinne einfahren.

Feierlich eröffnet wird der Weihnachtsmarkt erst am 27. November. Mit Weihnachtsmann und Feuerwerk oder Lightshow. „Geschenke wie Schokoladenkalender und Weihnachtssterne werden aber nicht verteilt. Das Gedränge wäre in Corona-Zeiten contra-produktiv!“

Von Benno Rougk