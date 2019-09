Heimatgeschichte - Brandenburg 1946: Der Zug der Jugend durch eine beschädigte Stadt In Brandenburg an der Havel gründet die neue Einheitspartei 1946 eine neue Jugendorganisation. Die Bilder vom Umzug der FDJ durch die Havelstadt zeigen zahlreiche Schäden des Weltkrieges.

Nationales FDJ-Treffen am 10. Juni 1946 in Brandenburg an der Havel: Am Rathenower Torturm sind die Schäden des Krieges deutlich zu erkennen. Quelle: Roland Fimmel