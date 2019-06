Brandenburg/H

Kurze Aufregung am Mittwochnachmittag in der Sankt Annen Galerie in Brandenburg. Alle Kunden und Mitarbeiter des Einkaufszentrums musste gegen 16.30 Uhr das Gebäude wegen eines Brandalarms verlassen. Die Feuerwehr war vor Ort. Laut einer Mitarbeiterin aus einer Ladenfiliale der Sankt Annen Galerie hat es in einem Imbiss „ein kleines Feuer gegeben“, dass aber schnell bekämpft werden konnte. Das Fett in einer Pfanne war in Brand geraten.

Nach etwa einer halben Stunde gab die Polizei das Haus wieder für Besucher und Mitarbeiter frei. Der Einkaufsbetrieb lief normal weiter. Das Centermanagement der Sankt Annen Galerie wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Vorfall äußern.

Von MAZ