Brandenburg/H

Der Streit um einen Parkplatz ist am Mittwochvormittag am Mozartplatz in Brandenburg vollkommen eskaliert. Einem Mann aus Brandenburg passte es nicht, dass ein Rentner sein Auto auf einem Parkplatz vor der Sparkasse abstellte.

Der 45-Jähtrige reagierte sofort aggressiv, trat den Außenspiegel des Fahrzeugs ab, kratzte den Rentner und leerte einen Kaffeebecher über dem Auto aus. Zeugen riefen die Polizei. Der offensichtlich verwirrte Mann ließ sich auch von den Beamten nicht beruhigen und biss einen Polizisten in die Hand.

Ein Notarzt entschied schließlich, den Mann zur Behandlung in eine Klinik einzuweisen. Die Polizei nahm Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung auf.

Von MAZ