Brandenburg/H

Der frühere Brandenburger Reeder und Schiffsführer Lothar Bischoff ist tot. Er starb völlig überraschend im Alter von 72 Jahren, nachdem er sich gerade von einer schweren Krankheit erholt hatte.

Vor zwei Jahren hatten er und seine Frau Kerstin die florierende Reederei Nordstern an den Berliner Lars Jahnke verkauft.

Die Reederei ist ein wichtiges Standbein des hiesigen Tourismus, wobei sich Lothar Bischoff meist bescheiden im Hintergrund hielt. Fast 20 Jahre stellte die Reederei ihr Schiff regelmäßig für die MAZ-Sportlerehrung zur Verfügung.

Dem Wasser blieb Lothar Bischoff auch nach dem Verkauf der Reederei treu. Er und seine Frau, die in Nauen lebten, legten sich ein Motorboot zu.

Der gebürtige Lehniner war bis zur Wende Frachtschiffer und seit 1978 Eigner des Schleppdampfers „Nordstern“. Nach der Wende war das historische Schiff Namensgeber der Reederei. 1998 kaufte Lothar Bischoff die „Pegasus“ und zehn Jahre später kam die „Sirius“ hinzu.

Die Flotte der Shuttle-Boote am Kai der Brandenburger Nordstern-Reederei bei der Buga 2015. Quelle: A. Wirsing

Im Jahr 2012 folgten die beiden Fähren „Anna“ und „Frieda“, die 2015 mit dafür sorgten, dass die Bundesgartenschau in Brandenburg an der Havel ein Erfolg wurde.

Bischoffs Liebling war und blieb aber immer die „Nordstern“, mit der er nach der Wende in Brandenburg an der Havel, Potsdam und Berlin Rundfahrten übernahm. Höhepunkt war alljährlich die Tour zum Hafenfest in Hamburg.

Lothar Bischoff wollte eigentlich unbedingt verhindern, dass das Schiff einfach nur im Museumshafen dümpelt. Doch wegen eines Kesselschadens liegt die „Nordstern“ nun schon seit einigen Jahren am Packhofufer vor Anker.

Von Marcus Alert