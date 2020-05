Die Stellplätze sind voll: Endlich wieder Camper-Leben

Brandenburg/H

Seit Montag gibt es im Zusammenhang mit dem Coronavirus weitere erste Lockerungen und damit Schritte in ein halbwegs normales Leben. So dürfen jetzt auch wieder die Camping- und Stellplätze für Wohnmobile öffnen. Allerdings unter weitreichenden und sehr strengen Vorgaben. Doch das hält die ersten Camping-Enthusiasten nicht ab, sich auf dem Weg zu machen und ihr Stück Freiheit wieder in Besitz zu nehmen.

Das spürten in der vergangenen Woche auch die Betreiber der Stellplätze. Schnell waren sie belegt. So auch der Platz am Grillendamm. War der Parkplatz am vorigen Sonntag noch wie leer gefegt, war er zu Himmelfahrt fast ausgebucht. Viele Camper nutzten das verlängerte Wochenende, um endlich wieder raus zu können. Aus Neustadt an der Waldnaab in Bayern machten sich Manuela und Helmut Hötling sofort auf den Weg. Sie sind nicht das erste Mal im Brandenburger Land unterwegs.

Die Camper nahmen nach Erlaubnis mit ihren Wohnmobilen die Stellplätze wie hier am Grillendamm sofort wieder in Besitz. Quelle: Rüdiger Böhme

Nach einem Zwischenstopp in Kloster Lehnin machten sie fürs Wochenende halt in Blickweite zur Wiege der Mark. „Wir haben neun Wochen zuhause verharrt und sind sofort los, als wir es durften. Zumal wir endlich in Kloster Lehnin meine Mutter besuchen konnten, die dort zur Reha ist. Ich selbst war auch mit Corona infiziert, aber alles ist wieder gut“, freut sich Manuela Hötling. Den Bayern gefällt es in der Region, sie waren schon oft in der Gegend, so erst im letzten Jahr in Werder.

Gleich mit zwei Wohnmobilen sind die befreundeten Paare Tanja und Daniel Voswinkel sowie Simone und Andreas Polenz aus dem Emsland losgefahren. „Wir fahren seit fünf Jahren schon gemeinsam durchs Land, immer dahin, wo der Wind uns hintreibt. In Brandenburg sind wir das erste Mal und das ist echt schön hier“, schwärmen sie im Chor. Am Samstagvormittag waren sie schon in der Altstadt und im Dom.

Besuch in der alten Heimat

Nicht das erste Mal sind dagegen Iris und Thomas Rubath aus Mettmann in Brandenburg. Sie kennen die Stadt sogar schon vom Wasser aus. „Wir sind glücklich, wieder losfahren zu dürfen. Gerade mit Hund ist Campen ideal, auch ist man unabhängig. Zumal wir ein bisschen auch die alte Heimat besuchen“, lächelt Thomas Rubath. Beide kommen ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern, was ja nicht so weit weg ist und in der Nachbarschaft liegt.

Einen ganz so weiten Weg hatten die beiden Ehepaare Sabine und Ingo Engelhardt sowie Andrea und Wolfgang Potratz nicht. Sie kommen aus Berlin und sind viel gemeinsam unterwegs. „Wir waren schon oft in der Havelstadt und haben unsere Freunde jetzt einmal mitgenommen. Die Entscheidung war kurzfristig und der Weg ist ja nicht weit. Wir haben geschaut, wo etwas frei ist und los ging es“, sagt Andrea Potratz.

Aber die Berliner freuen sich schon darauf, bald wieder weitere Touren machen zu dürfen. Hauptsache raus und nicht daheim hocken. Dann werden sie auch noch anderen Freunden die Havelstadt zeigen oder endlich wieder durch Europa touren.

Spontan von Berlin unterwegs nach Brandenburg waren die Familien Sabine und Ingo Engelhardt und Andrea und Wolfgang Potratz (v.li.). Quelle: Rüdiger Böhme

Mit ihrem neuen Wohnmobil sind die beiden Hessen Heike Hoyer und Karlheinz Stamm unterwegs und haben übers Wochenende Halt am Grillendamm gemacht. „Wir sind auf dem Weg nach Berlin, um ein Moped abzuholen. Als wir erfuhren, dass wir fahren dürfen, sind wir einfach los. Erst in den Norden, um zwei Kollegen und Freunde kurz zu besuchen und jetzt eben über Brandenburg nach Berlin“, erzählt Karlheinz Stamm.

Beide sind hier sozusagen hängen geblieben und fühlen das als kleine Entschädigung für die eigentlich geplante Reise, denn vorgesehen war, mit dem Wohnmobil drei Wochen unterwegs zu sein. Der Corona-Lockdown verhinderte das – aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. „Mir gefällt besonders, dass sich hier soviel getan hat. Ich war vor rund 20 Jahren schon in Brandenburg und muss sagen, alle Achtung. Wir werden auch noch mit dem Rad ein bisschen die Stadt erkunden“, fügt er hinzu.

Unabhängigkeit genießen

An der Alten Feuerwache haben Katrin Richter mit ihrem Lebensgefährten Rocko Grabsch und Hund Pepe Station gemacht. Beide haben keinen so weiten Weg, kommen sie doch aus Peitz und sind Landsleute. „Wir waren froh, losfahren zu dürfen. Auch um dem Ansturm in unserer Region zu entfliehen,“ sagt Katrin Richter. Beide sind seit vielen Jahren mit dem Wohnmobil unterwegs und genießen dabei vor allem ihre Unabhängigkeit. „Besonders weil wir hier den Hund mitnehmen können, das ist im Hotel nahezu nicht machbar“, fügt Rocko Grabsch hinzu. Sie wollten eigentlich noch weiter in Richtung Sachsen-Anhalt, das ist aber noch nicht erlaubt.

Katrin Richter, Hund Pepe und Lebensgefährte Rocko Grabsch freuten sich über die Freigabe, wieder unterwegs sein zu dürfen. Quelle: Rüdiger Böhme

Gleich neben den beiden Brandenburgern stehen Britta und Ralf Mareczek aus Hasewinkel bei Bielefeld. „Mit dem Wohnmobil sind wir seit Jahren unterwegs. Uns gefällt die Unabhängigkeit. Hier sind wir das erste, aber nicht das letzte Mal. Das ist eine schöne Gegend, da kommen wir gern wieder“, erzählt Britta Mareczek. Auch sie haben sehnsüchtig darauf gewartet, wieder mit ihrem Gefährt die Campingplätze zu erkunden. „Das letzte Mal waren wir um den 16.März unterwegs, sonst sind wir fast jedes Wochenende auf Tour. Da hat schon was gefehlt“, fügt Ralf Mareczek noch an.

Von Rüdiger Böhme