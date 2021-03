Branche in Not: Brandenburger Betreiber fürchten Kinosterben

Brandenburg/H

Das große Kinosterben befürchten Brandenburger wie Roger Müller. Klar ist: Die Not der Kinos wächst, seit einem Jahr herrscht in der Branche Stillstand und Verunsicherung. „Wir hatten im letzten Jahr 75 Prozent weniger Umsatz als 2019. Wir wollen zwar öffnen, gern so früh wie möglich und gern ab dem 1. April. Wir brauchen aber Planbarkeit und klare Regeln für den Alltagsbetrieb, die von der Politik kommen müssen. Mit Maske auf dem Kinositz bleiben die Gäste weg und das ist für uns nicht wirtschaftlich“, sagt Tim Maristany Klose, Kinochef vom Movietown Wust.

So sieht ein leerer Kinosaal im Brandenburger Concerthaus-Kino aus. Quelle: André Großmann

Eindämmungsverordnung gilt bis 28. März

Noch untersagt die aktuelle Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg bis zum 28. März den Betrieb der Kinos. Nach einer Konferenz halten Vertreter des Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF) einen Alltagsbetrieb mit Schnelltest vorm Kino nicht für möglich und sinnvoll.

„Es macht nur Sinn, wenn überall im Alltag flächendeckend Schnelltests eingesetzt werden, sowohl in der Kultur als auch im Einzelhandel. Natürlich muss man aber auch schauen, wie sich bis dahin das Infektionsgeschehen entwickelt“, sagt Klose.

Nachfrage beim Gesundheitsamt

Wäre die Lage der Brandenburger Kinos ein Film, hätte dieser für ihn Elemente eines Dramas, Horrorfilms und eine Prise Comedy. Der Kinochef hätte sein Haus schon ab dem 22. März geöffnet. Dreimal pro Woche ruft er Mitarbeiter des Brandenburger Gesundheitsamtes an und fragt nach neuen Informationen.

Die Stille im Kinosaal trifft ihn mitten ins Herz. „Die Gesundheit der Menschen geht natürlich vor. Trotzdem ist klar, dass die wirtschaftlichen Folgen katastrophal sein werden, je länger wir schließen“, sagt er der MAZ.

Für ihn ist klar, dass der Kinobesuch aktuell aber eher Stress als Entspannung bedeuten würde. Aktuell müssten Kinogäste auch während des Films einen Mundschutz tragen. „Allein der Gedanke an so einen Kinobesuch ist abschreckend“, so Klose.

Keine Orientierung am Inzidenzwert

Er hält nichts davon, an Inzidenzwerten herumzuschrauben, denn das verlängere nur die Pandemie. „Langfristig ist es sinnvoll, dass alle Leute geimpft sind, alles andere ist nur Wischi-Waschi“, sagt der Kinochef. Er und sein Team suchen nach Lösungen, haben aber täglich mehr Fragen. „Wir wollen einfach nur unter den bestmöglichem Umständen öffnen“, kommentiert der 36-Jährige.

Hoffnung auf mehr Filme

Auch Jonas Waldmann vom Concerthaus-Kino in der Steinstraße wartet auf die politischen Entscheidungen. „Wir haben leider wenig Einfluss, die Kinolobby ist einfach zu klein. Und mal ehrlich: Wie in Brandenburg die Inzidenz ist, interessiert Disney relativ wenig“, sagt er und spricht über ein weiteres Problem.

Denn der 32-Jährige macht klar, dass die Filmverleiher momentan zu wenig Produkte im Angebot haben. Sie bräuchten laut dem Kinochef für ihre Veröffentlichung und Planung vier bis sechs Wochen. „Die Filmverleiher bringen die Filme natürlich nur raus, wenn der Markt auch funktioniert und das ist gerade nicht der Fall“, sagt Jonas Waldmann der MAZ.

Das Concerthaus wirbt für Filme, die von Oktober bis Dezember 2020 liefen. Quelle: André Großmann

Auch er kann sich nicht vorstellen, dass Kinogäste dauerhaft mit Maske im Saal sitzen. „So würde ich auch nicht ins Kino gehen wollen“, sagt er der MAZ. Vor dem Eingang zum Concerthaus hängen aktuell noch Plakate der Reihe „Kino für Kenner“, mit Filmen, die von Oktober bis Dezember 2020 liefen. Dort herrscht Stille.

Fontane-Kino will am 9. April starten

Das Fontane-Kino in der Ritterstraße ist das kleinste Kino in Brandenburg an der Havel. Betreiber des Kinos ist der gemeinnützige Verein Event-Theater. Der künstlerische Leiter Hank Teufer plant die Wiedereröffnung des Hauses am 9. April, mit einer Vorführung des Films „Selbst geheilt“. Einen Tag später soll der Betrieb mit „Corpus Christi“ starten, in dem ein Häftling nach seiner Entlassung zum Priester wird.

Netflix keine Alternative

Für Kinofans wie Roger Müller wächst die Sehnsucht nach der Leinwand. Denn für den 33-Jährigen ist Netflix keine Alternative, sondern notwendiges Übel. „Ich kann auf Popcorn verzichten und auf aktuelle Filme. Aber: Nur das Kino ist groß, laut und gelangt in mein Herz“, sagt der Brandenburger.

Tim Maristany Klose glaubt trotz aller Probleme an die Zukunft des Kinos. Er sieht sich die Filmstarts der nächsten Wochen an, spricht über Premieren von „Tom und Jerry“ die Neuauflage des Klassikers „Total Recall“ und Teil 9 der Filmreihe "Fast and Furious“, der ab 27. Mai über die Leinwand flimmern soll. „Wir brennen darauf, unser Kino aufmachen zu dürfen. Sobald es möglich ist, legen wir los. Was aber auf keinen Fall passieren darf: Das wir erst aufmachen und dann wieder schließen müssen“, sagt der Kinochef.

Von André Großmann