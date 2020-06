Mit 2,56 Promille: Betrunkener Mercedesfahrer rammt Pizza-Wagen

Brandenburg/H

Am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr hat sich auf der Kreuzung Magdeburger Landstraße / August-Sonntag-Straße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 22-jähriger litauischer Mercedes-Fahrer von der August-Sonntag-Straße kommend, fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich am Axxon-Hotel ein und missachtete die Vorfahrt eines Renault.

Ein Bild der Zerstörung: Beide Fahrzeuge sind Schrott. Quelle: Jan Pfotenhauer/MP

Dessen 27-jähriger Fahrer befuhr die Magdeburger Landstraße aus Plaue kommend mit einem Pizza-Lieferfahrzeug in Fahrtrichtung Zentrum. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 27-jährige Renaultfahrer wurde schwer verletzt und durch die Rettungskräfte ins Städtische Krankenhaus gebracht. Dem Vernehmen nach besteht keine Lebensgefahr für den schuldlos in den Unfall verwickelten Fahrer.

Der 22-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt, stand aber erheblich unter Alkoholeinwirkung, wie die Polizei am Sonntag mitteilt. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab 2,56 Promille. Und augenscheinlich ist es nicht das erst Mal, dass der Litauer mit seinem Auto und der Straßenverkehrsordnung in schweren Konflikt geriet: Gegen ihn liegt bereits eine gerichtliche Entziehung der Fahrerlaubnis vor.

Die Kreuzung am Axxon war in der Nacht zu Montag längere Zeit gesperrt. Quelle: Jan Pfotenhauer/MP

Durch die Polizei wurden in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. In der Folge wurde der Mann vorläufig festgenommen wurde. Am Pfingstmontag hat die Kriminalpolizei in dem Fall weitere Ermittlungen vorgenommen.

Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor.

