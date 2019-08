Brandenburg/H

Am Samstagvormittag hat es in Brandenburg im Kreuzungsbereich von Krakauer Straße und Grillendamm gekracht. Eine 18-Jährige Citroen-Fahrerin wollte vom Dom kommend nach links in den Grillendamm abbiegen. Dabei nahm sie einer 44-Jährigen Frau die Vorfahrt, die mit ihrem Opel von der Krakauer Schleuse kommend geradeaus in Richtung Domlinden unterwegs war.

Hoher Sachschaden an beiden Autos

Es kam zur Kollision. Rettungskräfte brachten beide Frauen ins Krankenhaus. Die Autos mussten aus dem Kreuzungsbereich abgeschleppt werden, insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 13 000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr.

