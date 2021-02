Brandenburg/H

Diese Autofahrt endete als Desaster: Weil sich ein Beifahrer massiv ins Lenken einmischte, musste eine Autofahrerin am Montagabend in Brandenburg an der Havel eine Vollbremsung machen. Die 45 Jahre alte Frau steuerte den Audi an den Rand der Wilhelmsdorfer Landstraße und stieg aus dem Wagen. Ihr 39 Jahre alter Lebenspartner, der auf dem Beifahrersitz gesessen hatte, stieg ebenfalls aus und beide stritten sich lautstark. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Passanten rufen die Polizei

Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 17.36 Uhr. Passanten hatten den Zoff bemerkt und die Polizei gerufen. Als die Beamten am Tatort eintrafen, war die Fahrerin gemeinsam mit ihrer Mutter, die ebenfalls im Auto gesessen hatte, schon zu Fuß geflohen. „Die 45-jährige PKW-Führerin wurde in der Wilhelmsdorfer Landstraße an einer Tankstelle angetroffen“, berichtete die Erste Polizeihauptkommissarin Peggy Wölk von der Inspektion in Brandenburg an der Havel. Die Frau sei nach eigenen Angaben gemeinsam mit ihrer Mutter geflohen, „da ihr der 39-Jährige als gewalttätig bekannt ist und sie Angst vor körperlicher Gewalt hatte“, so die Polizistin.

Mit dem Audi auf der Flucht

Der 39 Jahre alte Beifahrer hatte sich schon vorher mit dem Audi aus dem Staub gemacht. Die Polizei ermittelte ihn übers Kennzeichen. „Der Fahrer war den Kollegen schon mehrfach bekannt. Der 39-jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und durfte daher den PKW nicht bewegen“, erklärt Peggy Wölk.

Fahrer betrunken und unter Drogen

Zudem sei der Mann betrunken gewesen und habe unter Drogeneinfluss gestanden. Die Atemalkoholkontrolle habe einen Wert von 1,45 Promille ergeben. „Der Fahrer musste sich einer Blutprobe unterziehen“, berichtete die Polizistin weiter. „Gegen ihn laufen nun mehrere Verfahren, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr.“

Der Mann musste die Autoschlüssel abgeben. Der Wagen gehört einem Halter aus Wiesenburg, der das Fahrzeug von der Polizeiinspektion in Brandenburg an der Havel abholen durfte.

