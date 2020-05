Brandenburg/H

Das Archäologische Landesmuseum im Brandenburger Paulikloster verschiebt aufgrund der momentanen Krisensituation die geplante Archäotechnica. Erst 2021 sind Besucher dann unter dem Motto „Ritter, Minne, Tafelfreuden – Erlebnis Mittelalter“ zu einem Auslug in die Vergangenheit eingeladen.

Darüber hinaus sollte in diesem Jahr zum ersten Mal aus organisatorischen Gründen das Archäovent mit der Archäotechnica in einer Veranstaltung zu einem großen Erlebnis-Wochenende verbunden werden. Der Termin für den Start in das neu konzipierte Eventformat für die ganze Familie wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ