Brandenburg/H

In einer Zelle der Justizvollzugsanstalt in Brandenburg an der Havel ist am Dienstagabend ein Brand ausgebrochen. Der 55-jährige Bewohner der Zelle konnte von Mitarbeitern der JVA gerettet werden. Er erlitt nur leichte Verletzungen, die im Haftkrankenhaus versorgt werden konnten. Laut der Polizei seien mehrere Gegenstände in der Zelle in Brand geraten, die Ursache für den Brand ist noch ungeklärt. „Wir ermitteln zum Verdacht der schweren Brandstiftung “, sagt Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin.

Gegen 21.15 wurde der Feueralarm ausgelöst. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar zügig löschen, aber die Zelle wurde durch das Feuer stark beschädigt. Sie ist nicht mehr nutzbar. Der Bewohner der Zelle und zahlreiche weitere Häftlinge wurden vorübergehend in Die Feuerwehr löschte schließlich den Brand.

Von Lena Köpsell