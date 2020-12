Brandenburg/H

Ausgerechnet am Heiligabend gab es in einer Gartensparte am Platz der Einheit in Kirchmöser eine böse Überraschung. Unbekannte waren über einen Zaun geklettert und drangen in einen Wintergarten und einen Schuppen ein. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden diverse elektronische Geräte gestohlen. Im Anschluss an die Anzeigenaufnahme meldete sich ein zweiter Geschädigter, der den Einbruch in seine nahegelegene Garage meldete. Dort gelangten die Täter durch Aufhebeln des Tores ins Innere. Die Ganoven stahlen ein rotes Damenrad und ein neuwertiges Mountainbike.

Von Frank Bürstenbinder