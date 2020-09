Brandenburg/H

Das dritte Bierfest auf dem Hof des Brandenburger Bürgerhauses Altstadt in der Bäckerstraße 14 steht vor der Tür. Am Samstag, 5. September öffnet der verein Die Altstädter ab 11 Uhr die Tore für Bierliebhaber aus der Region. Und wie in jedem Jahr gibt es eine Vielzahl an Bieren unterschiedlichen Typs zu verkosten.

Als besonderer Renner haben sich bei den vorigen Veranstaltungen nicht nur die Biere, sondern auch die besonderen Bierdeckel erwiesen. Jedes Jahr gestaltet Guido Schütz, der zweite Vorsitzende des Vereins, einen neuen Bierdeckel. „Dass diese nicht nur bei Besuchern gefragt sind, hat uns überrascht“, sagt er.

Anzeige

Dutzende von Anfragen kommen von Bierdeckelsammlern aus ganz Deutschland. Vorstandsmitglied Uwe Raake kümmert sich darum, dass alle Bitten erfüllt werden. Er verschickt die Bierdeckel an Sammler im Umland, in Berlin, Kassel und Hamburg und freut sich, dass das Fest weit über die Grenzen der Region hinaus wahrgenommen wird.

Weitere MAZ+ Artikel

Auch beim dritten Bierfest ist für Speis und Trank gesorgt. Während die einen gern zum Frühschoppen gehen, bevorzugen andere ein Bier zum Ausklang des Tages. Die Altstädter hoffen, das sich der Besucherstrom auf diese Weise über den Tag verteilen wird, denn mehr als 60 Gäste dürfen nicht gleichzeitig auf dem Hof sein.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Von MAZ