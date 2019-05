Brandenburg/H

In einem Mehrfamilienhaus am Tschirchdamm in Hohenstücken ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Feuer gekommen. Die Flammen fraßen sich durch drei Kellerräume. Die Brandenburger Berufsfeuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei schließt derzeit einen technischen Defekt als Ursache aus. Kriminaltechniker haben daher am Freitag mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Im Raum steht der Verdacht der Brandstiftung.

Von MAZonline