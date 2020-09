Brandenburg/H

In einem leeren Gebäude am Brandenburger Bahnhof in der Altstadt ist am Montag gegen 20.10 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Brandenburger Berufsfeuerwehrleute eilten nach dem Anruf eines Zeugens herbei, um den Brand zu löschen. Es hatte sich bereits starker Rauch entwickelt.

Personen waren nach Polizeiangaben nicht in Gefahr. Spurentechniker gehen nun der Brandursache nach. Möglicherweise ist der Brand durch den unsachgemäßen Umgang mit einem offenen Feuer ausgebrochen, das Unbekannte entzündet haben. Das teilte die Polizei mit.

Von MAZ